בין הסיפורים והדיווחים הקשים מהמלחמה, הרשת מוצפת גם בסרטונים ופוסטים שהם פייק ניוז. חלקם מהווים חלק מהמלחמה הפסיכולוגית של חמאס, והמקורות שלהם יכולים להגיע מאיראן, רוסיה וגורמים אחרים.

מה עושים אם נתקלים בפייק ניוז? קודם כל, אל תשתפו אותו. דבר שני, תעדכנו את מי ששלח לכם שמדובר בפייק כדי שיפסיק לשלוח בעצמו, ולבסוף, כדאי שתדווחו עליו לרשת החברתית שבו ראיתם אותו. איך עושים את זה? הכנו לכם מדריך מפורט.

עוד פעולה שכדאי לעשות היא לדווח לאחד משלושת הארגונים הישראלים שפועלים ביחד כדי לנקות את הרשת.

פייק ריפורטר בטוויטר: https://twitter.com/FakeReporter

פייק ריפורטר בפייסבוק: https://www.facebook.com/thefakereporter

פייק ריפורטר בוואטסאפ: 052-5862977

איגוד האינטרנט הישראלי -

קו הסיוע לאינטרנט בטוח: Www.safe.org.il

בוואטסאפ: 054-885-8911

בטוויטר: https://x.com/ISOCIL

עמוד הטוויטר של בודקים - https://twitter.com/bodkim2022

הנה פייק ניוז בולטים מאז תחילת המלחמה (רשימה מתעדכנת)

קונספירציית "בוגדים מבפנים" חוצה את הים: אותה תאוריה מופרכת על כך שישנם גורמים בישראל שבגדו במדינה וסייעו לחמאס הצליחה לחצות את האוקיינוס. כעת פעילת ימין קיצוני אמריקאית בשם לורן ויטצקה, מתמודדת רפובליקנית לבחירות לסנאט מטעם דלוור, מגישת חדשות באתר ימין קיצוני ותומכת בתאוריית הקונספירציה של QAnon, טוענת שנתניהו הורה לצבא לא להגיב למתקפת החמאס במשך 7 שעות. לפי הקונספירציה שלה, הסיבה היא שנתניהו חיפש סיבה "למחוק" את עזה. אותה ויטצקה טענה בעבר שישראלים ביצעו את פיגועי ה-9/11 ועוד דברים הזויים. למקרה שלא הבנתם - מדובר בתאוריית קונספירציה על מלא ואין לה שום ביסוס.

לא להאמין: הקונספירציה על ״בגידה מבפנים״ עשתה את כל הדרך לארה״ב, שם נטען כי היה זה נתניהו ששיתף פעולה עם חמאס וסייע לו לטבוח באזרחים.



הדוברת: פעילת ימין קיצוני אמריקאית שמקדמת את קונספירציית קיו-אנון ומאמינה בין השאר כי קבוצת ישראלים ביצעה את פיגוע 11.9.



עצה למפיצי הקונספירציות… pic.twitter.com/yzCfG1anLQ — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 19, 2023

סרטון האישה ההרה: וידאו קשה במיוחד לצפייה, ובו נראית כביכול אישה בהריון שעוברת התעללות ע"י מחבלי חמאס, התברר מהר מאוד כלא ישראלי. הסרטון הנ"ל מציג שיטות עינוי של קרטלי הסמים במקסיקו והמוצגים בו מדברים בספרדית.

שימו לב: סרטון קשה במיוחד מופץ בשעות האחרונות שמציג לכאורה התעללות באישה בהריון בזמן מתקפת חמאס ב7 לאוקטובר. אנחנו יכולים לאשר שהסרטון לא צולם בישראל. הדמות בסרטון היא גבר, ומדברים בו בספרדית. אל תפיצו אותו - ואל תפלו בפח pic.twitter.com/qS1zpZMyE4 — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 18, 2023

