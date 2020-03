קופי וקארים | Coffee & Kareem

ז'אנר: קומדיה

אורך: 88 דקות

תאריך עלייה: 3.4

אד הלמס ("המשרד", סרטי "ההנגאובר") מככב בקומדיה בבימויו של מייקל דוז, על ילד בן 12 ששוכר פושע כדי להפחיד את החבר החדש של אמו, חושף בטעות ארגון פשע ונאלץ לחבור לאותו בן זוג כדי להילחם ברעים. לצדו של הלמס מככבים גם בטי גילפין מ"גלואו", טראג'י פי. הנסון ("אימפריה") וצ'אנס הרסטפילד ("ילדים טובים").

בית הנייר: התופעה | Money Heist: The Phenomenon

ז'אנר: דוקומנטרי

תאריך עלייה: 3.4

במקביל לעליית העונה הרביעית והחדשה של סדרת הלהיט הספרדית בנטפליקס, יעלה בפלטפורמת הסטרימינג גם סרט תיעודי הסוקר את ההצלחה הבינלאומית המטורפת של "בית הנייר". הסרט, שמרבית הפרטים עליו טרם נחשפו, צפוי לכלול ראיונות עם היוצרים אלכס פינה וחזוס קולמנר, כמו גם עם כמה מחברי הקאסט, בהם אורסולה קורברו (טוקיו), אלברו מורטה (הפרופסור), פדרו אלונסו, (ברלין) ואלבה פלורס (ניירובי).

כל הכוכבים יגיעו להתראיין. מתוך "בית הנייר: התופעה" | צילום: Netflix

אהבה, חתונה והכל מההתחלה | Love Wedding Repeat

ז'אנר: קומדיה רומנטית

אורך: 100 דקות

תאריך עלייה: 10.4

עיבוד אמריקאי לקומדיה הצרפתית "Plan de Table" משנת 2012 על בחור שנתקל בסדרה של צרות - מפגש עם נערת חלומותיו, אקסית זועמת, אורחים לא מוזמנים וכדור שינה שהולך לאיבוד, הכל במהלך החתונה של אחותו הקטנה. בסרט, שצולם ברומא הרבה לפני עידן הקורונה, מככבים סם קלפלין, אוליביה מאן ופרידה פינטו.

אם זה עבד בצרפת, זה יעבוד גם כאן. מתוך "אהבה, חתונה והכל מההתחלה" | צילום: Netflix

האירוע המרכזי | The Main Event

ז'אנר: קומדיה, פנטזיה, לכל המשפחה

אורך: 141 דקות

תאריך עלייה: 10.4

קומדיה בבימויו של ג'יי קרס ("מחלקת גנים ונוף"), שהופקה בשיתוף פעולה מסקרן עם ה-WWE. ילד בן 11 ששואף להפוך למתאבק מקצועי בליגה של הגדולים, מוצא מסכת קסמים שמכניסה אותו לזירה מהחלומות. מככבים: אדם פאלי ("מינדי", "הכל לטובה"), לוסי גסט ("הרפתקאותיה המצמררות של סברינה") וקן מרינו ("Party Down").

WWE, אבל לכל המשפחה. מתוך "האירוע המרכזי" | צילום: Netflix

סרז'יו | Sergio

ז'אנר: ביוגרפי, דרמה

אורך: 118 דקות

תאריך עלייה: 17.4

ואגנר מורה, שמוכר בעיקר בזכות תפקידו כפבלו אסקובר ב"נרקוס", חוזר לנטפליקס לתפקיד נוסף המבוסס על אדם אמיתי - סרז'יו ויירה דה מלו, דיפלומט ברזילאי ובכיר באו"ם שנהרג בפיגוע במלון קאנאל בעיראק. לצדו של מורה מככבת גם הכוכבת העולה אנה דה ארמס - שמעבר לתפקידה ב"רצח כתוב היטב" צפויה לגלם בקרוב גם את נערת בונד הבאה בסרט "לא זמן למות" וגם את דמותה של מרילין מונרו בסרט חדש.

האדמה והדם | Earth and Blood

ז'אנר: דרמת פשע

אורך: 80 דקות

תאריך עלייה: 17.4

סרט מקורי בצרפתית (במקור: La Terre et le Sang), שהופק כחלק מהתרחבותה של נטפליקס לשוק הצרפתי. בעל מנסרה מצליחה במחוז ארדן ובתו בת העשרה מסתבכים עם קרטל סמים, לאחר שסוחר מחביא קוקאין בשטח שלהם.

