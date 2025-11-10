הדברים הכי טעימים שאפשר להכין עם מוצרלה מגוררת
כשיש שקית של מוצרלה מגוררת במקרר, לפתע נפתח פוטנציאל לשלל מאכלים חלביים טעימים, מושחתים יותר או פחות (אנחנו בעד יותר) - משבלולי פיצה, דרך כל מיני מאפינס ועד לביבות ומאפי שמרים מטריפים. יש רק צהובה רגילה? נסתדר גם עם זה
שבלולי פיצה מהירים
הבצק עשוי מקמח עם גבינה לבנה, חמאה ויוגורט, והמילוי הכי פשוט שיש: רסק עגבניות, תבלינים ומוצרלה מגוררת. אם תכניסו אורגנו לבצק (כמו בתמונה) בכלל תצאו שפים נהדרים, ולעומת זאת אם את המוצרלה תחליפו בגבינה צהובה רגילה (או כל גבינה קשה מגוררת) - אנחנו מבטיחים שלא נגלה.
בואיקוס
המתכון הזה ספציפית הוא של אהרוני, אבל מומחי בואיקוס עולמיים אומרים שלא באמת צריך מתכון, רק לשלוף מהמקרר את כל שאריות הגבינות. מה שכן, בזכות אהרוני הרווחנו סלט קטן להגיש בצד.
פיצה פיתה הכי טעימה שיש
כמה מעט צריך בשביל להפוך פיצה פיתה מברירת מחדל של ילדים עד גיל 7 למנה שכיף לסיים איתה יום: את רסק העגבניות מחליפים בממרח עגבניות מיובשות, ומוסיפים חמאה וכמה פילטים יפים של אנשובי. הילדים כנראה לא יאהבו את זה, אבל הפעם אנחנו כאן בשביל עצמנו.
זיווה כמו פעם
זוכרים את הימים שבהם "חצי זיווה" היה צירוף שיכול לגרום לאנשים להזיל ריר? גם אם אתם לא מבוגרים מספיק - אנחנו ממליצים לכם בכל פה לשחזר את המנה הנושנה הזאת, זיווה, בבית. בשורה התחתונה מדובר בבצק עלים עם גבינות ותבלינים, אבל מי שיקרא לה בורקס יסתבך פה עם דור שלם.
לחמניות בייגלה עם חמאת שום ומוצרלה
והנה מתכון קצת יותר מושקע, שכבר דורש שמרים ועניינים, אבל איזה יופי של מתכון: לחמניות ביתיות בסגנון בייגלה ירושלמי, שזה כבר מספיק בשביל שנסתער על התבנית, ועוד ממולאות במוצרלה מגוררת ובחמאת שום ועשבי תיבול מטריפה. תכינו, וגם אתם לא תדעו את נפשכם.
בייגל שום ומוצרלה
עוד ממשפחת מאפי השמרים המושחתים, והפעם עם מוצרלה גם בטופינג כי למה לא.
מאפינס פיצה
אחרי שהתפרענו, חוזרים לסקציית המאפים הפשוטים, אלה שמתאימים למי שמתכנן עכשיו את הארוחה של עוד שעה ולא מעבר לזה. הבצק של המאפינס האלה כולל קמח, קוטג', גבינה לבנה, מוצרלה מגוררת וגם צ'דר (שאפשר להחליף בכל גבינה שאוהבים), רסק עגבניות ותבלינים, ועדיין לא דיברנו על התוספות.
מאפינס גבינות
וזו גרסה קצת יותר מתונה, שכל ילד ישמח למצוא בתיק בזמן הפסקת האוכל. לא פיצה, אבל יופי של מאפינס גבינות.
לביבות פירה ומוצרלה הכי קלות להכנה
חנוכה כבר עוד מעט כאן, ואנחנו מפצירים בכם לזכור את המתכון הזה בהדלקות הנרות שלבטח תערכו. אין כאן הרבה מרכיבים - רק קמח (ואבקת אפייה), תפוחי אדמה מעוכים לפירה, מוצרלה מגוררת, חמאה ומלח - וכשתטעמו אותן תבינו שהן אחד הייצורים המדויקים בטבע.
תפוחי אדמה מוקרמים
לא נסיים כתבה על מוצרלה מגוררת מבלי שהשתמשנו בה לפחות פעם אחת להקרמה, כי אחרת איזה מין סוג של אנשים נהיה. אז הנה, תפוחי אדמה מוקרמים. טעים מאז ולתמיד.
בתיאבון!