"חיילים ישראלים חגגו לאחר הפצצת בית החולים בעזה": מיד לאחר הפצצת בית החולים בעזה, החלו האשמות קשות כלפי ישראל בעולם, ברשתות החברתיות וגם באמצעי תקשורת בעולם. בעקבות כך גם בוטלה בוטלה הפסגה ברבת עמון בהשתתפות ביידן, אבו מאזן, מלך ירדן עבדאללה וא-סיסי. כשעתיים לאחר ההפצצה הודיע דובר צה"ל כי הג'יהאד האיסלאמי עומד מאחורי השיגור הכושל, והבוקר הציג שיחה בין שני מחבלים שמוכיחה זאת. גם בחדשות 12 פורסם תיעוד בלעדי שמפריך את הטענה של חמאס ולפיה צה"ל תקף בית חולים ברצועה. גם נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, שמבקר היום בישראל, אמר מפורשות כי נחשף לחומר המודיעיני וכי את המתקפה על בית החולים ביצע ארגון טרור.

כל אלו לא מפריעים לפייק ניוז בנושא להתפשט ברשת. כך לדוגמה, עיתונאי סורי הפיץ סרטון מערוץ 13 שבו נראים חיילי צה"ל רוקדים ושרים, וכתב כי הם חוגגים את הפצצת בית החולים. העמוד "בודקים" הבהיר באנגלית כי מדובר בסרטון ששודר ביום שישי, 4 ימים לפני ההפצצה, וצירף את הסרטון המקורי. בנוסף, צורף סרטון ערוץ 12 שמוכיח כי ישראל לא עומדת מאחורי ההפצצה.

This user is spreading Fake news, saying Israeli soldiers are celebrating the bombing of the hospital in Gaza.#FactCheck :

1. this video is from Friday(channel 13 Israel), 4 days before the bombing.

2. The soldiers are singing "do not fear, Israel”.

3. A video released by >> https://t.co/ACq05Jexrc — בודקים (@bodkim2022) October 18, 2023

"מקדונלד'ס לא תומכת בצה"ל": הודעת וואטסאפ שרצה אתמול מתייחסת לענקית ההמבורגרים האמריקאית וטוענת כי הרשת לא תומכת בחיילי צה"ל, לא מכירה בריבונות ישראל ואפילו תורמת דולר על כל מנה שנמכרת לפלסטינים. כמובן שההודעה היא שקרית, וזאת גם לא פעם ראשונה שעושים פייק ניוז על מקדונלד'ס. החברה אפילו שחררה הודעה בדבר תרומות רבות שהיא מעבירה לחיילי צה"ל. יחד עם זאת, כמה זכיינים של הרשת במדינות ערב תורמים סיוע הומניטרי לעזה.

ההודעה הזו מופצת בשעה זו בוואטסאפ. מדובר בפייק. מחיפוש פשוט בגוגל ניתן לראות שמקדונלדס ישראל תורמת לכוחות הביטחון. מקדונלדס במדינות מוסלמיות אכן הודיעה שתתרום סיוע הומניטרי לעזה, אבל הניסוח בהודעה שקרי. מצורפת כתבה בנושא https://t.co/Fu2J56q4h4 pic.twitter.com/P2yKJqnU4Z — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 17, 2023

חמאס מפרסם תמונות של ילדים שלכאורה מתו בהפצצות: אתרים שונים המזוהים עם חמאס פרסמו תמונות של ילדים פלסטינים שמתו כביכול בהפצצות של צה"ל. בין התמונות המופצות ישנם גם תמונות של ילדים ישראלים. לאחר מכן התגלה שאותה רשימה היא בכלל מתוך עמוד השער של הניו יורק טיימס בשנת 2021 לאחר סיום מבצע "שומר החומות". בין תמונות הילדים ישנם גם ילדים ישראלים.

אתרים המזוהים עם חמאס מפרסמים תמונות של ילדים שלכאורה מתו בהפצצות של צה"ל.