טיילר ריק: חילוץ | Extraction

ז'אנר: דרמה, פעולה

אורך: 116 דקות

תאריך עלייה: 24.4

סם הרגרייב, פעלולן שהשתתף בסרטי מארוול, מתיישב על כיסא הבמאי מול אחד הכוכבים הגדולים בעולם, כריס המסוורת' ("ת'ור"), ומביים אותו בסרט אקשן נטול פנטזיה לחלוטין. המסוורת' מגלם את טיילר ריק, סוחר נשק בשוק השחור שמקבל משימה - לאסוף את בנו החטוף של איל פשע. אלא שהמשימה הזו מתבררת כאתגר הקשה ביותר שריק התמודד איתו עד היום.

הפעלולן הפך לבמאי, הכוכב לא התחלף. מתוך "טיילר ריק: חילוץ" | צילום: Netflix

ההמלצות של חודש מרץ:

הסיפור שאינו נגמר | The Neverending Story

ז'אנר: פנטזיה, הרפתקאות

אורך: 102 דקות

תאריך עלייה: 1.3

הסרט הקלאסי והאהוב מהאייטיז מגיע סוף סוף לנטפליקס וזו הזדמנות עבור כל מי שלא צפה בו עדיין לסגור חור בהשכלה - ולכל השאר, לגלות האם הוא עומד במבחן הזמן (רמז: הוא כן). ילד דחוי נמלט מבריונים לתוך חנות ספרים ונשאב לעולם פנטזיה מלא הרפתקאות מדהימות, שעוררו את דמיונם של מיליונים ב-35 השנים האחרונות.

המסע המופלא | Spirited Away

ז'אנר: אנימה, הרפתקאות

אורך: 125 דקות

תאריך עלייה: 1.3

כזכור, נטפליקס החלו להעלות לפלטפורמה את סרטי סטודיו ג'יבלי ("השכן הקסום שלי טוטורו", "הטירה המרחפת" ועוד) כבר בחודש שעבר, וכעת מצטרפים סרטים נוספים לקטלוג. "המסע המופלא" הוא עוד קלאסיקת אנימה שאסור להחמיץ, שבמרכזה צ'יהירו - ילדה שהוריה הפכו לחזירים בעקבות קללה שהוטלה עליהם בזמן ביקור בפארק שעשועים נטוש. בעזרתו של נער בשם האקו, צ'יהירו יוצאת להרפתקאות שונות ומשונות בניסיון להחזיר את הוריה למצבם הקודם.

הצדק של ספנסר | Spenser Confidential

ז'אנר: קומדיה, פעולה

אורך: 111 דקות

תאריך עלייה: 6.3

שיתוף הפעולה החמישי בין מארק וולברג והבמאי פיטר ברג ("הגיבורים של בוסטון", "אסון בלב ים"). הפעם, וולברג מגלם את ספנסר, שוטר לשעבר שמשתחרר מהכלא ונאלץ לסייע למאמן האגרוף שלו (בגילומו של השחקן הוותיק אלן ארקין) לאמן מתאגרף צעיר (ווינסטון דיוק, "אנחנו"). עד מהרה הוא מסתבך שוב עם האנשים הלא נכונים, וחייב להרביץ להרבה רעים כדי לטהר את שמו. אגב, שימו עין גם הראפר פוסט מאלון ועל הסטנדאפיסטית אלייזה שלזינגר, שמגלמת את בת הזוג של ספנסר - ועל הדרך פרגנו לעצמכם צפייה בספיישלים הקומיים שלה בנטפליקס.

נערות אבודות | Lost Girls

ז'אנר: דרמה, מתח

אורך: 95 דקות

תאריך עלייה: 13.3

הבמאית הדוקומנטרית ליז גרבוס ("באהבה, מרילין", "מה קרה, גברת סימון?") אמונה על העיבוד הטלוויזיוני לספרו עטור השבחים של רוברט קולקר, שתיעד את חטיפתן ורציחתן של נשים בלונג איילנד על ידי רוצח סדרתי. הסרט עוקב אחר חקירת המקרה דרך עיניה של אם (איימי ראיין) המתעקשת לגלות מה עלה בגורל בתה הנעדרת לאחר שהמשטרה מיצתה כל קצה חוט.

