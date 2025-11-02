בין שהילדים חוזרים סוף-סוף לגנים ולבתי הספר או יוצאים לחופשה, כדאי שתהיו מוכנים נפשית לכל מה שמצפה לכם השנה. היכנסו ללוח חופשות משרד החינוך המלא מחנוכה ועד החופש הגדול (התשפ"ה–התשפ"ו)

מתי יוצאים לחופשה והאם יש הבדל בין בתי ספר לתיכונים?

לוח החופשות 2025–2026 (תשפ"ה-תשפ"ו) של אתר mako הוא כלי חיוני לכל הורה ותלמיד. כאן תמצאו את כל התאריכים החשובים של חופשות משרד החינוך, כולל חופשת ראש השנה, סוכות, פסח ועוד חופשות מרכזיות. חשוב במיוחד לעיין בלוח החופשות המעודכן לפני תכנון חופשות משפחתיות או קביעת אירועים חשובים, כדי להימנע מהפתעות ולוודא תיאום מלא עם זמני החופשה של הילדים. הכירו את מועדי התחלה וסיום של חופשות החגים ונצלו את המידע לתכנון שנתי מושכל ומאורגן. בעזרת לוח החופשות המקיף של משרד החינוך לשנת תשפ"ה-תשפ"ו (2025–2026), תוכלו להיערך מראש ולנהל את זמנכם ביעילות לאורך כל שנת הלימודים.

בונוס: לוח החגים המלא של שנת תשפ"ה ושנת תשפ"ו.

לוח חופשות משרד החינוך 2025-2026

חנוכה 22.12.2025-16.12.2025 פורים 3.3.2026 – 4.3.2026 פסח 8.4.2026-24.3.2026 יום העצמאות 22.4.2026 ל"ג בעומר 5.5.2026 שבועות 22.5.2026-21.5.2026 סיום שנת הלימודים 19.6.2026 (תיכון) / 30.6.2026 (יסודי וגן)

מתי הילדים יהיו בבית השנה? לוח חופשות תשפ"ו – כל התאריכים וההשלכות

שנת הלימודים תשפ"ו (2025–2026) צפויה לכלול כ־46 ימי חופשה לתלמידים וזה עוד מבלי לכלול ימי זיכרון וימים מקוצרים:

חודש ימי חופשה חגים עיקריים ספטמבר 3 ראש השנה אוקטובר 13 יום כיפור, סוכות דצמבר 5 חנוכה מרץ–אפריל 15 פסח מאי 2 ל"ג בעומר, שבועות יוני 3–8 סיום שנה

מתי כל שכבת גיל בחופש? לוח חופשות שנתי

מבולבלים מהשוני בימי החופשות בין שכבות הגיל השונות? להלן תכנון שנתי של מועדי החופשות לפי גיל:

מועד גנים יסודי חטיבה תיכון חנוכה ✔ ✔ ✔ ✔ פורים ✔ ✔ ✔ ✔ תענית אסתר ✔ ✔ ✔ ✔ פסח ✔ ✔ ✔ ✔ אסרו חג פסח ✔ ✔ ✔ ✔ (רשמית) יום העצמאות ✔ ✔ ✔ ✔

חנוכה תשפ"ו - כמה מי חופשה יש ומה עושים במהלכם?

חופשת חנוכה השנה תתחיל ביום שלישי, 16.12.2025 (כ"ו בכסלו) ותסתיים ביום שלישי, 23.12.2025 (ג' בטבת). שבוע של חופשה, בדיוק בתקופה שבה החורף נכנס לשיאו. שימו לב:

בחלק גדול מהרשויות המקומיות יתקיימו קייטנות עירוניות או פעילות חינוכית משלימה – במיוחד בבתי הספר היסודיים.

בחינוך העל־יסודי, לעומת זאת, מדובר בחופש מלא בפועל.