אחת התמונות היא של עידו אביגל ז"ל שנרצח מפגיעת רקטה בשומר החומות. pic.twitter.com/KnXfxhzfHg — בודקים (@bodkim2022) October 11, 2023

עדכון, הפרסום הזה שמופץ ברשתות החברתיות באנגלית ובערבית (של ילדים שלכאורה נהרגו בעזה בימים האחרונים), לקוח מתוך כתבה של הניו יורק טיימס משנת 2021 לאחר סיום "שומר החומות". בין התמונות יש גם שני ילדים ישראלים. https://t.co/IrZyYpqd17 pic.twitter.com/dGvz43zOin — בודקים (@bodkim2022) October 16, 2023

החייל הישראלי שהורג ילד פלסטיני: התמונה שהופצה בעיקר בקרב שונאי ישראל, מציגה תמונה של חייל מניח את ברכו על ראשו של ילד. מי שהעלה את התמונה טען שמדובר בחייל ישראלי, אבל חיפוש של גוגל תמונות יגיע במהירות לידיעה על אלימות משטרתית מצ'ילה משנת 2016, אז קצין משטרה ניסה לעצור צעיר.

פייק שמופץ של "חייל ישראלי הורג ילד פלסטיני".

העובדות: זו תמונה שצולמה בצ׳ילה ב-2016 של קצין משטרה צ׳יליאני תוקף ילד.



Fake news of "an Israeli soldier kills a Palestinian child".#FactCheck : The photo was taken in Chile in 2016 of a Chilean police officer assaulting a child. pic.twitter.com/LYtAebjEZO — בודקים (@bodkim2022) October 16, 2023

סרטון "הבת של מירי רגב ידעה על האסון": אחד הפייקים הפחות מוצלחים בזמן הלחימה הוא סרטון שמציג כביכול את הבת של מירי רגב. באותו קטע נראית צעירה באותה מסיבה שהפכה לזירת רצח נוראית אומרת: "יהיה פיגוע בסטורי", חלק מהגולשים הרכיבו תאוריית קונספירציה שלמה סביב המשפט הזה ויחסו אותו לבת של מירי רגב. שרת התחבורה נאלצה להבהיר שלא מדובר בבת שלה, וגם מי שהעלתה את הסרטון מהמסיבה הסבירה שזה רק ביטוי לכך שהיא תעלה סרטונים מביכים בסטורי.

הסרטון המדובר מופץ בשעות אלה בטענה כי מדובר בבת של מירי רגב.

1. הבת של רגב אכן היתה במסיבה אבל היא לא זאת שמופיעה בסרטון.

2. בסרטון נאמר כי יהיה ״פיגוע בסטורי״ ולא מוזכר דבר על התרעה ופינוי.

3. הבהרה של מפרסמת הסרטון המקורי בציוץ הבא. pic.twitter.com/i56MCB1fFZ — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 16, 2023

מיה קאליפה תפסיק לקבל רווחים מפורנהאב: עד כמה שהיינו רוצים להאמין לזה, משפיענית הרשת וכוכבת סרטי המבוגרים לשעבר לא תפסיק לקבל רווחים מאתר הפורנו הגדול בעולם - פורנהאב. למרות סרטון שמסתובב עם לוגו של אתר החדשות MSNBC, נראה שאין כל אמת בדיווח הזה. אתר החדשות לא מייצר סרטונים מהסוג הזה, הלוגו לא נמצא במקום הנכון, אין אף אתר אמין שדיווח על כך, אין שום אזכור לידיעה ב-MSNBC באף אחת מהפלטפורמות, לא שוחררה אף הודעה מהאתר פורנהאב וגם אם האתר היה נוקט נגדה בתהליכים כלשהם בגלל הציוצים האנטישמיים שלה - הוא לא יכול למנוע ממנה לקבל תשלום על סרטונים שלה - זה מנוגד לחוק, אם כבר היו מורידים את הסרטונים שלה מהאתר. למרות זאת, זה לא אומר שבעתיד לא ינקטו נגדיה בצעדים כאלה ואחרים.