הפיר | The Platform

ז'אנר: מתח, אימה, מד"ב

אורך: 94 דקות

תאריך עלייה: 20.3

סרט אימה בדיוני ספרדי שהוקרן בפסטיבל טורונטו וזכה בפרסים. בכלא הבנוי כמו מגדל רב קומות, האוכל מחולק לאסירים באמצעות מעלית שיורדת למטה ומאפשרת לאלה הכלואים בקומות העליונות לחטוף מזון כאוות נפשם ולהשאיר לכלואים בקומות התחתונות שאריות עלובות. אדם אחד מנסה לחולל מהפכה בשיטה הלא-צודקת הזו, ונתקל בהתנגדות צפויה.

אולטראס | Ultras

ז'אנר: דרמה

אורך: 108 דקות

תאריך עלייה: 20.3

סרט דרמה איטלקי שמתרחש בנאפולי ועוסק בעולמם של ה"אפאצ'י" - קבוצת אוהדי כדורגל מושבעים בגילאים שונים, במערכות היחסים ביניהם ובמשפחה האלטרנטיבית שיצרו - כל זאת, על רקע אליפות כדורגל באיטליה.

קורטיז | Curtiz

ז'אנר: דרמה תקופתית

אורך: 98 דקות

תאריך עלייה: 25.3

סרט הונגרי זוכה פרס "גרנד פרי" בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של מונטריאול. בשנת 1942, בזמן שארה"ב נכנסת למלחמת העולם השנייה, הבמאי מייקל קורטיז נאלץ להתמודד עם התערבות פוליטית ויחסיו המנוכרים עם בתו, בזמן הצילומים הבעייתיים לסרטו החדש "קזבלנקה".

קרא לי בשמך | Call Me by Your Name

ז'אנר: דרמה, רומנטיקה

אורך: 132 דקות

תאריך עלייה: 25.3

דרמת התבגרות להט"בית רומנטית בכיכובם של ארמי האמר וטימותי שאלאמה. שאלאמה מגלם את אליו, נער יהודי מתבגר המתגורר באיטליה עם הוריו בשנות השמונים. לבית מגיע להתארח סטודנט אמריקאי שעוזר לאביו של אליו, ובין השניים מתפתח סיפור אהבה עדין ובלתי אפשרי, שנראה לעיתים רחוקות על המסך הגדול (או הקטן). התסריט, שזכה באוסקר, מבוסס על ספרו של אנדרה אסימן.

בוסר | Uncorked

ז'אנר: דרמה

אורך: 104 דקות

תאריך עלייה: 27.3

דרמה משפחתית בבימויו של פרנטיס פני ("לא בטוחה", "הכל לטובה"). אלייז'ה חייב למצוא דרך לאזן בין חלום חייו - להפוך לסומלייה מומחה - וציפיותיו של אביו, שרוצה שיצטרף לעסק הברביקיו המשפחתי. בתפקידים הראשיים מככבים מאמדו אצ'יי ("המעגל"), קורטני בי. ואנס ("אמריקה נגד או.ג'יי סימפסון"), ניסי נאש ("רינו 911") ומאט מקגורי ("כתום זה השחור החדש", "המדריך לרוצח").

לא לצפות בו על בטן ריקה. מתוך "בוסר" | צילום: Netflix

ההמלצות של חודש פברואר:

סרט לגו | The Lego Movie

ז'אנר: קומדיה, אנימציה

אורך: 101 דקות

תאריך עלייה: 1.2

אם איכשהו פספסתם את הסרט הזה, יהיה קשה להאשים אתכם. על פניו, כל ניסיון לקחת מותג אהוב על ילדים ולהפוך אותו לסרט אנימציה נשמע כמו אסון (תשאלו את סוניק). אבל "סרט לגו" הצליח לשבור את כל החוקים של סרטי ילדים והתוצאה היא פארודיה מבריקה, קורעת מצחיקה ומהנה על כל קלישאה קולנועית שתוכלו לחשוב עליה. כמו כן, מדובר בצפייה מושלמת עם ובלי הילדים.

