כל האור שאיננו רואים (All the Light We Cannot See)

מה: מיני-סדרה המבוססת על ספר באותו השם, ועוקבת במהלך עשור אחר מארי-לור - נערה צרפתייה עיוורת שנמלטת יחד עם אביה מפריז בתקופת מלחמת העולם השנייה. לשניים יש גם יהלום מיוחד, והם נרדפים על ידי קצין גסטפו שרוצה לגנוב אותו עבור עצמו. כשהם מוצאים מחסה, מארי-לור מתחילה לשדר ברדיו מחתרתי, ומצליחה לגעת בלבו של נער מבריק שמצטרף לשורות הנאצים בגלל הידע שלו באיתור שידורי רדיו בלתי חוקיים.

מתי: 02.11.23

כמה: 4 פרקים

רובי וויליאמס (Robbie Williams)

מה: בגיל 16 בלבד, רובי וויליאמס היה החבר הצעיר ביותר בלהקת הבנים טייק דאת. הוא זכה להצלחה אדירה עם הלהקה, אבל אף אחד לא צפה את מה שיגיע אחר כך - קריירת הסולו שלו התפוצצה, והפכה את וויליאמס לאחד האומנים המפורסמים ביותר בעולם. סדרת הדוקו החדשה עוקבת אחרי מהלך החיים והקריירה שלו, וכמיטב הקלישאה כוללת גם התמודדויות נפשיות והתמכרויות לסמים.

מתי: 08.11.23

כמה: 4 פרקים

סקוט פילגרים הולך על זה (Scott Pilgrim Takes Off)

מה: בשלב הזה אתם כבר בטוח מכירים את עלילת הרומנים הגרפיים שהחלו לצאת ב-2004, ועוקבים אחר סקוט פילגרים - צעיר שמנגן בלהקה ופוגש את נערת חלומותיו, רק שיש לה שבעה אקסים שהוא צריך להביס לפני שהוא זוכה בלבה. נטפליקס הפכו את הסיפור לסדרת אנימציה, והטוויסט: כל הדמויות מדובבות על ידי השחקנים שגילמו אותן בסרט מ-2010, ביניהם מייקל סרה, אנה קנדריק, אוברי פלאזה וכריס אוונס.

מתי: 17.11.23

כמה: 8 פרקים

אתגר הדיונון (Squid Game: The Challenge)

מה: "חבל ש'משחק הדיונון' הוא לא משחק אמיתי", אמר אף אחד אף פעם, ובנטפליקס נענו לאתגר. בתוכנית הריאליטי החדשה, 456 מתמודדות ומתמודדים מבלים על סט ענק ומרהיב ומשתתפים במגוון משימות פיזיות, אסטרטגיות וחברתיות ששואבות השראה מהתוכנית המצליחה - רק בלי החלק של המוות. הפרס: 4.56 מיליון דולר, לא פחות.

מתי: 22.11.23

כמה: 10 פרקים

מתודלקים (Obliterated)

מה: היוצרים של "קוברה קאי" בונים על ההצלחה הבאה שלהם, עם קומדיית אקשן שנראית כמו הגרסה הפרועה של סרטי "אושן 11". קבוצה של לוחמי יחידה עלית מצליחים לנטרל פצצה, ומנצלים את העובדה שהאיום הזה היה בלאס וגאס בשביל לחגוג את ההצלחה עם סקס, סמים ואלכוהול. רק שאחרי המסיבה, הם מגלים שהפצצה שניטרלו הייתה מזויפת, ועכשיו הם צריכים לבצע שוב את המשימה - הפעם כשהם שיכורים לגמרי.

מתי: 30.11.23

כמה: 8 פרקים

עונות חדשות

מסמנים את סאנסט, עונה 7 | 03.11.23

נדל"ן מנקר עיניים הוא אולי העבודה שלהן, אבל דרמה היא הפרנסה שלהן. העונה השביעית של "מסמנים את סאנסט" חוזרת עם משרד חדש והרבה תככים בינאישיים - כמו שלמדנו לצפות ולאהוב.

הכתר, עונה 6, חלק 1 | 16.11.23

החלק הראשון של העונה האחרונה של הסדרה המלכותית יתמקד בנסיכה דיאנה בימים שלאחר הפרידה מצ'רלס - הרומן עם דודי אל-פאיד, האובססיה של התקשורת והקהל, מותה הטראגי והימים שאחריו.

הסדרות המומלצות לחודש אוקטובר

בקהאם (Beckham)

מה: דייוויד בקהאם הפך לאורך השנים משחקן כדורגל לאייקון פופ שידו בכל. סדרת הדוקו החדשה בת ארבעת החלקים מתחקה אחר הילדות שלו, קריירת הספורט המפוארת, הרומן ארוך השנים עם פוש ספייס ואירועי מפתח נוספים שיפתיעו אפילו את חלק מהמעריצים שלו. על הבימוי אחראי זוכה האוסקר פישר סטיבנס, שמוכר בעיקר כשחקן מ"יורשים", "תקלה מופלאה", "חברים" ועוד.

מתי: 04.10.23

כמה: 4 פרקים

הכול ועכשיו (Everything Now)

מה: מיה בת ה-16 יוצאת מאשפוז של חודשים ארוכים בעקבות הפרעת אכילה, ומגלה שהחברים שלה המשיכו בחיים בלעדיה. ובגיל הזה, להמשיך בחיים אומר להתחיל לעשות סקס, סמים ומסיבות. עכשיו היא צריכה להתמודד לא רק עם המשך ההחלמה, אלא לנסות להדביק את הקצב האינטנסיבי של החיים שמסביבה. סופי וויילד מככבת, רגע אחרי הופעת הפריצה המדוברת שלה ב"נגעת נרצחת" ("Talk to Me").

מתי: 05.10.23

כמה: 8 פרקים

"הגופה" | צילום: באדיבות Netflix, יחסי ציבור

נפילת בית אשר (The Fall of the House of Usher)

מה: אחרי "מי מתגורר בבית היל" ו"מי מתגורר באחוזת בליי", מייק פלאנגן והקאסט הקבוע שלו חוזרים עם משפחת אשר, בסדרת אימה שמבוססת על יצירותיו של אדגר אלן פו. הפעם, בני המשפחה במרכז העלילה הם בעלים של מעצמת תרופות שנהנים מעושר ופריבילגיות – עד שהם מתחילים למות אחד אחרי השני בידי אישה מסתורית מעברם.

מתי: 12.10.23

כמה: 8 פרקים

הגופה (Bodies)

מה: שירה האס, שהפכה לשם מוכר בכל העולם עם "המורדת", חוזרת לנטפליקס בסדרה בריטית המבוססת על רומן גרפי של סיי ספנסר. הגופה שבכותרת מתגלה על ידי חוקרות וחוקרים משטרתיים, ומלבד התעלומה הרגילה – מי רצח אותה – היא מגיעה עם טוויסט מאתגר: אותה הגופה בדיוק נמצאת ארבע פעמים לאורך 150 שנה, וחושפת קונספירציה עם אלמנטים על-טבעיים.

מתי: 19.10.23

כמה: 8 פרקים

"הכול עכשיו" | צילום: באדיבות Netflix, יחסי ציבור

החצר האחורית של גן העדן (Surviving Paradise)

מה: בנטפליקס אוהבים למתוח את מתמודדי "חם, לוהט, רותח!" ולהעמיד פנים שהם הגיעו לריאליטי אחר לחלוטין – והפעם הם לקחו את הקונספט הזה קצת יותר רחוק. משתתפי "החצר האחורית של גן העדן" מתחילים את ההרפתקה שלהם בווילה מפוארת עם בריכה, מסיבות ודרינקים, אבל מהר מאוד מגלים שכדי להרוויח את מקומם בתוך הווילה, הם צריכים קודם לשרוד את הטבע שבחוץ, עם אתגרים פיזיים ומשחק חברתי-אסטרטגי שמזכיר מאוד את "הישרדות".