A fake video for everyone reporting on this Mia Khalifa story. The MSNBC watermark is in the wrong place, editorial tone is completely different than their usual, and this is not the font they use for their videos. https://t.co/GuIQ6Mu4t0 — LOUIS (@LouisPisano) October 15, 2023

תומכי חמאס בכפר קאסם: סרטון שרץ ברשתות החברתיות המציג את "תומכי חמאס בכפר קאסם" הופרך ע"י ארגון "בודקים". לא רק שהסרטון עצמו ישן, מדובר בדגל של התנועה האיסלאמית ולא של חמאס, אלא שגם משטרת כפר קאסם הוציאה הודעה שמדובר בפייק. זה לא הפריע לעיתונאי ערוץ 13, צבי יחזקאלי, לרמוז על ההפגנה באחד מהדיווחים שלו.

גם צבי יחזקאלי בערוץ 13 פרסם על הפגנה בכפר קאסם שלא הייתה.

המצב בישראל רגיש, פייק ניוז בערוצי המיינסטרים עלול לתרום להסלמה. https://t.co/3bN29iUBbb pic.twitter.com/cWqKJjS4Hc — בודקים (@bodkim2022) October 15, 2023

קרן הלייזר של צה"ל: למרות שהיינו שמחים להאמין לסרטון הוויראלי בו נראית כביכול קרן לייזר המיירטת רקטות, מדובר בסרטון מזויף. בדיקה פשוטה מול משרד הביטחון אישרה שמדובר בפייק. יש לציין שקרן הלייזר של מערכות היירוט כלל אינה גלויה לעין, וזמן היירוט ארוך יותר מזה שרואים בסרטון המזויף.

100 לוויות בקיבוץ בארי: למרות הקושי הלוגיסטי והנפשי של קבורת הגופות בקיבוצי הדרום, ההודעה שרצה בוואטסאפ לפיה יערכו 100 לוויות בו זמנית בקיבוץ בארי היא לא נכונה. אפילו התנועה הקיבוצית נאלצה לפרסם כי מדובר בפייק ניוז והבהירה: "הודעה על מועד ההלוויות תפורסם באופן מסודר כאשר ייקבע מועד".

ההרס בקיבוץ בארי | צילום: אייל בן יעיש

ה-CNN לא זייף את הסרטון שלו: הרבה גולשים, לא ישראלים כמובן, טענו שהסרטון בו נראית המגישה של רשת החדשות CNN בורחת מטילים בדרום ישראל "מבושל". על פי הטענות הסאונד האמיתי שם הוא הוראות בימוי שנתנו לצוות הצילום - כיצד לעשות אותו דרמטי יותר. המציאות היא כמובן המציאות שאנחנו מכירים, בני אדם שבורחים מטילים ומחפשים מחסה.

מאות ציוצים שקריים עם טענה שצוות של CNN ביים התקפת טילים על ישראל.



העובדות: מדובר בסרטון מבושל שהולבש עליו פס קול שקרי, ניתן לראות את הסרטון המבושל ואת הסרטון המקורי בשירשור שלפניכם: https://t.co/mk1R1hgk68 — בודקים (@bodkim2022) October 14, 2023

תמונת גופות התינוקות בעזה: למרות שהלחימה של צה"ל בעזה קשה ומספר ההרוגים גבוה, התמונה הספציפית של תינוקות מתים אחד ליד השני תחת הכותרת "614 ילדים פלסטינים נרצחו ע"י צה"ל" היא ישנה. לא רק שהיא משנת 2013, היא גם מציגה את הילדים שאסד הרג בסוריה במתקפת גז נגד המורדים במלחמת האחים. ואם כבר מדברים על תינוקות, סרטון שבו נראה תינוק עטוף נכנס לתוך בית חולים בעזה התברר מהר מאוד בתור בובה.

This photo was not taken in Gaza, it was taken in Syria in 2013. pic.twitter.com/qQFK4gAEeO — בודקים (@bodkim2022) October 14, 2023

פייק שמפיצים נגד ישראל - "תמונת גופת התינוק השרוף נוצרה ב-AI": זהירות, תמונות קשות בלינקים המצורפים.