המירוץ לזהב | Fool's Gold

ז'אנר: רומנטיקה, הרפתקאות

אורך: 113 דקות

תאריך עלייה: 1.2

הסרט הזה נמצא תחת קטגוריית "רומנטיקה-הרפתקאות", ואין דרך מושלמת יותר לתאר אותו. מצד אחד של הסרט, קייט הדסון ומת'יו מקונוהיי (שילוב מנצח מאז "איך להיפטר מבחור ב-10 ימים") מגלמים זוג גרוש שמגלים מחדש את האהבה ביניהם. ומהצד השני, חיפוש אפי אחר אוצר אבוד משנת 1715. לא מדובר ביצירת מופת, אבל כן מדובר בסרט חמוד וסוחף שמומלץ במיוחד למי שמעוניין לכבות את המוח לשעתיים.

מיסטיק ריבר | Mystic River

ז'אנר: דרמה

אורך: 138 דקות

תאריך עלייה: 1.2

סרט זוכה פרסי אוסקר של קלינט איסטווד וקלאסיקה קולנועית שחובה להשלים. חייהם של שלושה חברי ילדות משתנים לנצח אחרי שאחד מהם נחטף ועובר התעללות מינית. אחרי שנים של נתק, השלישייה מתאחדת שוב בחייהם הבוגרים סביב תעלומת רצח קשה שמציפה את שדי העבר. לא נספיילר יותר מדי, רק נגיד שככל שהחקירה מתקדמת עולה דיון מעמיק ומרתק על התפוררויות של חברויות ארוכות שנים, צלקות נפשיות ואיך קורבן הופך למתעלל בעצמו.

השכן הקסום שלי טוטורו | My Neighbor Totoro

ז'אנר: אנימציה

אורך: 87 דקות

תאריך עלייה: 1.2

נטפליקס הודיעו בחגיגיות שבחודשים הקרובים יעלו ב"פעימות" כל סרטי סטודיו ג'יבלי, שאחראים על כמה קלאסיקות אנימציה מושלמות - ביניהן "השכן הקסום שלי טוטורו". עלילת הסרט מסתכמת, פחות או יותר, ב"ילדה פוגשת יצור חמוד בשום טוטורו", אבל עלילה ברורה זו לא סיבה לראות סרט של ג'יבלי. האנימציה, המוזיקה ועיצוב הדמויות מתחברים לחוויה משוגעת וסוחפת שאפשר להנות בה מכל רגע, גם אם לא תמיד מבינים מה הולך שם.

סרטי "סטודיו ג'יבלי" נוספים שעולים החודש: "הטירה המרחפת" (1986), "שירות המשלוחים של קיקי" (1989), "רק אתמול" (1991), "חזיר באוויר" (1992), "גלי הים" (1993) ו"סיפורים מארץ ים" (2006).

לכל הנערים: נ.ב. אני עדיין אוהבת אותך | To All the Boys: P.S. I Still Love You

ז'אנר: קומדיה רומנטית

אורך: 102 דקות

תאריך עלייה: 12.2

מה שנקרא #התחלנו. אחרי הצלחת הסרט המתוק "לכל הנערים שאהבתי", זה היה רק עניין של זמן עד שמסחטת הכסף של נטפליקס תייצר סרט המשך. עלילותיה של לארה-ג'ין (לנה קונדור) ממשיכות, כשהפעם היא ופיטר (נואה סנטיאנו)הם כבר לא זוג-בכאילו, אלא זוג אמיתי, והיא לומדת לראשונה איך לנווט במערכת יחסים אמיתית. בהתחשב בעובדה שגם הפעם הסרט מבוסס על ספר (ספר ההמשך שהוציאה הסופרת ג'ני האן ב-2015), יש לנו תחושה שהאיכות תישמר בהתאם.

כל המקומות המוארים | All the Bright Places

ז'אנר: דרמת נעורים

אורך: 108 דקות

תאריך עלייה: 28.2

אחד מסרטי המקור הכי מצופים של נטפליקס. עיבוד לספר רב המכר "כל המקומות המוארים" שעוסק בפינץ', נער אובדני שחושב כל יום על מותו, ו-ויולט, נערה מדוכאת שמתמודדת עם אבל כבד אחרי מות אחותה. השניים פוגשים אחד את השנייה כשהם נמצאים על הקצה ונוצר סיפור אהבה מתוק-מריר של שני נערים בעלי נטיות אובדניות. וחוץ מזה, תפקיד ראשי מכובד של אל פנינג - מי שגדלה בתור "אחותה של דקוטה" אבל מיצבה את מעמדה כשחקנית בפני עצמה אחרי שהשתתפה ב"איפשהו" של סופיה קופולה. נשמע מבטיח.