ט"ו בשבט תשפ"ו

יום שני, ט"ו בשבט, 2 בפברואר 2026. ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים תשפ"ו

התלמידים ייצאו לחופשת פורים ביום שלישי, י"ד באדר, 3 במרץ 2026. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר, 5 במרץ 2026. תענית אסתר (יום שני, י"ג באדר, 2 במרץ 2026) הוא יום לימודים בגני הילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים והתיכונים.

מי לומד השנה בתענית אסתר:

שכבת גיל לומדים בתענית אסתר? גני ילדים ✔ כן בתי ספר יסודיים ✔ כן חטיבות ביניים ✔ כן תיכונים ✔ כן

חופשת פסח תשפ"ו

התלמידים ייצאו לחופשת הפסח ביום שלישי, ו' בניסן, 24 במרץ 2026. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, כ"ב בניסן, 9 באפריל 2026. אסרו חג פסח (יום חמישי, 9 באפריל 2026) הוא יום לימודים בכל מוסדות החינוך.

ערב פסח תשפ"ו: יום רביעי, י"ד בניסן, 1 באפריל 2026.

יום רביעי, י"ד בניסן, 1 באפריל 2026. בסך הכול: שבועיים וחצי של חופשה מלאה.

ליל הסדר | צילום: צילום מסך מתוך ווטסאפ

יום השואה

יום שלישי, כ"ז בניסן, 14 באפריל 2026.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

יום שלישי, ד' באייר, 21 באפריל 2026. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.

צפירה ביום הזיכרון | צילום: יונתן זינדל, פלאש/90

חופשת יום העצמאות תשפ"ו

יום רביעי, ה' באייר, 22 באפריל 2026.

פיקניק יום העצמאות | צילום: ChameleonsEye, shutterstock

ל"ג בעומר תשפ"ו

יום שלישי, י"ח באייר, 5 במאי 2026.

ל"ג בעומר | צילום: dnaveh | shutterstock

יום ירושלים תשפ"ו

יום שישי, כ"ח באייר, 15 במאי 2026. יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

שכונת ימין משה בירושלים | צילום: shutterstock By diy

חג השבועות תשפ"ו

התלמידים ייצאו לחופשת שבועות ביום חמישי, ה' בסיוון, 21 במאי 2026. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון, 24 במאי 2026.

חוגגים שבועות בערבה התיכונה | צילום: נדב אילון

סיום שנת הלימודים תשפ"ו

שנת הלימודים בבתי הספר התיכוניים (כיתות י'-יב') ובחטיבות הביניים (כיתות ז'-ט') תסתיים ביום שישי, ד' בתמוז, 19 ביוני 2026 (בחטיבות עליונות שמלמדים בהם חמישה ימים בשבוע שנת הלימודים תסתיים יום קודם, ביום חמישי, 18 ביוני 2026). בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים שנת הלימודים תסתיים ביום שלישי, ט"ו בתמוז, 30 ביוני 2026.

שאלות ותשובות נפוצות על לוח החופשות של משרד החינוך לשנת תשפ"ו

מתי מתחילה שנת הלימודים תשפ"ו?

שנת הלימודים תשפ"ו תחל ביום 1 בספטמבר 2025. החופשות יתחילו כבר לאחר כשלושה שבועות, עם חופשת ראש השנה ב־22 בספטמבר 2025.

כמה ימי חופשה יש בשנת הלימודים תשפ"ו בסך הכל?

בשנת הלימודים תשפ"ו יש כ־64 ימי חופשה לא כולל סופי שבוע. החופשות כוללות את חגי תשרי, חנוכה, פורים, פסח, ושבועות.

האם כל התלמידים בבתי הספר והגנים בחופש באותם הימים?

לא. החופשות משתנות בין שכבות גיל. למשל, אסרו חג סוכות הוא יום לימודים בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים, אך בחטיבות העליונות מדובר ביום חופש.

האם תענית אסתר הוא יום לימודים השנה?

כן, תענית אסתר (2.3.2026) הוא יום לימודים רגיל בכל שכבות הגיל. עם זאת, בחלק מהמוסדות ייתכנו שינויים במערכת השעות.