העיתונאי האמריקאי בן שפירו העלה תמונה קשה מאוד של גופת תינוק שרוף שנרצח ונשרף על ידי חמאס לטוויטר. בתגובה החלו לכתוב לו גולשים כי מדובר בתמונה שנוצרה על ידי AI וצירפו "הוכחה" מאתר OPTIC, צילום מסך, שקובע כי התמונה נוצרה על ידי בינה מלאכותית ולא בן אדם. שקר נוסף שצץ ברשת וגולשים החלו להדהד אותו היא שמדובר בתמונה מקורית של גור כלבים במרפאה וטרינרית, שהוחלפה לגופת התינוק השרוף. כמובן שמדובר בשקרים, ואתם מוזמנים גם לדווח על הפוסטים האלה וגם על סרטון הטיקטוק הזה. מנגד, יש גם גולשים שיצאו לטובת ישראל והראו כי שפירו אינו מפיץ מידע מוטעה, וכי התמונה המזעזעת נוצרה בידי אדם.

אל תורידו גרסה חדשה של אפליקציית פיקוד העורף: דוברות המשטרה הוציאה הודעה על ניסיון חדש למתקפת סייבר. כך כתבה: "בשעה האחרונה מתקבלות בקרב הציבור הודעות טקסט: ״בעקבות התראת סייבר- להוריד גרסה חדשה" בצירוף קישור. מדובר בהודעת כזב ואנו קוראים לציבור לא להיכנס לקישור ולמחוק את ההודעה. ככלל - משטרת ישראל אינה מבקשת עדכון פרטי אזרחים באמצעות קישוריות ברשת, לפיכך - יש להימנע מפתיחת "לינקים" ממקור לא ידוע".

החייל עם שלוש הידיים שחילץ תאומים: הראפר ומשפיען הרשת יואב אליאסי שמוכר גם כ"הצל", שיתף באחד הלילות האחרונים תמונה של חייל, אחרי שחילץ לכאורה זוג תינוקות תאומים, שהוחבאו במשך 14 שעות בממ"ד. האתר פייק ריפורטר מדווח כי בין אינספור סיפורי הגבורה בשטח, החייל שתמונתו ערוכה לא מייצג סיפור גבורה אמיתי.

בתוך התופת התרחשו אינסוף סיפורי גבורה אמיתיים, אבל הבחור בעל 3 הידיים שמפיץ משפיען הרשת יואב "הצל" אליאסי הוא לא אחד מהם pic.twitter.com/Lb9eFezMyS — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 12, 2023

תיאוריות הקשר על "הבגידה מבפנים": בשעה שהלב מתקשה להכיל את המתרחש, תיאוריות הקונספירציה ברשת גואות ומסמנות "סייענים" שונים כביכול. חלקן גורסות כי הרכבים שהשתלטו על האוגדה הגיעו מהפזורה הבדואית ולא מעזה, אחרות מסמנות "בוגד בפיקוד דרום" לכאורה כדי להסביר את כשל ההתרעה וההגנה הטכנולוגית, חלקן אף מדברות על בליינית ישראלית שנצפתה לצד אנשי חמאס. האתר פייק ריפורטר מדווח כי ההדהודים ברשת לא מבוססים.

הדעת לא סובלת את מה שאירע, הלב מתקשה לעכל והקונספירציות ברשת חוגגות. תיאוריית הקשר על ה״בגידה מבפנים" מתפשטת באופן מדאיג, עם כמה התפתויות חדשות שחשוב לשים אליהן לב>> pic.twitter.com/dJTIwPeDvO — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 12, 2023

"בבקשה אל תהרגו אותי": תיעוד של החייל, לכאורה מתחנן על חייו בעזה, פורסם בימים האחרונים על ידי חשבונות שונים וגרף מיליוני צפיות. אתר בודקים מדווח כי מדובר בסרטון שצולם בישראל והועלה לחשבון טיקטוק ישראלי כבר בחודש אוגוסט.

A malicious fake video of a "kidnapped Israeli soldier" who is allegedly begging for his life has been distributed by many accounts and has received millions of views. #FactCheck : This is a humorous Tiktok video, it was filmed in Israel and uploaded in August. >>>>> pic.twitter.com/09KirFHSaG — בודקים (@bodkim2022) October 12, 2023

התחזות לקצין מילואים: הודעת תפוצה שמסתובבת בשבוע האחרון מזהירה מפני גבר בשם "עבד", שבין היתר משתמש לכאורה במספר טלפון ישראלי ומצלצל לאנשים להתייצב לצו 8. בפועל, מדווח האתר פייק ריפורטר, מדובר במספר ישראלי של טלפון ישן, שנמצא בשימוש קצין מילואים ובעבר היה שייך לאותו עבד.