ההמלצות של חודש ינואר:

יהלום לא מלוטש | Uncut Gems

ז'אנר: מותחן פשע

אורך: 134 דקות

אנחנו יודעים כבר מה תגידו, "נו, עוד סרט נטפליקס של אדם סנדלר, אין שום סיבה לראות את החרא הזה", אבל אל תקפצו למסקנות. פעם בירח כחול, אדם סנדלר בוחר סרט טוב, וכשזה קורה, זה ממש טוב. הנה כמה דברים שאמורים להפיג את החששות שלכם: זה סרט שנוצר על ידי האחים בן וג'וש ספדי, שסומנו כדור הבא של הקולנוע העצמאי ויצרו סדרת סרטים מצוינת, ששיאה בסרט "גוד טיים" מ-2017; המבקרים השתגעו על הסרט, מה שזיכה אותו בדירוג מרשים של 93 אחוז ברוטן טומטו, ואת סנדלר בשמועות על מועמדות אפשרית לאוסקר; והכי חשוב, אין בו את קווין ג'יימס, אבל כן יש בו את דה וויקנד וקווין גארנט בתפקיד עצמם.

סנדלר מגלם את האוורד רטנר, יהלומן עם בעיית הימורים שמנסה לדפוק קופה אחרונה בעזרת מהלך לא חכם במיוחד שכולל הימור פרוע על משחק כדורסל, אבן חן בשווי מיליון דולר וטבעת אליפות של קווין גארנט. רטנר, כמובן, מסתבך ועל הדרך מסבך גם את חיי הנשואים שלו. לא תראו את אדם סנדלר באותו אופן החל מהרגע הזה.

קריסה | A Fall from Grace

ז'אנר: מותחן

אורך: 120 דקות

טיילר פרי הוא מסוג היוצרים שבארץ ישראל כמעט ולא מכירים, בעיקר כי הוא יוצר קולנוע אפרו-אמריקאי שיוצר קולנוע עבור אפרו-אמריקאים, אבל כדאי מאוד שתתחילו לשים אליו לב, כי כבר היום הוא אחד האנשים החזקים בהוליווד. סרטיו של השחקן, כותב, בימאי, מפיק וקומיקאי הכניסו לאורך השנים מעל למיליארד דולר ברחבי העולם, וסטודיו האולפנים שלו הוא כיום האולפן הגדול ביותר בארצות הברית, והערכות בתעשייה גורסות שהוא רק מתכנן לגדול עוד יותר.

לא הרבה ידוע על הסרט הראשון שיצר פרי עבור נטפליקס מעבר לכך שמדובר במותחן, לא בדיוק הז'אנר הקומי המצועצע שהוא ידוע בזכותו, ושהעלילה עוקבת אחר אישה שנבגדה, ומוצאת נחמה באהוב חדש רק כדי לגלות שגם הוא לא בדיוק מה שמגיע לה. פרי הוא הכותב, הבימאי, המפיק ואף משחק בסרט, כמובן לא בדמות מדיאה, ואיך שלא תסתכלו על זה, מדובר באחד מהסרטים המסקרנים ביותר של ראשית 2020.

לזמן את הרוע | The Conjuring

ז'אנר: אימה

אורך: 112 דקות

קשה מאוד ליצור סרטי אימה לדור הציני שראה על מסך המחשב שלו זוועות גדולות יותר מכל מה שבימאי מוכשר יכול להמציא, אבל נראה שג'יימס ואן הצליח לפצח את קוד הפחד. הבימאי האוסטרלי-סיני כבר הוכיח את יכולתו כמפחידן מקצועי כשיצר את הסרט הראשון בסדרת "המסור", אבל בסרט "לזמן את הרוע" מ-2013 הוא הוכיח שהוא לא חייב מלכודות מסובכות וגלונים של דם כדי להבהיל את הצופים.

