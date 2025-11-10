הדברים הכי טעימים שאפשר להכין עם מוצרלה מגוררת

שבלולי פיצה מהירים

הבצק עשוי מקמח עם גבינה לבנה, חמאה ויוגורט, והמילוי הכי פשוט שיש: רסק עגבניות, תבלינים ומוצרלה מגוררת. אם תכניסו אורגנו לבצק (כמו בתמונה) בכלל תצאו שפים נהדרים, ולעומת זאת אם את המוצרלה תחליפו בגבינה צהובה רגילה (או כל גבינה קשה מגוררת) - אנחנו מבטיחים שלא נגלה.

בואיקוס

המתכון הזה ספציפית הוא של אהרוני, אבל מומחי בואיקוס עולמיים אומרים שלא באמת צריך מתכון, רק לשלוף מהמקרר את כל שאריות הגבינות. מה שכן, בזכות אהרוני הרווחנו סלט קטן להגיש בצד.

פיצה פיתה | צילום: אסף אמברם, mako אוכל

פיצה פיתה הכי טעימה שיש

כמה מעט צריך בשביל להפוך פיצה פיתה מברירת מחדל של ילדים עד גיל 7 למנה שכיף לסיים איתה יום: את רסק העגבניות מחליפים בממרח עגבניות מיובשות, ומוסיפים חמאה וכמה פילטים יפים של אנשובי. הילדים כנראה לא יאהבו את זה, אבל הפעם אנחנו כאן בשביל עצמנו.

זיווה. מילוי מבעבע של גבינות | צילום: יעל קצב, mako אוכל

זיווה כמו פעם

זוכרים את הימים שבהם "חצי זיווה" היה צירוף שיכול לגרום לאנשים להזיל ריר? גם אם אתם לא מבוגרים מספיק - אנחנו ממליצים לכם בכל פה לשחזר את המנה הנושנה הזאת, זיווה, בבית. בשורה התחתונה מדובר בבצק עלים עם גבינות ותבלינים, אבל מי שיקרא לה בורקס יסתבך פה עם דור שלם.

לחמניות בייגלה עם חמאת שום ומוצרלה | צילום: נופר צור, אוכל טוב, mako

לחמניות בייגלה עם חמאת שום ומוצרלה

והנה מתכון קצת יותר מושקע, שכבר דורש שמרים ועניינים, אבל איזה יופי של מתכון: לחמניות ביתיות בסגנון בייגלה ירושלמי, שזה כבר מספיק בשביל שנסתער על התבנית, ועוד ממולאות במוצרלה מגוררת ובחמאת שום ועשבי תיבול מטריפה. תכינו, וגם אתם לא תדעו את נפשכם.

בייגל שום ומוצרלה | צילום: חנושה (בת חן שמעיה), mako אוכל

בייגל שום ומוצרלה

עוד ממשפחת מאפי השמרים המושחתים, והפעם עם מוצרלה גם בטופינג כי למה לא.

מאפינס פיצה | צילום: עדי קלינגהופר, יחסי ציבור

מאפינס פיצה

אחרי שהתפרענו, חוזרים לסקציית המאפים הפשוטים, אלה שמתאימים למי שמתכנן עכשיו את הארוחה של עוד שעה ולא מעבר לזה. הבצק של המאפינס האלה כולל קמח, קוטג', גבינה לבנה, מוצרלה מגוררת וגם צ'דר (שאפשר להחליף בכל גבינה שאוהבים), רסק עגבניות ותבלינים, ועדיין לא דיברנו על התוספות.

מאפינס גבינות | צילום: אמיר מנחם, mako אוכל

מאפינס גבינות

וזו גרסה קצת יותר מתונה, שכל ילד ישמח למצוא בתיק בזמן הפסקת האוכל. לא פיצה, אבל יופי של מאפינס גבינות.

לביבות פירה ומוצרלה איריות | צילום: קרן אגם, אוכל טוב, mako

לביבות פירה ומוצרלה הכי קלות להכנה

חנוכה כבר עוד מעט כאן, ואנחנו מפצירים בכם לזכור את המתכון הזה בהדלקות הנרות שלבטח תערכו. אין כאן הרבה מרכיבים - רק קמח (ואבקת אפייה), תפוחי אדמה מעוכים לפירה, מוצרלה מגוררת, חמאה ומלח - וכשתטעמו אותן תבינו שהן אחד הייצורים המדויקים בטבע.

תפוחי אדמה מוקרמים | צילום: יעל קצב, mako אוכל

תפוחי אדמה מוקרמים

לא נסיים כתבה על מוצרלה מגוררת מבלי שהשתמשנו בה לפחות פעם אחת להקרמה, כי אחרת איזה מין סוג של אנשים נהיה. אז הנה, תפוחי אדמה מוקרמים. טעים מאז ולתמיד.