מתי: 20.10.23

כמה: 9 פרקים

החיים על פני האדמה (Life on Our Planet)

מה: אחרי ההצלחה של "כוכב הלכת המופלא", יוצרי הסדרה החליטו לחזור אחורה בזמן לתקופה שלפני החיים על כדור הארץ כפי שאנחנו מכירים אותם. הסדרה החדשה מתמקדת בסיפורי המינים שנכחדו, שהם כ-99% מהזנים על פני כדור הארץ, ומלווה בטכנולוגיה ומדע מתקדמים כדי להחזירם לתחייה על המסך. סטיבן ספילברג מפיק ומורגן פרימן מקריין.

מתי: 25.10.23

כמה: 8 פרקים

עונות חדשות

לופן, עונה 3 | 05.10.23

הגנב הכי לוהט על המסך חוזר עם תוכנית חדשה לגנוב תכשיט מפורסם, כשהוא ממשיך להתמודד עם הסיטואציה המשפחתית המאתגרת שלו ועם חדשות מדאיגות שנוגעות לאמו.

ריק ומורטי, עונה 7 | 16.10.23

העונה החדשה של קומדיית המדע הבדיוני כנראה לא תיראה שונה משמעותית מקודמותיה, אבל היא תישמע אחרת. היא מגיעה עם ליהוק מדובר של מדבבים חדשים לדמויות הראשיות, לאחר שהיוצר ג'סטין רוילנד נאשם בתקיפה אלימה ותקיפה מינית ועזב את ההפקה.

פה גדול, עונה 7 | 20.10.23

בניגוד לבארט סימפסון, הילדים של "פה גדול" מתבגרים, ובעונה החדשה הם מגיעים לגיל שבו אפשר להתחיל – שנות התיכון. עם סקס על השולחן והצטרפותה של מייגן דה סטליון בתור מפלצת הורמונים, נראה שזה הזמן לגלות מחדש את הסדרה.

הסדרות המומלצות לחודש ספטמבר

טורפים ( Predators )

מה: שאלה – מה חמוד יותר, חיות או טום הארדי? סדרת הטבע החדשה של נטפליקס לא תכריח אתכם לבחור, כי טום הארדי הוא הקריין שמלווה כאן את חיות הטרף הכי מרתקות בעולם. הסדרה מדלגת בין ארצות ויבשות ומנסה לראות את העולם דרך עיניהם של צ'יטות, דובי קוטב, כלבי פרא ועוד חיות שידועות בתור הציידות הכי חזקות בטבע.

מתי: 06.09.23

כמה: 5 פרקים

ילדה יקרה ( Dear Child )

מה: מיני סדרה בעלת שישה פרקים שמבוססת על מותחן ספרותי רב מכר. לנה היא אישה שחיה בבידוד מוחלט ותחת מנעול ובריח בבית פרטי יחד עם שני ילדיה, האנה וג'ונתן. הם נשלטים על ידי אביהם, שקובע מתי הם יאכלו, ילכו לשירותים וישנו. יום אחד, לנה מצליחה להימלט ונקלעת לתאונת דרכים יחד עם בתה האנה. לכאורה, היא משוחררת, אבל אז מתחיל להתגלות הסיפור האמיתי: עם הגעתם של הוריה של לנה לבית החולים, לאחר 13 שנים של חיפוש אחר בתם, אנחנו מבינים שהסיפור של המשפחה הזו הוא לא בדיוק מה שנראה לעין.

מתי: 07.09.23

כמה: 6 פרקים

בעירה ( Burning Body )

מה: אורסולה קורברו (טוקיו המהפנטת מ"בית הנייר") חוזרת לנטפליקס עם דרמה סקסית שמבוססת על סיפור אמיתי. גופתו של שוטר בשם פדרו בתוך מכונית שרופה בברצלונה: התגלית מעוררת לא מעט עניין ציבורי, והחקירה חושפת רשת קשרים רעילים, אלימות, מרמה ושערוריות מיניות שפדרו היה מעורב בהם, יחד עם השותפה שלו רוזה (קורברו) והאקס שלה.

מתי: 08.09.23

כמה: 8 פרקים

"בעירה" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

טאפי: איש אשכולות ( Tapie )

מה: מיני סדרה צרפתית שמבוססת על חייו של ברנרד טאפי – אחת מהדמויות הפוליטיות הכי מרתקות ושנויות במחלוקת בצרפת, שהלך לעולמו ב-2021. טאפי היה דמות גדולה מהחיים, שידו בכל. הוא היה איש עסקים, מנחה טלוויזיה, שחקן וזמר לעתים וגם פוליטיקאי. הסדרה עוקבת אחר חייו הפרטיים והמקצועיים, עלייתו ונפילתו, שגעון הגדלות שלו, וכן ההסתבכויות שלו עם החוק.

מתי: 13.09.23

כמה: 7 פרקים

הרצח של ג'יל דנדו (? Who Killed Jill Dando )

מה: ג'יל דנדו הייתה עיתונאית ומגישת טלוויזיה אגדית ואהובה בבריטניה, עד כדי כך שהיא כונתה לעתים "דיאנה של הטלוויזיה". ב-1999, היא נרצחה על סף דלת ביתה לאור יום – מקרה שהזניק את אחת מחקירות הרצח הגדולות בתולדות הממלכה. יותר מ-20 שנה אחרי, הרצח עדיין לא פוענח. סדרת הדוקו החדשה הזו מתחקה על הפרשה, החשודים שנעצרו ותיאוריות הקונספירציה הרבות. זאת, באמצעות ראיונות עם בני משפחה וחברים של דנדו, עיתונאים, חוקרי משטרה ועוד, שכולם מנסים לענות על השאלה – מי רצח את ג'יל?

מתי: 26.09.23

כמה: 3 פרקים

מפגשים מהסוג החוצני (Encounters)

מה: בתחילת אוגוסט, העולם כולו נרעד מהדיון שנערך בקונגרס האמריקאי, במהלכו אנשי צבא אישרו תיאוריה נפוצה וארוכת שנים – הממשלה האמריקאית מסתירה מפגשים עם חוצנים. לא מפתיע שהתגליות המרעישות האלה הופכות עכשיו לסדרת דוקו, שלוקחת את הפרטים החדשים ומתחקה על ההיסטוריה המסתורית של מפגשים בין בני אנוש לתושבי כוכבים אחרים. הסדרה כוללת שיחות עם מדענים ואנשי צבא, אבל מתמקדת באינדיבידואלים שמעידים שחוו על בשרם מפגשים שלא מהעולם הזה – עדויות שנשמעות אחרת לחלוטין בעידן שלאחר אותו דיון היסטורי.

מתי: 27.09.23



"מפגשים מהסוג החוצני" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

קסטלווניה: נוקטורנו (Castlevania: Nocturne)

מה: המשך לסדרת המנגה "קסטלווניה", ששודרה בנטפליקס במשך 4 עונות. הפעם הרקע הוא צרפת של 1792, בעיצומה של המהפכה הצרפתית. האריסטוקרטיה הצרפתית איחדה כוחות עם ערפדית מבעיתה, שמאיימת לשחרר צבא של ערפדים שיחסלו את המהפכה ויהפכו את בני האדם לעבדים. כדי להילחם בה, זקוקים לעזרתו של ריכטר בלמונט, השריד האחרון למשפחת ציידי הערפדים. גם אם אתם לא חובבי מנגה, מומלץ מאוד לצפות בטריילר, שבפני עצמו מרגיש כמו אירוע איכותי ומרגש יותר מהרבה מהתכנים בנטפליקס. יכול להיות שזאת הסדרה שתגרום לכם לשנות את דעתכם לגבי ענקית הסטרימינג.

