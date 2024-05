האירוויזיון הזה היה רווי דרמות, ולא רק בגלל ישראל והמתנגדים לה: לראשונה ב-68 שנות התחרות, מתמודד נפסל במהלכה - יוסט קליין, הנציג ההולנדי, שעלה על במת חצי הגמר השני עם Europapa אבל סולק לאחר עימות בינו ובין צלמת במתחם האירוויזיון. הולנד לא עלתה להתחרות בגמר, את הניקוד של המצביעים בהולנד הגישה הנהלת התחרות במקום המגישים ההולנדיים, ומאז סוף השבוע כולם תוהים דבר אחד - איפה לעזאזל יוסט קליין?

התשובה היא, כנראה: באפטר-פארטי של האירוויזיון. אתמול, כבכל שנה, קיים ה-OGAE (מועדון חובבי האירוויזיון) את מסיבת היורוקלאב המסורתית בתום התחרות. מי שהפתיע והגיע למסיבה, כשהוא שומר על פרופיל נמוך עם כובע ומשקפי שמש, הוא יוסט קליין - ששמר על דממת אלחוט בחשבונות המדיה החברתית שלו, אבל רצה, כנראה, להסתחבק עם המעריצים ועם יתר המתמודדים שהגיעו לחגוג.

When the LEGEND #joostkleine arrives at Euroclub after a 'farce' of a day. Heartbreaking and inspirational at the same time. To quote an ICON, "I'm not about negativity," Thank you #Joost for keeping it classy #eurovision2024 #Netherlands pic.twitter.com/8Q44vDQQyk