פעילת הסביבה גרטה טונברג בת ה-20, שהתפרסמה במאבקה למען האקלים, פרסמה היום ציוץ תמיכה בפלסטינים ובעזה וקראה להפסקת אש מיידית. יחד עם חברותיה העלתה תמונה שבה הן אוחזות שלטים עם המסרים: "תומכות בעזה", "שחררו את פלסטין" ואחת מהן גם מחזיקה שלט: "היהודייה הזאת תומכת בפלסטינים".

הציוץ עלה היום בשעות הצהרים ועד מהרה זכה למיליוני חשיפות ותגובות.

מאוחר יותר מחקה טונברג את הציוץ המקורי, העלתה שוב את התמונה, אך הבהירה כי בובת התמנון שהייתה בתמונה אינה סממן אנטישמי (היהודים כתמנון שזרועותיו חובקות את העולם), אלא פשוט צעצוע שעוזר לאוטיסטים להביע את הרגשות שלהם. טונברג היא בעלת אספרגר ונחשבת לאוטיסטית בתפקוד גבוה. היא כתבה כי היא מגנה כל סוג של אפליה ומגנה אנטישמיות בכל הצורות ולכן מחקה את הציוץ והתמונה המקוריים.

תמיכתה של גרטה בעזה ובפלסטינים העלתה את חמתם של ישראלים רבים.

משרד החוץ הישראלי כתב לה: "גרטה, חמאס לא משתמשים בחומרים מתכלים לטילים שלהם שטובחים בישראלים חפים מפשע. הקורבנות של הטבח היו יכולים להיות חברים שלך. דברי למענם".

בלוגרית הטיולים והתיירות אלה טרוולס (אלה קינן) שהפכה לאחת מהמסבירות הבולטות של ישראל, כתבה כי לנוכח הציוץ, גרטה תומכת בדעאש, שכן חמאס זהה לארגון הטרור הרצחני.

גם דמויות אחרות בולטות בטוויטר הגיבו לה, בהן הסולידית והפשוטע שהגיבה לה בפוסט: "גרטה יקירתי, אני מאחלת לך להיזרק לפח האשפה של ההיסטוריה. אבל הפח הכתום, אני כן בעד מיחזור".



רבים צירפו לציוץ של טונברג תמונות של החטופים הישראלים. ביניהם נויה דן בת ה-12, שהייתה מאובחנת עם אוטיזם ונרצחה יחד עם סבתה כרמלה על ידי חמאס. נויה עלתה לכותרות השבוע כאשר ג'יי קיי רולינג, יוצרת הארי פוטר, שיתפה את תמונתה כשהיא מחופשת לקוסמת, טרם היוודע החדשות הקשות על מותה.