מתי: 28.09.23

כמה: 8 פרקים

עונות חדשות

Disenchantment, עונה 5 | 01.09.23

עונה חמישית ואחרונה לסדרת האנימציה מהיוצרים של "משפחת סימפסון". למי שלא מכיר נספר שהסדרה עוקבת אחר בִּין (בקולה של אבי ג'ייקובסון מ"ברוד סיטי"), נסיכה בעלת כוחות על שנאלצת להילחם בשלטון של אמה המלכה ומנסה לברוח מנבואה שחוזה שהיא תהרוג אדם קרוב אליה. העונה האחרונה מביאה איתה את הקרב הסופי על הממלכה, וגם לא מעט רומנטיקה קווירית.



וירג'ין ריבר, עונה 5 | 07.09.23

הסדרה הממכרת חוזרת, וכדאי לכם להתכונן ללא מעט דרמה. עם צאצא בדרך, מל צריכה לקבל החלטות גורליות לגבי העתיד המשפחתי והמקצועי שלה. ברקע, ג'ק מתמודד עם שדים מהעבר ושאר תושבי העיירה חווים מערכות יחסים חדשות, פרידה מפתיעה, דיון משפטי מורכב ושריפה שמאיימת על התושבים.



טופ בוי, עונה 3 | 07.09.23

עונה אחרונה לדרמה הבריטית המוערכת שהוחייתה על ידי נטפליקס. המעשים של סאלי בסוף העונה הקודמת משנים לחלוטין את החוקים העסקיים ואת מערכת היחסים עם דושאן; בעונה השלישית, עם בעיות חדשות שצצות ואיומים בלתי צפויים, נראה שהאימפריה נמצאת בסכנה.



חינוך מיני, עונה 4 | 21.09.23

הקומדיה הבריטית האהובה של נטפליקס חוזרת לעונה אחרונה בהחלט. לאחר שבית הספר מורדייל נסגר, אוטיס, אריק ושאר הדמויות מגיעות לבית ספר חדש – ועליהם להתחיל מהתחלה. מתברר שבכל הנוגע לסקס, הסביבה החדשה פרוגרסיבית אפילו יותר. בנוסף, מייב מסתגלת לחייה החדשים בארה"ב ואוטיס נאלץ להתרגל לחיים – ולעבודת ה"קליניקה" שלו – בלעדיה.



האהבה היא עיוורת, עונה 5 | 22.09.23

ריאליטי הדייטינג של נטפליקס הפתיע את העולם עם סטטיסטיקת זוגות נשואים חסרת תקדים. כעת הוא חוזר לעונה חמישית בה רווקות ורווקים יצאו לסבב דייטים מאחורי קירות, כדי להכיר את הנפש לפני שמכירים את המראה החיצוני. בנוסף, החודש יעלו לנטפליקס גם פרקי "אחרי החתונה" של עונה 4, שבהם נתעדכן בסטטוס של הזוגות, נגלה מי נשאר ביחד ונפתח עם הזוגות שנפרדו את פצעי העבר.



הסדרות המומלצות לחודש אוגוסט

סיפורן של נשים בהיפ הופ ( Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop )

מה: נשים שחורות תמיד היו חלק מעולם ההיפ הופ, אבל רק בעשור האחרון, עם סופרסטאריות כמו ניקי מינאז' וקארדי בי, הן התחילו להוביל את הז'אנר. סדרת הדוקו החדשה הזו חוזרת אחורה ל-50 השנים האחרונות של ההיסטוריה של ההיפ הופ, ומספרת את הסיפור שלו מנקודת מבט נשית, כשהראפריות במרכז. בסדרה מופיעות מוזיקאיות אייקוניות כמו קווין לטיפה ודה בראט לצד כוכבות עכשוויות כמו סוויטי ולאטו ושורה ארוכה של שמות בולטים נוספים בז'אנר. לאורך פרקיה הן דנות בהקשר החברתי, הגזעי והפוליטי של תעשיית המוזיקה והמעמד התרבותי של ההיפ הופ.

מתי: 01.08.23

כמה: 4 פרקים

הצלחתי! אתגר האפייה הגדול ( The Big Nailed It Baking Challenge )

מה: אחרי שבע עונות של "הצלחתי!" ("Nailed it!"), במסגרתה חובבי אפייה כושלים מנסים את מזלם בשיחזור עוגות מפוארות, המנחים ניקול באייר וז'אק טורס חוזרים עם גרסה חדשה ומשודרגת של התוכנית, שבמרכזה אתגר גדול יותר. במהלך העונה, האופים החובבנים יקבלו כלים להפוך למקצוענים, כולל הדרכות משפים זוכי פרסים. מי שיצליח להפוך את עצמו לאופה מהמדרגה הראשונה יזכה בפרס כספי.

מתי: 04.08.23

כמה: 10 פרקים

לשרוד בזומביוורס ( Zombieverse )

מה: מה הייתם עושים באפוקליפסת זומבים? לקולנוע והטלוויזיה יש היסטוריה ארוכה של אובססיה כלפי זומבים, ורבים מאיתנו בהחלט בטוחים שצפייה בעשרות פרקים של "המתים המהלכים" הכינה אותנו לדבר האמיתי. הריאליטי הקוריאני המטורלל החדש הזה בודק בדיוק את התיאוריה הזאת, כשמשתתפיו צריכים לשרוד ביחד עולם דמיוני שבו מגפת זומבים התפרצה והסכנה אורבת מכל פינה.

מתי: 08.08.23

מתוך "לשרוד בזומביוורס" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

נתקעתם בלי סדרה? לא יודעים מה לראות? אנחנו כאן כדי לעזור: סמנו את הסדרות שהכי אהבתם, לחצו על 'בואו נמשיך' ותקבלו המלצות צפייה שמותאמות במיוחד לטעם שלכם. אחרי שתסיימו לצפות, תחזרו אלינו ותקבלו המלצות חדשות.

אימפריית הכאב ( Painkiller )

מה: משבר האופיואידים בארה"ב לא מאוד מדובר בישראל, אבל מ-1999 ועד 2017 מתו כמעט 400 אלף איש ממנות יתר של אופיואידים – שחלקם משמשים כתרופת מרשם חוקים לחלוטין. ב-2017 המשבר הוכרז כמצב חירום בריאותי בארה"ב. הסדרה החדשה, שנראית מאוד מבטיחה ביחס להיצע הפקות המקור של נטפליקס, היא דרמה-קומית תזזיתית שמבוססת על האירועים האמיתיים שהובילו למשבר. מת'יו ברודריק מככב, ולצדו אוזו אדובה האהובה מ"כתום זה השחור החדש".

מתי: 10.08.23

כמה: 6 פרקים

מתוך "אימפריית הכאב" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

לחיות עד 100: סודות האזורים הכחולים ( Live to 100: Secrets of the Blue Zones )

מה: בתחילת שנות ה-2000, הסופר דן ביוטנר שיתף פעולה עם נשיונל ג'יאוגרפיק, ויצא למסע מסביב לעולם כדי לגלות את המקומות בהם אנשים חיים יותר שנים מהממוצע – אזורים שעכשיו נקראים "האזורים הכחולים". הם נמצאים בערים ביפן, איטליה, יוון, קוסטה ריקה וקליפורניה, בהן יש אחוז גבוה יותר אנשים מעל גיל 100 מאשר כל מקום אחר. הסדרה הדוקומנטרית החדשה הזו תיקח את הצופים למסע בין המקומות והאנשים האלה, בניסיון לגלות סודות מאריכי חיים.

