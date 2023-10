בימים האחרונים רץ סרטון ברשת שמציג ילד בהיר שיער שילדים ערבים מתעללים בו, כביכול חטוף ישראלי בעזה שעובר התעללות, כאשר הילדים לועגים לו שהוא קורא לאמו ואף מכים אותו פיזית. רבים הזדעזעו מהסרטון הזה ומהאכזריות של הילדים, אולם מדובר ככל הנראה בסרטון מזויף, שכרגע עוד לא ברור מה מקורו.

לדברי עידן רינג, סמנכ"ל אינטרנט וקהילה באיגוד האינטרנט הישראלי, שהיה הראשון שכתב כי מדובר בסרטון פייק, הנושא נבדק עם טיקטוק, שם עלה לראשונה הסרטון, וכל הפרסומים שלו בטיקטוק הוסרו, וכל השאר זה שכפולים ישראלים. "בחנו את זה עם מומחי דיגיטל ערבים", מוסיף רינג. "השיח בין הילדים נראה כמו הקנטה הדדית על רקע הזהות של אמו של הילד. נראה שהוא גם מגיב להם ויש גורמי מקצוע נוספים שזיהו שהוא לא אותנטי".

שימו לב: בשעות האחרונות רץ חזק מאוד ברשתות סרטון של ילד בהיר שיער שילדים ערבים מתעללים בו. כביכול חטוף ישראלי בעזה שעובר התעללות. יש כבר ממים של שואה וכו'. כל הסימנים כרגע מראים שזה סרטון ישן של ריב בין ילדים. לאו דווקא תיעוד של ילד ישראלי חטוף. אל תמהרו להפיץ מידע לא מאומת -> — Edan Ring-Bittman | עידן רינג | عيدان رينغ (@EdanRing) October 8, 2023

הסרטון הזה הופץ בין היתר, כשהוא מצונזר, בעמוד הטוויטר של כוכב הרשת הערבי-ישראלי יוסף חדאד, שכתב: "שכל העולם ידע!!!! ושהמנהיגים שלנו יראו טוב טוב את הסרטון הזה ויבינו עם מי יש לנו עסק! אני לא מצליח להכיל את מה שאני רואה.. איך איך? ילדים בעזה מטרידים ומציקים ומטילים אימה על ילד יהודי שנחטף על ידי מחבלי חמאס. חיות פשוט חיות!!". במקומות אחרים ברשת הופץ הסרטון ללא צנזורה.

שכל העולם ידע!!!!

ושהמנהיגם שלנו יראו טוב טוב את הסרטון הזה ויבינו עם מי יש לנו עסק! אני לא מצליח להכיל את מה שאני רואה..איך איך?

ילדים בעזה מטרידים ומציקים ומטילים אימה על ילד יהודי שנחטף על ידי מחבלי חמאס.



חיות פשוט חיות!! pic.twitter.com/TNFA1yTZ8T — יוסף חדאד - Yoseph Haddad (@YosephHaddad) October 7, 2023

סרטן שפורסם ע"י עזה שהם טוענים שהם חטפו ילד קטן ואת אמא שלו.

סרטון שכל העולם צריך לראות תשתפו!!

raeli boy kidnapped to Gaza by Hamas terrorists

With his brother and mother pic.twitter.com/hcLFdVAvrV — ידידיה אפשטיין (@yedidya_epstien) October 7, 2023

יש לציין, כי מה שמחזק את העובדה שמדובר בסרטון פייק, היא שעד כה איש בישראל לא זיהה את הילד ולא העלה על כך התייחסות בתקשורת או ברשתות החברתיות, בניגוד לחטופים אחרים בסרטונים שקרוביהם זיהו אותם ודיברו על כך.

לא מדובר בסרטון הפייק היחיד שצבר תאוצה בימים האחרונים. בין היתר, אתמול נכדתה של יפה אדר בת ה-85 שנחטפה לרצועת עזה, הבהירה באשר לסרטון שהוצג כאילו סבתה שוחררה כי הוא אינו נכון, וכך גם סרטון שמציג ילדים חטופים בעזה בתוך כלובים התברר במהרה כמזויף.