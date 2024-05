ככל שאירוויזיון 2024 הלך והתקרב, היה ברור שהוא לא יהיה חף מפרובוקציות: מדינות רבות רמזו כי יחרימו את התחרות אם ישראל תשתתף, במחאה על המלחמה בעזה - אבל בפועל אף אחד לא פרש. במקום לפרוש, הם העדיפו להתמקד במחאה על במת התחרות. אתמול, בחצי הגמר הראשון, קיבלנו טעימה ראשונה, כשהזמר אריק סעדה, מתמודד עבר באירוויזיון, עלה לבמה כשעל ידו קשורה כאפייה שחורה - סמל התנגדות פלסטיני, שהפך למזוהה עם המאבק הפלסטיני לאחר שנחבשה על ידי יאסר ערפאת.

מיד עם עלייתו של סעדה לבמה עם הכאפייה, פנו מהתקשורת הישראלית - כולל mako - לתאגיד השידור האירופאי כדי לקבל הבהרה כיצד דבר כזה מתאפשר בתחרות שמתיימרת להיות "מעל פוליטיקה". התגובה הראשונית של הנהלת התחרות הייתה כי "תחרות האירוויזיון היא שידור טלוויזיה חי, המתמודדים מודעים לחוקים של התחרות ואנו מצרים על כך שאריק סעדה בחר לפגוע באופי הלא-פוליטי של האירוע".

eric saade you will always be iconic pic.twitter.com/qTGyjTSgSt