מתי: 30.08.23

כמה: 4 פרקים

מתוך "לחיות עד 100: סודות האזורים הכחולים" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

וואן פיס (One Piece)

מה: הטריילר לסדרה החדשה הזו, שמבוססת על סדרת ספרי המנגה המצליחה ביותר בהיסטוריה, כבר רומז שמדובר בהפקה יקרה במיוחד. ואכן – עם תקציב של 18 מיליון לפרק, מדובר באחת מסדרות הטלוויזיה היקרות ביותר אי פעם. האם ההימור הזה ישתלם לנטפליקס? הסיפור עוקב אחר צעיר הרפתקן שרוצה להפוך למלך הפיראטים, אבל בשביל זה הוא צריך למצוא אוצר מיתולוגי שנקרא "וואן פיס", בעזרת צוות של טיפוסים מעניינים והרבה סכנות ואויבים שיעמדו בדרכו.

מתי: 31.08.23

כמה: 10 פרקים

מתוך "וואן פיס" | צילום: CASEY CRAFFORD, יח"צ באדיבות Netflix

עונות חדשות

עוצר נשימה, עונה 2 | 03.08.23

זוג בני הנוער הכי מתוקים כרגע בתרבות הפופולרית וחבורת הלהטב"ק המקיפה אותם חוזרים לעונה שנייה. הפעם, אחרי שניק יצא מהארון כביסקסואל וחשף את הזוגיות שלו עם צ'רלי, השניים מתרגלים לחיים במערכת יחסים חדשה. טארה ודרסי נתקלות בצרות בלי צפויות, בעוד טאו ואל מנסים להבין אם הם יכולים להיות יותר מחברים. ברקע, בחינות הסיום של התיכון מתקרבות, יש נשף סיום לתכנן וגם טיול בית ספר לפריז.



סנגור במבחן, עונה 2, חלק 2 | 03.08.23

אחרי שהותקף בחלק הראשון של העונה השנייה, מיקי הולר חוזר להגן על הלקוחה שעבורה הוא שם את חייו בסיכון. האיומים מבחוץ ומתוך מערכת המשפט ממשיכים, והעונה נבנית לעבר גזר הדין הבלתי נמנע. מעריצי ניינטיז-אלפיים ישמחו לראות שוב את נב קמפבל ("שולחן לחמישה", "צעקה") וגם את בקי ניוטון ("בטי המכוערת").



ראנגרוק, עונה 3 | 24.08.23

דרמת הפנטזיה הנורווגית של נטפליקס מגיעה לסופה עם העונה השלישית, אחרי שהתקבלה די בקרירות על ידי המבקרים. הסדרה היא זווית חדשה לסיפורים של המיתולוגיה הנורדית: היא מתרחשת בעיירה הבדיונית אדה, שסובלת משינויי אקלים וזיהום תעשייתי ממפעלים בבעלות אחת המשפחות העשירות בנורווגיה – שמסתירה לא מעט סודות מהתושבים.

הסדרות המומלצות לחודש יולי

המלך שלא היה ( The King Who Never Was )

מה: סדרת דוקו שבוחנת לעומק את חייו של ויטוריו אמנואלה, נסיך נאפולי ואיש שהותיר אחריו שורה של שערוריות. הוא היורש האחרון לכתר האיטלקי וידוע בעיקר בכך שבשנת 1978 הוא הרג נער בן 19 בשנתו, כשניסה לירות לעבר אדם אחר שגנב סירת הצלה מגומי מהיאכטה שלו. ב-2006 הוא נעצר באשמת שחיתות וגיוס עובדות מין. הסדרה עוקבת אחר הסקנדלים, אבל גם מנסה לצייר פורטרט אינטימי יותר של אמנואלה, יחסיו הטעונים עם הוריו, סיפור האהבה עם אשתו ועוד.

מתי: 04.07.23

כמה: 3 פרקים

מתוך "המלך שלא היה" | צילום: באדיבות Netflix, יחסי ציבור

קטן עלינו: טריקים לעיצוב הבית ( Hack My Home )

מה: מכורים לריאליטי מייקאובר? מהופנטים מהסרטונים של הדירות היפניות הקטנטנות שהופכות לרובוטריקים מתוחכמים של ניצול המרחב? זאת הסדרה שמפגישה בין שני העולמות. ב"קטן עלינו", צוות של מעצבים ומהנדסת פוגשים זוגות ומשפחות שחיים בצפיפות, וצריכים לגרום לחלל אחד למלא כמה פונקציות. כאן המיטות יהפכו לשולחנות, מדפי המטבח יצוצו מהרצפה וגבולות העיצוב והחדשנות יימתחו.

מתי: 07.07.23

כמה: 8 פרקים

קוורטרבק ( Quarterback )

מה: נטפליקס חברה לליגת ה-NFL להפקת סדרת התעודה הזו, שעוקבת אחר שלושה שחקנים בעמדת קוורטרבק – ובפעם הראשונה אי פעם, ה-NFL אפשרה לשחקנים להיות מחוברים למיקרופונים במהלך משחקים במשך עונה שלמה. הסדרה מתעדת אותם באימונים, באינטראקציה עם שאר שחקני הקבוצה ובבית עם המשפחות שלהם. ואם פוטבול הוא לא בדיוק הספורט שלכם – רק נזכיר שנטפליקס כבר הצליחה לגרום לצופים להתאהב בספורט העידוד עם "לעודד" ("Cheer") ולהתמכר למרוצי המכוניות עם "פורמולה 1: המרוץ לניצחון".

מתי: 12.07.23

כמה: 8 פרקים

שורדת בגדול ( Survival of the Thickest )

מה: הקול של מישל בוטו מלווה את צופי נטפליקס כבר זמן מה – היא הקריינית של הריאליטי האהוב "המעגל", שמגיחה בגופה לתוכנית רק בפרקי הגמר. ב"שורדת בגדול" החדשה, שמבוססת על ספר החיבורים האישיים שכתבה, מגלמת בוטו את מייביס – דמות שהיא גרסה של עצמה. מייביס מוצאת את עצמה רווקה שלא מבחירה, וצריכה לבנות מחדש את החיים האישיים והמקצועיים שלה, כסטייליסטית לא מצליחה במיוחד. במסע שלה להצלחה ואהבה עצמית מלוות אותה כמה חברות טובות, ומעריצי "המרוץ לדראג" ישמחו למצוא בין הופעות האורח את פפרמינט מעונה 9 וגם את מישל ויסאז'.

מתי: 13.07.23

כמה: 8 פרקים

מתוך "שורדת בגדול" | צילום: Vanessa Clifton, יח"צ באדיבות Netflix

סיפור מושלם ( A Perfect Story )

מה: מרגו ודייוויד באים מעולמות שונים לחלוטין – היא יורשת לאימפריית מלונות, בעוד הוא צריך לעבוד בשלוש עבודות שונות רק כדי לסגור את החודש. כשהם נפגשים, הם רוקמים תוכנית לעזור אחד לשנייה לזכות בחזרה באקסים שלהם. הסדרה מבוססת על רומן ספרדי מצליח, וצולמה במיקונוס.

מתי: 28.07.23

כמה: 8 פרקים

מתוך "סיפור מושלם" | צילום: Felipe Hernandez/Netflix, יחסי ציבור

עונות חדשות

סנגור במבחן, עונה 2, חלק 1 | 06.07.23

מיקי הולר הוא עורך דין לא טיפוסי ואידיאליסט, שמנהל את המשרד שלו מהמושב האחורי של מכונית הלינקולן, כשהוא לוקח על עצמו תיקים קטנים וגדולים ברחבי לוס אנג'לס. בעונה החדשה של "סנגור במבחן" הוא מג'נגל בין לקוחות חדשים לבין אקסיות, ואפילו מכיר אהבה חדשה – שהופכת ללקוחה בעצמה לאחר שהיא נעצרת.



חם, לוהט, רותח!, עונה 5 | 14.07.23

בטוח התגעגעתם – הריאליטי הסקסי של נטפליקס חוזר עם קבוצה חדשה של צעירות וצעירים יפים, חרמנים ובעלי מנגנון תקול של קבלת החלטות. גם הפעם לאנה, הקונוס הווירטואלי הכי חכם בסביבה, לא תאפשר להם לגעת אחד בשנייה ללא אור ירוק ממנה. אם הם יסתבכו איתה, הם יקבלו קנסות שיירדו מקופת הפרס שלהם.



