זה כבר מגוחך. הנציגה האירית במבי ת'אג נשאלה אמש, לאחר החזרה שלה לגמר אירוויזיון 2024, על התחושות לגבי ההעפלה של עדן גולן ו"הוריקן". תחזיקו חזק, כי התשובה תפיל אתכם: "בכיתי עם המשלחת שלי". ת'אג קיימה את הראיון כשעל צווארה כאפייה שחורה, שמזוהה עם המאבק הפלסטיני עוד משנות התשעים ותקופת האינתיפאדה.

לגבי ההשתתפות של ישראל בתחרות השנה, לת'אג יש כמובן דעה נחרצת. לטענתה "זה לגמרי מאפיל על הכל, והולך נגד כל מה שהאירוויזיון אמור להיות. זו קבוצה גדולה של אנשים, והמתחרים שלהם לא מורשים אפילו לפגוש אותנו - שחס וחלילה לא ננהל שיחה שבה דעתם עלולה להשתנות. זה ללא ספק מטיל ענן גדול על כולם".

“I cried with my team.” Ireland Eurovision finalist Bambie Thug is asked how they felt when Israel qualified for the #EUROVISION final. pic.twitter.com/wE1F8xeU7E