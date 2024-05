אירוויזיון 2024 היה, כנראה, האירוויזיון השערורייתי ביותר בתולדות התחרות - עם ריבים בין משלחות, הפגנות ענק נגד ישראל, איומי חרם, פרובוקציות ומחאות על הבמה - וכעת איגוד השידור האירופי, הגוף האחראי על התחרות, משחרר הצהרה כדי להבהיר - עוד לא סיימנו.

בהצהרה ששלחו ה-EBU (איגוד השידור האירופי) ל"דה מירור" ול"אייריש אינדיפנדנט" נכתב: "אנחנו מצרים על כך שכמה מהמשלחות בתחרות האירוויזיון במאלמו לא כיבדו את רוח החוקים והתחרות, גם במתחם האירוע וגם במהלך השידורים שלהן".

"דיברנו עם מספר משלחות במהלך האירוע לגבי מגוון בעיות שהובאו לתשומת לבנו. הגופים המפקחים של איגוד השידור האירופי יבחנו את האירועים בתחרות במאלמו כדי להתקדם הלאה באופן חיובי ולוודא שערכי האירוע יכובדו על ידי כולם", נכתב בהצהרה. "מקרים אינדיבידואליים יעברו בחינה על ידי הגוף המפקח של התחרות, שמורכב מנציגים ממגוון גופי שידור, בפגישה הבאה שלנו", סיכמו.

אז לאילו אירועים הם מתכוונים? לא חסר. החל מיוסט קליין, המתמודד ההולנדי שהודח, וכן פרובוקציות על במת האירוויזיון מצידם של זמרים ומתמודדים כמו אריק סעדה השוודי (שעלה לבמה עם כאפייה קשורה על ידו), יולנדה מפורטוגל (שעלתה לבמה עם ציפורניים מעוטרות בדוגמת כאפייה), במבי ת'אג (שניסתה לעלות לבמה עם כיתוב Ceasefire על פניה אך קיבלה ביטול ברגע האחרון) ומרינה סאטי (המתמודדת היווניה שעוררה סערה בהתנהגותה כלפי עדן גולן). כמו כן, צופים רבים התלוננו על התנהגותה של קרן פלס כלפי מספר מתמודדים של מדינות אחרות.

