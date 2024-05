כאן תאגיד השידור הישראלי פנה לאיגוד השידור האירופי אחרי מסיבת העיתונאים השערורייתית. במהלכה העיתונאי הפולני טען שעדן גולן והמשלחת הישראלית מסכנת את כל מי שנמצא במקום, ולמעשה רמז: אתם לא רצויים פה (מי מספר לו שאנחנו כבר מקום שני בהימורים אחרי חצי גמר אירוויזיון 2024 אתמול?).

בנוסף לשאלה המתריסה, יוסט קליין הנורווגי שמייצג את הולנד, התפרץ בהתרסה "למה לא", כנציג מה-EBU אמר לעדן שהיא חייבת לענות על השאלה שלו, כשכיסה את הפנים שלו לאורך כל הזמן שהנציגה הישראלית ענתה לשאלות. גם המתמודדת היווניה מרינה סאטי משכה תשומת לב כשהעמידה פני ישנה בכל פעם שעדן גולן דיברה למיקרופון. הפרו-פלסטינים עודדו אותה כמובן, אבל דווקא מעודד לגלות כמה אנשים גינו את ההתנהגות ברשתות החברתיות: "את בת 38 ומתנהגת כמו בריונית מול אישה בת 20, תמצאי חיים".

This is Greece representative singer at @Eurovision , @marina_satti .An embarassment for Greece and for every decent #Greek person. Pretending to fall asleep while the Israel’s contestant is speaking is not just bad education or pure jew-hatred,but also a stain over the greek… pic.twitter.com/FSZQylPPKg