פייק נחשף: "עבד" קצין המילואים



שימו לב! הודעת תפוצה הנ"ל שמזהירה מפני התחזות לקצין מילואים ממשיכה להסתובב.



מצורף פה הפוסט של אשתו של מרדכי - שבסך הכל משתמש בטלפון חברה שהיה שייך בעבר לאדם אחר. מאז, מרדכי מקבל הודעות נאצה, והודעות השרשרת מפיצות פאניקה בלתי מבוססת.



טוב לנקוט… pic.twitter.com/VjTXH1KOO0 — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 13, 2023

פריצת הגדר בגבול לבנון: סרטון שהופץ, ושותף גם בין היתר על ידי אנשי ציבור, מציג המון רב שמטפס על הגדר בגבול לבנון ולמעשה פורץ אותה. אתר פייק ריפורטר מדווח כי ההתפרעויות ועדויות לאותו סרטון, נמצאות בטיקטוק כבר ממאי 2021.

שימו לב: הסרטון שמופץ בשעה האחרונה לכאורה מהגדר בגבול לבנון הוא ישן. אפשר לראות עדויות לסרטון בטיקטוק כבר מ-2021. pic.twitter.com/wtUBnPRFDq — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 13, 2023

רשת בוטים המתחזה לדובר צה"ל: האתר פייק ריפורטר חשף חשד למתקפת בוטים של התערבות זרה - אותם ציוצים מקדמים חשבון שמתחזה לדובר צה"ל ומפיץ מסרים שנועדו לגרום לדה-מורליזציה ולהעמיק את הקיטוב. לפי ההודעה של פייק ריפורטר קל לזהות זאת לפי הטעויות בציוצים.

הם גם קישרו לחשבון דובר צה"ל מזויף. שימו לב - החשבון האמיתי בטוויטר הוא אך ורק @IDFSpokesperson pic.twitter.com/fDqCvoNMS8 — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 12, 2023

עוד הודעות וואטסאפ שקריות: משטרת ישראל ממשיכה להוציא עדכונים על הודעות שקריות שמופצות בוואטסאפ. כעת היא מבהירה כי ההודעה על כך שאסור לפתוח דלתות כי יש "מחבלים יהודים שלבושים כקבצנים" היא פייק. באותה הודעה נכתב גם שהיו 4 מחבלים בנתניה - עוד דבר שלא קרה. עוד הודעה שרצה בקבוצות הוואטסאפ והתגלתה כפייק ע"י מערך הסייבר הלאומי - היא הודעה עם לינק שבו כביכול אפשר לזרז את הבקשה לקבלת נשק. מדובר בהודעה שקרית - אל תפיצו ובטח ובטח אל תיכנסו ללינק.

אין מחבלים פצועים בקפלן: בעקבות דיווח בתקשורת על כך שישראל מטפלת במחבלים שנפצעו במהלך הטבח, ועוד ליד פצועים ישראלים, רצה שמועה על כך שישנם אסירים ביטחוניים כאלה בבתי חולים בקפלן וסורוקה. המשטרה הודיעה שמדובר בפייק ניוז ואין כאלה. כל זה בא בעקבות כמות לא קטנה של ישראלים שהגיעו לשיבא והתפרעו בניסיון להיכנס לבית החולים.

דוברות סורוקה:

בשעה האחרונה מופצות ברשתות החברתיות ובקבוצות הווטסאפ הודעה כוזבת אודות מחבל שמאושפז כביכול בסמוך לפצועה מהלחימה.