מגנוליות מופלאות, עונה 3 | 20.07.23

אחרי סוף העונה הקודמת, שלוש החברות מאדי, הלן ודנה סו ממשיכות לנסות ולעשות סדר בחייהן. הן צריכות להגיע להחלטות שנוגעות לגברים בחייהן, לבחור כיצד להשקיע את הכסף שקיבלו חזרה בקהילה, ולפענח מי הדמות המסתורית שחותכת צמיגים בעיירה הפסטורלית שלהן.



המכשף, עונה 3, חלק 2 | 27.07.23

החלק השני של העונה ממשיך את המסע של חלקה הראשון – גראלט לוקח את סירי למחבוא, ונחוש להגן על משפחתו שרק התאחדה שוב לאחרונה מאלה שמבקשים להרוס אותה. יחד עם ינפר, הם מגיעים למבצר בו הם מקווים לגלות עוד על הכוחות של סירי, אבל במקום מוצאים את עצמם במרכז של שחיתות פוליטית, קסם אפל ובגידה. אלו הפרקים האחרונים של "המכשף" שבהם יופיע הנרי קאוויל – בעונה הרביעית, ליאם המסוורת' ייקח את מקומו.



הסדרות המומלצות לחודש יוני

הימים ( The Days )

מה: במרץ 2011 התרחש האסון הגרעיני בפוקושימה, כתוצאה מרעידת האדמה בסנדאי והצונמי שהגיע בעקבותיה, ונחשב לאירוע התאונה החמור ביותר מאז אסון צ'רנוביל. הסדרה היפנית החדשה "הימים" – שאחד מהבמאים שלה הוא הבמאי של "הצלצול" המקורי – מתבססת על מחקר קפדני של האירועים האמיתיים, ומנסה לענות על השאלה: מה קרה באותו היום בפוקושימה? הסדרה מתרחשת על פני שבוע ומתארת את השתלשלות האירועים והמחדלים שהובילו לאסון, דרך נקודות המבט של העובדים בכורים, התאגידים שבבעלותם הכורים והממשלה היפנית.

מתי: 01.06.23

כמה: 8 פרקים

ברקודות ( Barracuda Queens )

מה: זוכרים את "בלינג רינג", הסרט של סופיה קופולה שהיה מבוסס על סיפורן האמיתי של חבורת נערות שפרצו לבתים של מפורסמים? אז לשוודים יש סיפור דומה – קבוצה של נערות שהיו אחראיות על סדרה של פריצות לבתי עשירים בשנות התשעים. עכשיו מגיעה למסך "ברקודות", שנשענת על אותם אירועים. כשהנערות הפריווילגיות שבמרכז הסדרה מוצאות את עצמן עם חוב ענק, הן מחליטות לגנוב חפצים יקרי ערך מהשכנים העשירים והמעצבנים שלהם – ובעיקר מהגברים שביניהם.

מתי: 05.06.23

כמה: 6 פרקים





מתוך "ברקודות" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

ארנולד ( Arnold )

מה: ארנולד שוורצנגר סיים את הפרק הפוליטי בחייו וחזר לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב – קומדיות אקשן מטופשות אך מקסימות. אחרי שהרוויחו את הקהל השבוי שלו מהאייטיז והניינטיז עם הקאמבק הרשמי בקומדיית האקשן "פובאר", נטפליקס מעוניינת להכיר את שוורצנגר גם לצופים הצעירים יותר. בדיוק בשביל זה יש את "ארנולד", סדרת דוקו בת שלושה פרקים ובה שוורצנגר עצמו מתראיין ומגולל את סיפור ההצלחה והקריירה הבלתי שגרתית שלו – מבאדי-בילדינג באוסטריה, דרך הוליווד ועד למשרד מושל קליפורניה.

מתי: 07.06.23

כמה: 3 פרקים





מתוך "ארנולד" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

טור דה פראנס: בלב הפלוטון ( Tour de France: Unchained )

מה: כולנו שמענו על טור דה פראנס, אבל עד כמה אנחנו באמת יודעים על המרוץ המפרך והפופולרי? הסדרה החדשה הזו של נטפליקס מתעדת משתתפים, מנהלים ודמויות נוספות שמעורבות במירוץ, ומנסה להסביר מדוע המתח גבוה במיוחד ואיך הפך המרוץ לסמל בינלאומי. המצלמות מלוות את הרוכבים מאחורי הקלעים החל משלב ההכנות למרוץ ועד לקו הסיום.

מתי: 08.06.23

כמה: 8 פרקים

רוצח קלפי המשחק ( The Playing Card Killer )

מה: התגעגעתם לדוקו-פשע של נטפליקס? הסדרה החדשה עוקבת אחר הסיפור של אלפרדו גלאן, חייל לשעבר ומאבטח שהורשע ברצח של שישה אנשים ב-2003. גלאן מעולם לא התכוון להיות מזוהה עם קלפי משחק, אבל לאחר שהתקשורת הספרדית התמקדה בקלף שנמצא לרגליו של הקורבן הראשון שלו, הוא החליט להפוך את הקלפים לסימן ההיכר שלו. הסדרה עוקבת אחר סיפור הרציחות ופענוח הפשעים, אבל מתמקדת גם בתפקידה של התקשורת ובאופן בו היא התעלמה מהקורבנות – אלה שנרצחו ואלה ששרדו, שחלקם מתראיינים לסדרה.

מתי: 09.06.23





"רוצח קלפי המשחק" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

מעירים דובים מרבצם (Sleeping Dog)

מה: ב-2016 עלתה למסך דרמת המתח של HOT "עקרון ההחלפה", בכיכובם של ליאור אשכנזי, ליאת הר לב, מוני מושנוב ושחקנים מוכרים נוספים. כעת, הסדרה הישראלית – שיצרו נח סטולמן ועודד דוידוף – מקבלת רימייק גרמני בנטפליקס, בשם "מעירים דובים מרבצם". הגרסה הגרמנית שומרת על העלילה הכללית של המקור: גם כאן הגיבור הראשי הוא אטלס, שוטר לשעבר, שחובר לתובעת צעירה – וביחד הם פותחים מחדש תיק רצח שכבר נסגר, ואיתו תיבת פנדורה. הם יוצאים למסע לחשוף קונספירציות ושקרים בתוך המערכת המשטרתית והמשפטית, ומגלים פשעים שבהם מעורבים גם הדרגים הבכירים ביותר.

מתי: 22.06.23

כמה: 6 פרקים





מתוך "מעירים דובים מרבצם" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

עונות חדשות

מניפסט, עונה 4, חלק 2 | 02.06.23

"מניפסט", שחזרה לתחייה בזכות נטפליקס, הפכה לאחת הסדרות הכי פופולריות של השנים האחרונות – בעולם ובארץ בפרט. עכשיו, לצערם של הצופים, היא מגיעה לסיומה. הפרקים האחרונים של הדרמה העל טבעית מלווים את שורדי טיסת 828 המסתורית בימים שלקראת "תאריך המוות" שמרחף מעל ראשם, עם עולם שמלא בשנאה וחשדנות כלפיהם וסימנים מבשרי רעות שצצים מכל עבר.



אמת או חובה, עונה 4 | 08.06.23

סדרת התיכון של מינדי קיילינג מגיעה לסיומה. את העונה הקודמת עזבנו רגע לפני שדייווי ובן מימשו סוף סוף את המשיכה ביניהם, והעונה האחרונה תמשיך לבחון את היחסים ביניהם כשברקע השנה האחרונה של התיכון. אל דאגה, גם פקסטון חוזר, ובנוסף דייווי תפגוש מחזר שלישי.



