אנחנו לא יודעים למה גבינת קוטג' הפכה לכל כך טרנדית בעולם הקולינרי לאחרונה. הגבינה הזאת קיימת כבר עשרות רבות של שנים, ורק בשנתיים האחרונות נראה שהיא זוכה לכבוד הראוי לה, כששלל משפיעני ובלוגרי אוכל גילו שאפשר להכין ממנה הכל, והיא גם פצצה תזונתית.

אבל שלא תחשבו לרגע שאנחנו מתלוננים. אצלנו היא תמיד הייתה פייבוריטית, אז מה אכפת לנו שזכות הרשתות החברתיות היא מקבלת את הכבוד הראוי לה? זה כבר מזמן לא משהו שמורחים על הלחם בארוחת ערב. בזכות המרקם הייחודי שלה, עם הגרגרים הרכים האלה, היא משתלבת בצורה מושלמת בכל מיני מתכונים, מתוקים או מלוחים, ומעניקה להם אווריריות ורכות.

אספנו כמה מהמתכונים שאנחנו אוהבים במיוחד. אתם כמובן מוזמנים להשתמש בגביע קוטג' בעל אחוזי השומן המועדפים עליכם, אצלנו זה תמיד ואך ורק קוטג' 5%.

לחמניות קוטג' וזיתים

איך אנחנו אוהבים לשלב קוטג' בבצק של מאפים. לא יודעים למה, אבל הם תמיד יוצאים לנו סופר טעימים ובמרקם מושלם. הלחמניות האלה של קרן אגם, למשל, הן כנראה מהרכות ביותר שתכינו, ויוצאות מהתנור תפוחות ושחומות. אצלה הן מתחסלות מיד, אנחנו עוד מצליחים לזרוק אחת שתיים בקופסת האוכל של הילדים למחרת.

לחמניות תירס וקוטג'

גרסה נוספת של לחמניות קוטג', שהן חצי מאפינס חצי לחמניות ואפילו יותר קלות להכנה, אם זה בכלל אפשרי. מערבבים את כל המרכיבים, שולחים לתנור בתבנית שקעים, אופים ומחסלים. חסרה לכם גבינה צהובה? המתכון הזה יכיל באהבה כל גבינה שיש לכם במקרר (רק אל תוותרו על הקוטג', הוא חיוני פה).

לחמניות קוטג' ותירס | צילום: יעל קצב, mako אוכל

לזניה קוטג'

לא ברור לנו למה יש כאלה שמסתכלים בזלזול על לזניה קוטג'. נכון, לא מדובר בגבינה הכי שמנה בעולם, והיא לא באמת יכולה להיות תחליף לבשמל, אבל במתכונים שמצריכים ריקוטה היא לחלוטין עומדת במשימה בכבוד (ואם תשתמשו בקוטג' 9 או 12 אחוז, אז הרווחתם עוד אחוזי שומן שלריקוטה אין). במתכון הזה יש גם קוטג' וגם ריקוטה, אבל אנחנו מבטיחים שאם תחליפו את הריקוטה בעוד גביע קוטג' איש לא ישים לב להבדל.

לזניה קוטג' וגבינות | צילום: בועז לביא, דרך האוכל

פיצה מבצק קוטג'

יש לנו, כידוע, חיבה יתרה לקיצורי דרך. כאלה אנחנו, לא מתים על לעבוד קשה. לכן כשמתחשק לנו פיצה ביתית, לרוב נבחר בבצק שלא דורש שנעבוד אצלו, ואת הפיצה הארטיזנלית נשאיר לפיצריות האהובות עלינו. בערב, בסוף יום עבודה, תנו לנו רק לערבב בשתי דקות קמח וקוטג', לשים עליו תוספות אהובות ולשגר לתנור. זה בול המתכון שלא ידעתם שאתם צריכים.

פיצה-קוטג' | צילום: בועז לביא, דרך האוכל

פנקייק קוטג' ואוכמניות

האמריקאי שהמציא את הפנקייק בטח לא היה אוהב את זה, אבל זה כנראה רק בגלל שהוא לא ניסה. במתכון הזה יש גביע שלם של קוטג', שלא רק מוסיף ערימות של חלבון וסידן לכל האירוע, גם מעניק להם רכות גבינתית מפנקת. מזגו סירופ מייפל מעל וקשטו בפירות טריים (לא חובה אוכמניות) – ומבטיחים שזה יהפוך למתכון חובה אצלכם בבית.

פנקייק קוטג' ואוכמניות | צילום: גיל גוטקין, mako אוכל

עוגת קוטג' של קרן אגם

טוב בטח כבר הבנתם שקוטג' משתדך מדהים להכל כמעט. אז למה לא לעוגה? כבר שנים שאנחנו מתמקדים בגבינה לבנה באפייה, והנה, הקוטג' נכנס תחתיה בלי שום בעיה. קרן אגם טוחנת אותו למרקם חלק, ואז מכניסה אותו לבלילה. היא אומרת שזו אחת מעוגות הגבינה הטובות ביותר שהיא אכלה – וכשקרן אגם אומרת לנו משהו אנחנו לגמרי מאמינים לה.

עוגת קוטג'. אחת הטובות | צילום: קרן אגם, mako אוכל

גלידת קוטג'

הנה עוד טרנד רשת ויראלי שהתפוצץ בימי הזוהר המחודשים של הקוטג'. לא היה אחד בטיקטוק שלא הכין אותה, וכולם הודיעו שמדובר בהאק מטורף ביותר. היופי פה הוא שלא רק שמדובר באחוזי שומן מופחתים, גם אין פה תוספת סוכר וההכנה זריזה והכי פשוטה. כאן יש הסבר מלא על איך מכינים את הפלא הזה וגם איך משדרגים אותה בדיוק כמו שאתם אוהבים.

גלידת קוטג' - המרקם משתנה לפי זמן ההקפאה | צילום: צילום פרטי, mako אוכל