לזמן את הרוע הוא גרסתו של ואן למבנה קלאסי במיוחד של סרטי אימה - הבית הרדוף. כשמשפחה תמימה נכנסת לבית מלחיץ, נו, אתם כבר יודעים מה יקרה. זה נשמע צפוי, אבל בעזרת בימוי נהדר, תחכום קל ועבודת סאונד נהדרת, ואן מצליח להחזיר לפורמט המיושן את החיות. למעשה, הסרט הזה כל כך החזיר את הז'אנר עד שהוא הוליד עולם קולנועי שלם שנכון להיום, מכיל כ-8 סרטים (שניים מהם סרטי המשך ישירים לזה), והיד הרקובה עוד נטויה. בואו לראות את הכל התחיל.

זהות כפולה | The Bourne Identity

ז'אנר: מותחן אקשן

אורך: 118 דקות

אולי כבר שכחתם, אולי מעולם לא ידעתם, אבל אלוהים אדירים כמה שזהות כפולה הוא סרט אקשן נהדר. נכון, הוא אמנם הוליד ז'אנר קולנועי שלם ומעצבן של אקשן עם מצלמה רועדת, אבל קשה לכעוס על המקור כשמבינים עד כמה הוא היה חדשני, מותח, מעניין ומבדר. וזה עוד מבלי לדבר על הופעה מגדירת קריירה של מאט דיימון בתפקיד ג'ייסון בורן, סוכן ה-CIA שלא זוכר אפילו מי הוא, אבל זוכר טוב מאוד איך ללכת מכות.

נטפליקס, בחוכמה רבה, דאגו יפה יפה לחובבי האקשן, ויחד עם הסרט המקורי יעלו גם שלושה מתוך ארבעת סרטי ההמשך - "זהות במלכודת", "זהות אבודה" ו"זהות גנובה", כך שזו ההזדמנות שלכם לבהות במאט דיימון מתרוצץ ברחבי ערים אירופאיות מרהיבות דרך עדשת מצלמה תזזיתית בעודו הולם נחרצות באנשים רעים באופן שיגרום ללב שלכם לפמפם דם בקצב שדורש בדיקת רופא.

אידיוט לארוחה | Dinner for Schmucks

ז'אנר: קומדיה

אורך: 114 דקות

לפני עשור, כשהסרט הזה יצא תחת השם אדיוט מושלם, הביקורות קטלו אותו עד אבק. אולי זו היתה ההשוואה הלא הוגנת לסרט המקור הצרפתי Le Dîner de Cons, אולי היו אלה הציפיות מהקאסט המרשים (שכלל את סטיב קארל בשיא ימי המשרד, את פול ראד לפני מארוול ואת זאק גאליפנאקיס שניה אחרי ההאנגאובר), אבל כולם התאכזבו מסרט הקומדיה החמוד הזו, ולא בצדק.

הרעיון לסרט פשוט למדי - חבורת אנשי עסקים עשירים מארגנים ארוחת ערב מיוחדת במסגרתה כל משתתף צריך להביא אורח תמהוני במטרה ללעוג לו. הארוחה מספקת תירוץ לכמה דמויות קורעות מצחוק (שימו לב לקומיקאי ג'ף דהאנהם), ומאפשרת לקארל לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב, לשחק אדיוט מושלם באופן היסטרי.

מורטל קומבט | Mortal Kombat

ז'אנר: אמנויות לחימה וטראש

אורך: 101 דקות

תראו, זה לא שציפינו למשהו מתוחכם מדי מסרט שמבוסס על משחק מחשב של מכות בין יצורים ביזאריhם, אבל "מורטל קומבט" הוא מפגש מופלא של תסריט רע, שחקנים בינוניים ואפקטים שגם בניינטיז נראו מיושנים, אבל דווקא הפגמים האלו הם מה שהופך אותו לסרט כל כך מהנה. מפלצות, אובר אקטינג ומלא מלא אפקטים קוליים של מכות הן רק חלק מהטפשת הנהדרת שהסרט הזה מתהדר בו.

יש, כמובן, איזו עלילה מקושקשת על קרב בין עולמות הטוב ורע שמוכרעת בטורניר בין עולמי בכיכובם של נינג'ות עם כוחות על ובני אנוש שבועטים כמו בסרטים מצויירים, אבל אף אחד לא מחפש כאן עלילה. האמינו לנו, הלוק המחריד, הדיבוב הגרוע והדמויות המופרכות (ואני מדבר דווקא על בני האנוש) יהפוכו את הסרט הגרוע הזה לחוויה הכי מבדרת שתוכלו למצוא בנטפליקס.