משאבי אנוש, עונה 2 | 09.06.23

הספין-אוף של "פה גדול" לקח את הדמויות של מפלצות ההורמונים מסדרת המקור, ומיקם אותן בתוך העולם התאגידי – אבל זה הרבה יותר כיפי ממה שזה נשמע. העונה החדשה ממשיכה ללוות אותם בעבודה הקשה שהיא הדאגה לרגשותיהם של בני האדם, ובנוסף לקולות המזוהים איתה – יגיעו לעונה השנייה גם שחקניות אורחות, כמו פלורנס פיו ומיילי סיירוס.



כוכב הלכת המופלא, עונה 2 | 14.06.23

הצוות זוכה האמי חוזר לתעד את תופעות הטבע הכי מדהימות שיש לכדור הארץ להציע. הפעם, העונה תתמקד בנדידה של בעלי חיים מזנים שונים ואזורים שונים, ותלווה כמו תמיד בסינמטוגרפיה מופלאה.



מראה שחורה, עונה 6 | 15.06.23

הסדרה האייקונית שלימדה את כולנו לפחד מהעתיד חוזרת אחרי ארבע שנים, כשלא מעט מהתרחישים שהיא דמיינה בעונותיה המוקדמות כבר קורים באמת. בנטפליקס מבטיחים שמדובר בעונה "הכי לא צפויה" של הסדרה, אבל סביר להניח שגם הפעם אפשר לצפות לרמה לא אחידה של הפרקים ולהרבה הופעות מעניינות, שכוללות את סלמה הייק, מייקל סרה, ארון פול, רורי קלקין ועוד.

המכשף, עונה 3, חלק 1 | 29.06.23

העונה השלישית של סדרת הפנטזיה המצליחה מבוססת ברובה על הספר השני בסדרת ספרי המקור, ומבטיחה הרבה מאוד סצנות אקשן. זוהי גם עונתו האחרונה של הנרי קאביל בתפקיד הראשי – בעונה הבאה של "המכשף" יחליף אותו לא אחר מאשר ליאם המסוורת'.



עוגה או לא עוגה?, עונה 2 | 29.06.23

טרנד הרשתות החברתיות שהפך לתוכנית ריאליטי חוזר, וגם הפעם נצטרך לגרד בראש כשאנחנו ניצבים מול חפצים דוממים שעשויים להיות עוגה.



הסדרות המומלצות לחודש מאי

שדכנות מודרנית ( Jewish Matchmaking )

מה: אחרי ההצלחה של ריאליטי השידוכים ההודי "Indian Matchmaking", נטפליקס משיקה גרסה יהודית – ומספקת הצצה לאופן בו מקצוע השדכנות המסורתי השתנה בעולם היהודי. עליזה בן שלום, השדכנית של התוכנית החדשה, אמנם עדיין עוסקת בשידוכים הקלאסיים שנהוגים בקהילות החרדיות – אבל היא עובדת עם לקוחות על כל ספקטרום הדת. כך, התוכנית מציגה תמונה רחבה על הדרכים השונות להיות יהודים, ובמקביל היא תעורר הזדהות אצל כל מי שאי פעם השתוקק להתחתן – יהודי או לא. במסגרת התוכנית, עליזה פוגשת יהודיות ויהודים אמריקאיים (וגם מעט ישראלים), ומנסה למצוא עבורם את השידוך המושלם – גם כשהם מוכנים לצאת רק עם נשים שיש להן עיניים כחולות.

מתי: 03.05.23

כמה: 8 פרקים





מתוך "שדכנות מודרנית" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

ברידג'רטון: סיפורה של המלכה שרלוט ( Queen Charlotte: A Bridgerton Story )

מה: לא חשבתם ששונדה ריימס תגיע לנטפליקס ולא תנצל את ההזדמנות ליצור יקום טלוויזיוני משלה, נכון? אחרי ההצלחה של "ברידג'רטון", ולפני העונה השלישית, מגיעה לענקית הסטרימינג סדרת ספין-אוף. היא מתמקדת, כפי שכבר הבנתם מהשם שלה, במלכה שרלוט – ועל הדרך חוזרת לעברן של דמויות נוספות מהסדרה המקורית, כמו ויולט ברידג'רטון וליידי דנברי. גם כאן העלילה מתמקדת בסיפור אהבה – זה שבין שרלוט לבין המלך ג'ורג' השלישי. במקביל, הסדרה עוסקת בשינוי החברתי שחוללה המלכה בממלכה, כשהיא מלווה את שרלוט הצעירה דרך העלייה שלה לגדולה ועד לדמות שאנחנו מכירים מסדרת המקור.

מתי: 04.05.23

כמה: 6 פרקים





מתוך "ברידג'רטון: סיפורה של המלכה שרלוט" | צילום: Liam Daniel, יח"צ באדיבות Netflix

נעדרים: שאלה של חיים או מוות ( Missing: Dead or Alive )

מה: סדרות הפשע האמיתי של נטפליקס לרוב מתמקדות בסיפור אחד, ולרוב בצד של הפושעים והקורבנות. במקרה של סדרת הדוקו החדשה הזו, "נעדרים: שאלה של חיים או מוות", המצב אחר: היא מתמקדת במשרד השריף של דרום קרוליינה ובעבודתם של השוטרות והשוטרים שאחראים על חיפוש נעדרים. בטריילר, הם מתארים את העבודה כאובססיה: העבודה לא מסתיימת עד שמוצאים את האדם הנעדר, וכל שבריר שנייה חשוב כאן, כי הזמן שעובר יכול לקבוע אם הוא יימצא כשהוא בחיים או שלא.

מתי: 10.05.23

כמה: 4 פרקים



קלאופטרה ( Queen Cleopatra )

מה: ג'יידה פינקט סמית' היא המפיקה מאחורי סדרת דוקו חדשה, שבכל עונה תחקור את חייה של מלכה אפריקנית אחרת. העונה הראשונה עוסקת במלכה קלאופטרה, אישה שהסיפורים על היופי והרומנים שלה הפכו למפורסמים יותר מאלה שעוסקים בתכונה החיובית האמיתית שלה – האינטלקט. הסדרה משלבת בין ראיונות עם מומחיות ומומחים לבין קטעי שחזור שצולמו עם שחקנים. ועוד לפני עלייתה למסך, "קלאופטרה" כבר מעוררת סערה – המצרים לא מרוצים, ומתלוננים ברשתות החברתיות על כך שנטפליקס משכתבת את ההיסטוריה עם הטענה שקלאופטרה הייתה שחורה.

מתי: 10.05.23

כמה: 4 פרקים

מליגן ( Mulligan )

מה: אוהבים את טינה פיי? הסדרה הבאה היא בשבילכם. שניים מהמפיקים מאחורי "רוק 30" ו"קימי שמידט" יצרו את קומדיית האנימציה החדשה הזו, ופיי, הבוסית שלהם לשעבר, מצטרפת כמפיקה ומדבבת של אחת הדמויות הראשיות. "מליגן" עוסקת בימים של סוף העולם: מליגן הוא איש ממוצע מבוסטון שמציל את העולם מתקיפת חייזרים, ונבחר להיות נשיא ארה"ב החדש, או לפחות הנשיא של מה שנשאר ממנה. את הגברת הראשונה מדבבת לא אחרת מאשר כריסי טיגן.

מתי: 12.05.23

כמה: 20 פרקים

FUBAR

מה: ארנולד שוורצנגר מעולם לא היה שחקן מדהים, אבל כשהוא התחיל לככב בקולנוע, הקהל הופתע למצוא כל כך הרבה לב וחינניות בתוך ערימת השרירים – וכישורי המשחק שלו הפכו ללא מאוד רלוונטיים. כך, סרטים כמו "תאומים" או "שוטר בגן ילדים" הפכו להיות קלאסיקות מרימות, למרות שהם רחוקים מלהיות סרטי מופת. עכשיו, אחרי שהתאכזבנו מהחידוש ל"שקרים אמיתיים" – סרט האקשן האייקוני בכיכובו של מושל קליפורניה לשעבר – נדמה שהגיע הפיצוי, בדמות סדרה חדשה של נטפליקס בכיכובו של שוורצנגר. ב-"FUBAR", שוורצנגר חוזר למה שהוא עושה הכי טוב – קומדיית אקשן בהפקתו ובכיכובו, שבה הוא מגלם סוכן CIA על סף פרישה שמגלה סוד משפחתי מפתיע.

