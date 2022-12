המפץ הגדול של הטלוויזיה כבר כאן: אחרי שנים שבהן נטפליקס הייתה השליטה הבלתי מעורערת של עולם הסטרימינג המקומי, כעת מגיעה לישראל ענקית התוכן שצפויה לאתגר אותה - דיסני+. הקטלוג של דיסני, שכולל קלאסיקות מראשית ימי הקולנוע לצד שוברי קופות טריים כמו "אנקאנטו" ו"מוות על הנילוס", נוחת כאן אחרי שהפך את דיסני פלוס לאחד משירותי הסטרימינג הגדולים והמובילים בעולם, עם התמחות מיוחדת בתכנים לכל המשפחה.

בספריית הענק של דיסני פלוס מחכים לכם כל הסדרות והסרטים של מארוול, מ"איירון מן ו"הנוקמים" ועד "לוקי" ו"וונדה-ויז'ן"; הקלאסיקות המצוירות של דיסני (כמו "שלגיה", "סינדרלה" ו"היפה והחיה") וגם של פיקסאר (כמו "מכוניות" ו"מפלצות בע"מ"); קטגוריית סטאר, הכוללת סדרות ממכרות מבית הולו ואולפני המאה ה-20 (בהן "משפחת סימפסון", "האנטומיה של גריי" והלהיט הטרי "פאם וטומי"); ועוד שלל אפשרויות למבוגרים, ילדים וכל המשפחה - מדרמות וקומדיות ועד פנטזיה ודוקו, לרבות כל התכנים של נשיונל ג'יאוגרפיק, "מלחמת הכוכבים", "שודדי הקאריביים" ואינספור מותגים נוספים. אז איך מוצאים מה לראות? בדיוק בשביל אנחנו פה, עם המדריך השלם לתכנים המומלצים ביותר של דיסני פלוס.

לניווט מהיר: הסדרות של מארוול | הסרטים של מארוול | היקום של מלחמת הכוכבים | התכנים של נשיונל ג'יאוגרפיק | סדרות המקור של הולו | עוד סדרות למבוגרים בקטגוריית סטאר | הקלאסיקות המצוירות של דיסני | הלהיטים של פיקסאר | סרטי דיסני לכל המשפחה | עוד כמה המלצות | שאלות ותשובות

הסדרות של מארוול:

סייעו בהכנת הכתבה: מאיה לקר, כרמל שטרן, שרון גולן מאירי, מיכל ישראלי וזוהר אורבך.

שאלות ותשובות על דיסני פלוס:

מה כולל מנוי לדיסני פלוס?

למנויי דיסני+ תהיה גישה לצפייה באיכות גבוהה בעד ארבעה מכשירים בו-זמנית; מספר בלתי מוגבל של הורדות לעד עשרה מכשירים; ואפשרות להגדיר עד שבעה פרופילים שונים, לרבות פרופיל ילדים, המאפשר ניווט קל וידידותי בתכנים מותאמים לפי גיל.

כמה עולה מנוי לדיסני פלוס בישראל?

מנויי דיסני+ יכולים לבחור בין שני מסלולים: מסלול חודשי ומסלול שנתי. מסלול חודשי עומד על מחיר קבוע של 39.90 שקלים בחודש, שמסתכם ל-478.80 שקלים בשנה. מסלול שנתי, בהתחייבות מראש, עולה 399 שקלים - סכום של עשרה חודשים שתקף לשנה שלמה. מנויים שנרשמו למכירה המוקדמת של דיסני+ נהנים ממחיר מוזל של 319 שקלים בלבד בשנה הראשונה.

איך אפשר לצפות בדיסני פלוס?

עם השקת שירות הסטרימינג, דיסני+ צפוי להיות זמין במרבית הפלטפורמות המובילות: אפליקציות ייעודיות לטלוויזיות חכמות וסטרימרים (אפל TV, אנדרואיד TV, סמסונג ו-LG); גישה דרך המחשב (במערכות ההפעלה כרום, ווינדוז ומאק); ויישומונים למכשירים ניידים וטאבלטים (הטלפונים והטאבלטים של אנדרואיד, האייפון והאייפד של אפל).

איך מורידים את דיסני פלוס?

ניתן להוריד את דיסני+ דרך חנויות האפליקציות של אנדרואיד, אפל ויתר החברות, או דרך האתר הרשמי של החברה.

האם תכני דיסני פלוס יהיו מתורגמים ומדובבים?

למרבה הצער, אין תשובה חד משמעית. מרבית תכני הדגל - כמו סדרות המקור של דיסני+ או הסרטים הקלאסיים של דיסני ופיקסאר - צפויים להיות מתורגמים ומדובבים, אך לאור העובדה שמדובר בקטלוג עצום, הציפייה היא שייקח עוד זמן למלא את הספרייה כולה בתרגום ודיבוב לעברית. בכל מקרה, האפשרות להוסיף תרגום או דיבוב תוצג על המסך בעת בחירת התכנים.

מה ההבדל בין דיסני פלוס לנטפליקס?

מעבר למחיר והעובדה שמדובר בפלטפורמות נפרדות, ההבדל העיקרי בין דיסני+ לנטפליקס ויתר שירותי הסטרימינג מתבטא בתוכן. סדרות המקור של נטפליקס, בהן "ברידג'רטון" ו"משחק הדיונון", לא שייכות לדיסני+ ולכן לא נמצאות בספרייה - וגם סדרות המקור של דיסני+, כמו "וונדה-ויז'ן" או "אובי-וואן קנובי", לא זמינות בנטפליקס. היתרון העיקרי של דיסני+ על פני המתחרים הוא הקטלוג העצום של סרטים וסדרות מבית דיסני, פיקסאר, מארוול ומותגים נוספים, כולל התמחות בתכנים לילדים ולכל המשפחה.

מה ההבדל בין דיסני פלוס לממירים של יס, הוט, סלקום ופרטנר?

דיסני+ הוא שירות סטרימינג בלבד, ולא מהווה תחליף לשידורי טלוויזיה שוטפים. הפלטפורמה לא מציעה תכנים מבית אולפנים שאינם בבעלות של דיסני, ולכן התכנים של החברות הישראליות - קשת 12, רשת 13 וכאן 11 - כמו גם סדרות המקור של חברות הכבלים והלווין וערוצי הספורט השונים, לא יהיו זמינים בה. מנגד, מרבית הסדרות והסרטים שזמינים בדיסני+ (לרבות העונות המוקדמות של "האנטומיה של גריי") לא זמינים בספריות של HOT, yes, סלקום tv ופרטנר tv. בחברת yes מציעים למנויים חבילה מיוחדת שתאפשר להם להחזיק הן בתכני yes והן בתכני דיסני+, ללא צורך להתחבר בנפרד לשירות הסטרימינג של דיסני.