בצילום שפורסם מדובר באזרח ישראלי שאושפז לפני כעשרה ימים ואינו קשור לאירועים הנוכחיים. — סורוקה- מרכז רפואי אוניברסיטאי (@soroka_mc) October 11, 2023

צה"ל לא ירה על הנרצחים במסיבת סופר נובה: פייק נוסף שעושה סיבוב יפה בעולם הוא מתוך סרטון שבו מחלצים מבלים מהמסיבה. על פי הטקסט של הציוץ, צה"ל אחראי להרג הישראלים שהיו במסיבה מכיוון שירה מתוכם לכיוון מחבלי החמאס מה שהשאיר את הקורבנות בטווח האש. כמובן שמדובר בשקר גס, אפילו גולשי טוויטר סימנו אותו כלא נכון (אם כי ההערה לא קובעת חד משמעית שזה שקר). בסרטון נראים כמובן חיילים מנסים להוציא את המבלים מתוך התופת.

This cynical fake is now circulating on twitter. The video shows Israeli police officers trying to evacuate participants from the party while shielding them. Share the truth and help us eradicate malicious lies. https://t.co/9gdj70SmaB — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 10, 2023

ברק לא ברח מישראל: אשת התקשורת יעל צין הפיצה גם תמונה של ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, בזמן שהיה בנתב"ג. התמונה שיכולה לרמז על "בריחתו" של ברק מישראל בזמן מלחמה שותפה גם על ידי הראפר לשעבר ואושיית הרשת הימנית "הצל". בקלות ניתן היה לגלות שמדובר בתמונה ישנה, גם כי ברק נראה דווקא בחלק של הנוסעים הנכנסים לישראל, וגם לפי הלוק של ברק שנראה שונה ממה שהיה ממש באותו יום כאשר התראיין לחדשות ערוץ 12. מאוחר יותר "תמונת הבריחה" של ברק שותפה בטלגרם של קבוצה עזתית. הפייק ניוז הישראלי הפך לתעמולה של החמאס.

הנזק של יעל צין לישראל לא נגמר בהפצת פייקים כאן בטוויטר.



בטלגרם של העזתים, עם 860 אלף עוקבים (עלו באיזה 300 אלף בימים האחרונים), מפיצים את זה כאילו אהוד ברק בורח מישראל (זה התרגום של הכיתוב בערבית). pic.twitter.com/j3y4Mz7GIO — Revital Salomon (@TheSharkLady) October 9, 2023

רב סרן שמועתי: תמיד היו שמועות על "בכירים בצבא/מערכת ביטחון/וכו' אשר מזהירים על משהו", אבל במלחמה הזאת, בעקבות מספר הזירות הרחב והקלות בה אפשר לשלוח הודעות לכולם, התופעה התרחבה מאוד. במלחמה הזאת חלקנו קיבלו הודעה קולית בה נשמעת אישה שטוענת כי אדם "חזק מאוד במערכת הצבאית" מסר לה שיש להיערך מיידית לפגיעה אנושה בתשתיות ולהצטייד במזומן, דלק ומצרכים. כמובן שאין שום ביסוס מאחורי זה. באופן כללי היינו נזהרים מכל הודעה הכוללת הודעה שהועברה ע"י "אדם בכיר" ואלמוני.

הודעה משותפת לפייק ריפורטר ואיגוד האינטרנט הישראלי: בשעות האחרונות מופצת בוואטסאפ ברחבי הארץ הודעה קולית ויראלית ולא מבוססת שגורמת לבהלה רבה. בהודעה נשמעת אשה שטוענת כי אדם ״חזק מאוד במערכת הצבאית״ מסר לה שיש להיערך מיידית לפגיעה אנושה בתשתיות ולהצטייד במזומן, דלק ומצרכים. הודעות… pic.twitter.com/h1DtbSHfHQ — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 9, 2023

הסרטון שהציג "ילד ישראלי חטוף בעזה" סופג התעמרות מילדים: מדובר באחד הסרטונים שהכי נפוצו ברשתות והכי הכאיב לישראלים, למרות שאין בו מעשי זוועה אלא רק התעמרות בשל "היותו יהודי". לשמחתנו הסרטון הזה הוכח כפייק, למרות שזה לקח זמן. הילד הוא ילד שחי בעזה והחמאס השתמש בו כדי להציג אותו בתור יהודי, בסרטון אחר הוא אפילו מדבר ערבית שוטפת ומראה גם את אח שלו.