מתי: 25.05.23

כמה: 8 פרקים





מתוך "FUBAR" | צילום: CHRISTOS KALOHORIDIS, יח"צ באדיבות Netflix

עונות חדשות

מסמנים את סאנסט, עונה 6 | 19.05.23

סביר להניח שאין משרד נדל"ן עם צוות יפה יותר בעולם כולו מזה של "מסמנים את סאנסט", אבל זה לא רק המראה החיצוני של סוכנות הנדל"ן שהפך את הריאליטי הזה להצלחה – אלא התככים האישיים ביניהן. העונה הזאת תציג כמה פרצופים חדשים, תיפרד מכמה מוכרים, ותמשיך לנבור בחיים האישיים של המשתתפות, כולל ברומן הקווירי החדש והלוהט של כרישל סטאוס.



האולטימטום: אהבה קווירית | 24.05.23

כבר תקופה ארוכה שאנחנו זועקים לשמיים ומתחננים בפני נטפליקס שתתן לנו קצת אהבה גאה בתוך ים תוכניות הריאליטי דייטינג המאוד סטרייטיות שלהם. עכשיו, סוף סוף אפשר לומר שהמשאלה התגשמה. נזכיר ש"האולטימטום" מפגישה בין קבוצה של זוגות שכל אחד מהם נמצא בפני החלטה – אחד מבני הזוג רוצה לקחת את הקשר לשלב הבא ולהתחתן, והצד השני לא בטוח. במסגרת הריאליטי, הם עושים חילופי זוגות, מנסים לחיות לצד אדם אחר ובסופו של דבר מחליטים אם הם בשלים לחתונה, רוצים להיפרד או אולי בכלל לצאת עם בן/בת זוג חדשים מהניסוי. העונה החדשה, "האולטימטום: אהבה קווירית", היא לגמרי לסבית. יהיה כיף.



הסדרות המומלצות לחודש אפריל

חזית בלב ים ( War Sailor )

מה: "חזית בלב ים" התחיל בכלל כסרט. הוא הפך להצלחה מסחררת בארץ המוצא שלו, נורווגיה, עד כדי כך – שנטפליקס החליטו לעשות לו אדפטציה לסדרה, שתכלול גם חומרים שצולמו לראשונה עבור הסרט אבל ירדו בעריכה. הסדרה מבוססת על סיפורים אמיתיים של ימאים ועובדי ספינות שמוצאים את עצמם בלב הים בימים בהם פרצה מלחמת העולם השנייה, כאזרחים ללא נשק בקו הראשון של מלחמה שמעולם לא ביקשו להתגייס אליה. במרכז הסדרה עומדת דמותו של אלפרד, שבדיוק הפך לאב בפעם השלישית. בזמן שהוא וחבריו מנסים לשרוד ולחזור הביתה, הסדרה עוקבת גם אחר ססיליה, אשתו שנותרה מאחור ואינה יודעת אם היא או ילדיה יראו שוב את אלפרד.

מתי: 05.04.23

כמה: 3 פרקים

עצבים (BEEF)

מה: לפי כמות יחסי הציבור והפרסומות שמלוות את הקומדיה החדשה הזו של נטפליקס, ניכר שבענקית הסטרימינג לגמרי בונים עליה כהצלחה, ואפשר להבין למה. הכוכבים הראשיים מפתים במיוחד – אלי וונג, שכבר הוכיחה שהיא כוח טבע קומי וגם דרמטי כשצריך, וסטיבן יואן, שמאז התפקיד שלו בתור גלן (זצ"ל) ב"המתים המהלכים" הפך לשחקן האמריקאי האסייתי הראשון שהיה מועמד לפרס האוסקר בקטגוריית השחקן הראשי (על תפקידו ב"מינארי"). השניים מגלמים יזמית מצליחה וקבלן כושל שנקלעים לחיכוך במגרש חניה, ומחליטים לדרדר אותו למלחמת נקמות אישיות שיוצאת משליטה. בנטפליקס מבטיחים שמלבד קומדיה שחורה, הסדרה תהיה גם מרגשת.

מתי: 06.04.23

כמה: 10 פרקים

מתוך "עצבים" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

אל מעבר לאוקיינוס ( Transatlantic )

מה: היוצרים של "המורדת", שהפכה ללהיט בישראל ומחוצה לה, חוזרים עם סדרה חדשה. מדובר בדרמה היסטורית שמתרחשת במרסיי של 1940; היא מבוססת באופן רופף על סיפורה של קבוצה אמיתית של פעילים חברתיים שסיכנו את חייהם על מנת להציל אלפי פליטים – בתוכם אמנים וכותבים מפורסמים כמו מרסל דושאן ומרק שאגאל – ולהבריח אותם מצרפת הכבושה ומהרדיפה של הנאצים. הקבוצה מוצאת את עצמה מסתתרת בווילה ענקית, שם היא ממשיכה להתמודד עם סכנות על חייה, שיתופי פעולה בלתי צפויים ורומנים סוערים. בסדרה מככבת בין השאר גיליאן ג'ייקובס ("קומיוניטי"), וכן עמית רהב הישראלי – שכזכור, שיחק גם ב"המורדת".

מתי: 07.04.23

כמה: 7 פרקים

מתוך "אל מעבר לאוקיינוס" | צילום: Anika Molnar, יח"צ באדיבות Netflix

הצד האפל של פלורידה ( Florida Man )

מה: קומדיית הפשע החדשה של נטפליקס נראית כמו להיט פוטנציאלי כיפי במיוחד. השחקן אדגר רמירז ("קרלוס", "הרצח של ורסאצ'ה") מגלם שוטר לשעבר שהחיבה שלו להימורים ונשים גרמה לו לאבד את עבודתו, את אשתו, וגם הרבה מאוד כסף. בניסיון לסדר את החובות שלו, הוא נאלץ לחזור למדינת הולדתו פלורידה, כדי לאתר חברה של איש מאפיה שברחה ממנו. המסע שלו בפלורידה מביא איתו צרות חדשות, סודות משפחתיים שמתגלים ופיתויים שקשה לעמוד בפניהם.

מתי: 13.04.23

כמה: 8 פרקים

איך להתעשר ( How to Get Rich )

מה: מוכנים לאלון גל בגרסת נטפליקס? העולם אולי משתנה, והחברה מוטרדת יותר מתמיד במשבר האקלים או במחשבות על המאבק בין חופש לבין הגבלת זכויות אדם, אבל יש דבר אחד שעדיין מעסיק את כולנו יותר מכל – כסף. רמיט סאטי הוא יזם ויועץ פיננסי שכתב ספר הדרכה על איך "להיות עשיר"; במסגרת סדרת הדוקו-ריאליטי החדשה שלו בנטפליקס, הוא נכנס לבתים של אנשים שאין להם מושג איך לנהל את התקציב הביתי או לדאוג לעתיד שלהם – ועושה להם סדר. זה אולי נשמע יבש על פני השטח, אבל הטריילר מבטיח ליהוקים מעניינים, סודות שעולים מעל לפני השטח, והרבה רגשות שיוצאים ממי שמרגישים כמו כישלון פיננסי.

