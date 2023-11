לאחר שהמונח פאליווד (Pallywood), המתייחס לתעשיית השקרים של הצד הפלסטיני במלחמה הזאת, כבר הפך למוכר להרבה ישראלים ואזרחי העולם, כעת מגיע השקר האחרון ואחד המוצלחים ביותר.

האסיר מוחמד נזאל בן ה-18, אשר על פי השב"ס הוא עצור מינהלי בעקבות ייצור מטעני חבלה, שוחרר במסגרת עסקת החטופים, בערוץ QNN של החמאס (Quds News Network) מיהרו לראיין אותו לאחר מכן, ולקבל ממנו תיאורים כיצד כביכול התעללו בו בכלא הישראלי, בנוסף, הציגו אותו עם גבס על הידיים וטענו ששתי הידיים שלו נשברו. הסרטונים גרפו מיליוני צפיות בשלל הרשתות החברתיות וכנראה עצבנו מישהו בשב"ס.

4 מיליון צפיות. אי אפשר לנצח שקרים pic.twitter.com/3kl94lwlLH — naama riba (@naamuli84) November 29, 2023

שירות בתי הסוהר שחרר סרטון קצר שמפריך את הדברים, ובו נראה נזאל ללא גבס משתחרר מהכלא הישראלי, מקפל לרגעים את המרפקים ואפילו משתמש ביד שמאל כדי לעלות על האוטובוס - משמע הידיים שלו היו ככל הנראה בריאות לחלוטין בזמן השחרור מבית החולים.

בנוסף לסרטון, שב"ס גם הוסיף הצהרה ובה נכתב: "ביממה האחרונה מופצות תמונות בהם מופיע העצור הפלסטיני מוחמד נאזל, ובהן הוא מגולל עלילה שקרית שלמה על שירות בתי הסוהר כי במהלך החזקתו הוכה ע"י הסוהרים באופן שהביא ל-2 שברים בידיו. מצורפות תמונות אותנטיות מרגע שחרורו במתקן הכליאה ושחרורו. בצילום ניכר בבירור כי עלה לאוטובוס הצלב האדום כאשר 2 ידיו מתפקדות באופן מלא. נציין כי טרם שחרורו נבדק האסיר על ידי חובש ולא אובחנה בעיה רפואית כלל, ולכך מצורפות הוכחות מצולמות. הטענות בדבר אלימות כלפי האסיר שקריות ומשרתות פרופגנדה פלסטינית שקרית אשר מטרתה לפגוע בשמה הטוב של מדינת ישראל".

Another Palestinian lie is debunked:



This is Muhammad Nazzal, a Palestinian prisoner who was released yesterday. He said to the Arab media that Israeli prison guards broke his arms, but when he boarded the Red Cross's bus at the prison, they were fine! #Pallywood busted again. pic.twitter.com/hQyJFQO78n — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 28, 2023

חשוב לציין שהנזק אומנם כבר נעשה ובעולם מכירים את נזאל בתור אסיר "שעבר התעללות", אבל השמועה על הפייק מתחילה לרוץ מאז אתמול בערב. בין השאר שותפו הפרטים ע"י אופיר גנדלמן, דובר לשכת ראש הממשלה לשפה הערבית, אשר נפל בעצמו בפייק ניוז בעבר. מספר רב של משפיעני רשת ישראלים - אבל חשוב יותר גם מחוץ ל-"פיד היהודי". למשל מאריו נאוופל, איש עסקים ומשפיען טוויטר מוכר מאז תחילת המלחמה, אשר צייץ פעמיים בנושא וטען שאכן הפלסטינים שיקרו בנושא. הציוצים של נאוופל נחשפו לכמעט מיליון משתמשים ברשת הטוויטר ויחד עם משפיעני טוויטר שונים הגיעו לחשיפה של כמעט 2 מיליון גולשים, אם כי ייתכן וחלקם חופפים.

Were Muhammad Nazzal’s Arms Broken By Israeli Prison Guards, Or Was It All Faked? | VIRAL VIDEO EXPOSED



Earlier today, Quds News Network (QNN) published a video of a little boy with broken arms, claiming he was tortured in an Israeli Prison:



“They broke my arm and finger… https://t.co/xSdqC7b0uI pic.twitter.com/NtFEe6iuUA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 29, 2023

בנוסף לגנדמן, נראה שמשרד החוץ החליט להפיץ את הבשורה בעצמו. כמה מהחשבונות הרשמיים של ישראל צייצו את הסרטונים בשפות שונות כדי להגיע לחשיפה כמה שיותר גבוהה.

CCTV footage shows Mohamed Nazal leaving prison and boarding the bus with two perfectly working arms. pic.twitter.com/qWHnRmtoIn — Israel ישראל (@Israel) November 29, 2023

Videoaufnahmen zeigen, wie Mohammed Nazal das Gefängnis verlässt und mit zwei voll funktionstüchtigen Armen in den Bus steigt. https://t.co/agpgdWSJyy — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) November 29, 2023

סייע בהכנת הכתבה שמעון איפרגן.