צילום: מתוך הרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

סרטון החזרה של יפה אדר: לצערנו יפה אדר, הקשישה בת ה-85 שנחטפה לעזה, עדיין נמצאת בשבי החמאס, נכון לכתיבת שורות אלו. הסרטון שרץ בתור חזרתה התגלה מהר מאוד כפייק, לאחר שנכדתה אמרה שזאת לא היא בסרטון. בהמשך התברר שמדובר באישה אחרת שחולצה מאחד הישובים בעוטף עזה.

סרטון הילדים בכלובים: מדובר בסרטון מזעזע שלמרבה הפלא הופץ גם בישראל, אבל גם בעולם הערבי בקשר הופכי אחד לשני. בעולם הערבי תיארו אותו בתור ילדים ערבים שישראל מחזיקה, מנגד, בארץ הסרטון הופץ כאילו ילדים ישראלים שנחטפו לעזה. האמת היא שמדובר בסרטון ישן ולא קשור למצב הנוכחי.

שימו לב: בשעות אלה מופץ סרטון של ילדים בכלוב ונטען כי מדובר בילדים ישראלים חטופים. מדובר בסרטון ישן שפורסם לפני לפחות ארבעה ימים - כפי שניתן לראות בצילום. לא חסרות זוועות ברשת, והתעללות בילדים בשום מקום זמן אינה מקובלת - אך במקרה הזה מדובר בפייק. אנא הפסיקו לשתף את הסרטון. pic.twitter.com/AUZ17xdNI8 — פייק ריפורטר | FakeReporter (@FakeReporter) October 8, 2023

הודעות שרצות בוואטסאפ על פעולות נקם/כניסת מחבלים: במשטרה הזהירו כבר ביום הלחימה הראשון מפני הודעות כזב שרצות בוואטסאפ. בין היתר הודעות על חדירת מחבלים במעגן מיכאל ועל מעשי נקם נגד ערביי ישראל.

בוגדים מבפנים: זה לא בדיוק פייק ניוז, קמפיין הבוגדים מבפנים הוא בעיקר תאוריית קונספירציה שהחלה מעט לאחר הטבח הנורא בשמחת תורה. אין כמובן שום עדות לבגידה והניסיונות לצייר אדם או גוף כלשהו כאילו בגד במדינה הוא פשוט נורא. התאוריה נחלשה כמובן ככל שהעובדות החלו להתבהר וגילינו את הטקטיקה המבחילה בה נקט החמאס. המסרים שותפו ע"י לא מעט אנשים מוכרים כמו שחקן הכדורגל לשעבר, מאור בוזגלו, ואשת התקשורת יעל צין, שאף התנצלה אחר כך על אותו פוסט.

1/ תאוריה חסרת בסיס עובדתי על בוגדים/מרגלים מהצד של כוחות הביטחון/אזרחים מופצת ברשתות החברתיות, בזמן מלחמה מדובר בדבר מסוכן ביותר.

אספנו מספר דוגמאות שנביא לפניכם בשירשור הקרוב:



אשת התקשורת יעל צין: "חייב להיות שמרגלים בפנים מעורבים" (המשך בשירשור) pic.twitter.com/XQziHUTr3A — בודקים (@bodkim2022) October 7, 2023

תמונות מרעידת האדמה במרוקו: מדובר בהודעת וואטסאפ הטוענת שקובץ עם השם Seismic Waves CARD ישלח בקרוב לכל עם ישראל ובעזרתו יפרצו לכולנו לסמארטפונים. ההודעה החלה מיד אחרי רעידת האדמה במרוקו, שקרתה למרבה ההפתעה רק לפני חודשיים, ונשלחה בתפוצה בינלאומית. משום מה היא עושה סיבוב חדש כעת מבלי לציין את רעידת האדמה, היא כמובן שקרית. אין קובץ כזה וגם אם היה אפשרות הפריצה לטלפון מסובכת מאוד. אין שום צורך להמשיך להעביר אותה.