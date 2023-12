אתמול בבוקר נהרג גבר בפיצוץ רכב ברחוב הרב יצחק בן חנן בנתניה. בעקבות הפיצוץ המכונית עלתה באש, ובתוכה נמצאה גופת גבר מוכר למשטרה. במשטרה ציינו כי הרקע לאירוע הוא פלילי. למרות העובדות שידועות לנו, ברשת מפיצים כי מדובר בחיסול שיזמה איראן של אדם בכיר בישראל – בצה"ל או במוסד. יצוין, כי השבוע האשימה איראן את ישראל בחיסולו של רזי מוסווי, שנחשב למפקד הכוחות האיראניים בסוריה ומקורב לקאסם סולימאני.

המשתמש Megatron, שיש לו וי כחול ו-150 אלף עוקבים, פרסם את הווידיאו מהחיסול וכתב: "גבר ישראלי לא מזוהה חוסל ממכונית תופת בנתניה. צה"ל הורה לתקשורת לא לפרסם פרטים. נראה שאיראן הרגה אדם בכיר בישראל, אולי בצה"ל או במוסד". בהמשך כתב: כי ההשערה הזו היא שלו, "שכן צה"ל אסר לחלוטין על פירוט וחשיפת זהות האדם. זה דג שמן". הציוץ זכה נכון לכתיבת שורות אלו, ליותר מ-900 אלף חשיפות.

BREAKING:



⚡ An unidentified Israeli man was assassinated by a car bomb in Netanya



The IDF ordered media not to publish any details.



It appears that Iran killed a high-ranking person in Israel, perhaps in the IDF or Mossad. pic.twitter.com/JuAps61ivy — Megatron (@Megatron_ron) December 26, 2023

חלק מהגולשים ניסו להסביר בתגובות כי מדובר בחיסול על רקע פלילי בעיר שאירועים כאלו לא זרים לה, וביקשו לראות מקורות לכך שצה"ל אסר לפרסם פרטים על האירוע. עם זאת, היו גם רבים ש"השתכנעו" שמדובר בתגובה איראנית וכתבו: "עין תחת עין" או היללו את הרפובליקה האסלאמית.

Eye for an eye.. High ranking Mossad killed in Israel by Iran.. https://t.co/UCAiI7rC66 — Hell News (@Hellnews69) December 26, 2023

Iran doesn’t fuck around pic.twitter.com/mHPav6Q0Gk — Gabe (@GabeZZOZZ) December 26, 2023

משתמש כתב: "הם רק הוציאו להורג איראני בדרגה גבוהה, למה הם מצפים?"

they just executed a high level iranian so what did they expect https://t.co/EAMA0MLK0T — (@iconpjms) December 26, 2023

רבים שיתפו את הווידיאו ברשת, כאשר חלק הוסיפו ספקולציות משלהם: "חייל בדרגה גבוהה, בן 19".

"high ranking idf soldier" so, a 19 year old https://t.co/yByjzZYqrP — Malek (@miko17r_) December 26, 2023

היו גם משתמשים שניסו להפריך את הפייק.

This car bombing is suspected to be criminal-related, and not an assassination by Iran, per the Israeli police.

No source exists for "The IDF ordered no media to publish any details". https://t.co/xqqEdVnkhU — Tal Hagin (@talhagin) December 26, 2023

והיו גם בדיחות על נתניה, שעבורה "זה שגרתי"

גבר זה פשוט סתם עוד יום שלישי בנתניה https://t.co/cnIEBJAqUg — Chenfel (@Chenfeller) December 26, 2023

תגיד לי שאתה לא מכיר את נתניה בלי להגיד לי שאתה לא מכיר את נתניה pic.twitter.com/Axd62BwQIk — Лора Бора (@Liodovi) December 27, 2023