מתי: 18.04.23

כמה: 8 פרקים

הדיפלומטית ( The Diplomat )

מה: עבור רבים מאיתנו קרי ראסל לנצח תהיה פליסיטי, אבל עם ההצלחה של "האמריקאים" בכיכובה היא נכנסה ללב של קהל חדש ואחר, ונדמה שדרמה הפוליטית החדשה שלה, "הדיפלומטית", ממשיכה את אותו הקו. קייט וויילר בגילומה היא שגרירת ארה"ב החדשה בבריטניה, למרות שהיא בכלל הייתה אמורה לטוס לאפגניסטן. היא מצוינת באזורי מלחמה, אבל קצת פחות ביחסים דיפלומטים, וצריכה להתרגל לחיים החדשים שלה. ואם כל זה לא נשמע לכם מספיק טוב, כדי שתדעו שהסדר מגיעה מבית היוצר של אנשי "הבית הלבן" ו"הומלנד".

מתי: 20.04.23

כמה: 6 פרקים

מתוך "הדיפלומטית" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

יהלומים ( Rough Diamonds )

מה: לסדרה החדשה הזו של נטפליקס יש קשר ישראלי כפול. היא שיתוף פעולה בין קשת אינטרנשיונל (מבית קשת 12) וחברת ההפקה הבלגית "דה מנסן", וגם היוצרים שלה ישראלים: רותם שמיר ויובל יפת, יוצרי "השוטרים" הישראלית שהפכה ללהיט של ממש. ועכשיו כשתפסנו את תשומת הלב שלכם: "יהלומים" החדשה היא דרמת פשע שמתרחשת ברובע היהלומים בעיר אנטוורפן ועוקבת אחר משפחת וולפסון, משפחה חרדית ומוכרת מאוד בתעשיית סחר היהלומים. לאחר שהאח הצעיר במשפחה שם קץ לחייו, אחיו נח – שיצא בשאלה – חוזר מלונדון, כשהוא חמוש בכוונות מסתוריות וקשרים מפוקפקים עם עולם הפשע המקומי. הוא מנסה לעזור להציל את העסק של משפחתו, ולאחות את הקרע המשפחתי.

מתי: 21.04.23

כמה: 6 פרקים

מתוך "יהלומים" | צילום: באדיבות Netflix, יחסי ציבור

עונות חדשות

אמהות עובדות, עונה 7 | 26.04.23

שם הסדרה אולי לא אומר הרבה (ספוילר: מדובר באמהות עם עבודה), אבל "אמהות עובדות" היא קומדיה כיפית ומקסימה עם קאסט של נשים לא מאוד מפורסמות אבל בהחלט מצחיקות. אם אתם נמנים על צופיה הנאמנים, בוודאי תתאכזבו לשמוע שעונתה האחרונה בהחלט של הסדרה נוחתת החודש בנטפליקס. גם הפעם, היא תתמקד באתגרים השונים של אמהות עובדות – גידול ילדים, משברים בעבודה, חיי מין וזוגיות, והניסיונות הכושלים להגיע לאיזון ביניהם.



סוויט טות': נער עם קרניים, עונה 2 | 27.04.23

סדרת הפנטזיה המתוקה של ענקית הסטרימינג חוזרת לעונה שנייה. במהלכה, גאס וחבורה של היברידים נוספים מוחזקים כאסירים על ידי הגנרל אבוט, שמשתמש בהם כדי לבצע ניסויים למציאת תרופה. על מנת לעזור לחבריו, גאס מסכים להצטרף למסע אפל בחיפוש אחר המקורות שלו.



פיירפליי ליין, עונה 2, חלק 2 | 27.04.23

סדרה אהובה נוספת של נטפליקס תגיע לסיומה החודש – "פיירפליי ליין". הפרקים האחרונים של סדרת החברות הנשית הדרמטית והמתקתקה סוף סוף יענו על השאלה שמלווה אותה מהפרק הראשון – מה גרם לבסטיז טולי וקייט לנתק את החברות ארוכת השנים? בנוסף, הם ימשיכו לעקוב אחר האתגרים האישיים והמקצועיים של כל אחת מהדמויות הראשיות, ויחזרו לבקר באייטיז כדי לחקור את מערכת היחסים הרומנטית של קייט וג'וני.



הסדרות המומלצות לחודש מרץ

רמאים! ( Cheat )

מה: לרוב, שעשועונים מזוהים יותר עם רשתות מיינסטרים ופחות עם ענקיות סטרימינג. אבל נראה שגם נטפליקס רוצה פרוסה מהעוגה המפתה. בשעשועון החדש הזה, המתמודדים צריכים להוכיח את הידע הכללי שלהם בקטגוריות שונות, אבל יש גם טוויסט – מותר להם לשקר ולרמות כדי להימנע מהדחה ולהתקרב לפרס הכספי. לתפקיד המנחים לוהקו השחקנים הבריטיים דני דייר ("איסטאנדרס") ואלי טיילור ("טד לאסו").

מתי: 01.03.23

כמה: 12 פרקים

מתוך "רמאים!" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

‫MH370‏: המטוס האבוד (MH370: The Plane That Disappeared)

מה: טיסה מספר 370 של מלזיה אייליינס המריאה בשנת 2014 מקואלה לומפור לבייג'ין, עם 239 נוסעים וחברי צוות. אבל זמן קצר לאחר ההמראה – היא נעלמה מהרדאר כלא הייתה. המטוס לא נמצא, הנוסעים לא נמצאו, וכך נולדה לה תעלומה קשה במיוחד לפיצוח. תיאוריות קונספירציה החלו להשתולל, מחאות פרצו, וקרוביהם של הנוסעים על המטוס כמעט איבדו את שפיותם. מה עלה בגורלם? סדרת הדוקו החדשה הזו תנסה לענות על השאלה, שנחשבת לאחת התעלומות הגדולות ביותר של ימינו. בסדרה ישתתפו מדענים, עיתונאים ושלל אנשים מסביב לעולם שצללו אל תוך מחילת הארנב של הסיפור הבלתי אפשרי הזה – שמעולם לא נפתר לחלוטין.

מתי: 08.03.23

כמה: 3 פרקים

מתוך "‫MH370‏: המטוס האבוד" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

כולם בשביל כולם ( Outlast )

מה: עם כל כך הרבה אופציות צפייה, הטלוויזיה של היום חייבת כל הזמן לבדוק את הגבולות, לקחת את הקיים ולהעצים אותו. ואכן, ריאליטי ההישרדות החדש של נטפליקס נראה כמו פי-אלף-יותר-"הישרדות". תשכחו מלוקיישנים אקזוטיים – חבורת המתמודדים הזאת יוצאת לשרוד בטבע הפראי והקפוא של אלסקה, בניסיון לזכות במיליון דולר. הקאץ'? הם חייבים לסיים את המשחק כחלק מקבוצה כדי לזכות, ולכן יחסים בין-אישיים חשובים מאי פעם.

מתי: 10.03.23

כמה: 8 פרקים

מרגל ושמו אלביס ( Agent Elvis )

מה: סדרת האנימציה החדשה של נטפליקס נשמעת כמו רעיון שנהגה באמצע הלילה בחיזוק סמים קלים, מהסוג שנשמע מבריק עד שאתם מתעוררים בבוקר ולא מבינים אם מדובר בהמצאת המאה או בשטות מוחלטת. מת'יו מקונוהיי מדבב את קולו של לא אחר מאשר אלביס פרסלי, שהופך כאן מזמר מצליח לסוכן חשאי ממשלתי שנלחם בכוחות האופל כדי להגן על המדינה שלו. פריסילה פרסלי היא אחת היוצרות, כך שאפשר להניח שאלביס מקבל את הכבוד הראוי לו למרות הקונספט המופרך, ובגדול נראה שמדובר בסדרה עם פוטנציאל להיות מצחיקה וממכרת.

מתי: 17.03.23

כמה: 10 פרקים

סוכן הלילה ( The Night Agent )

מה: סוכן FBI צעיר ומתחיל, בעמדה זוטרה, מקבל משימה פשוטה לכאורה – לאייש את המרתף של הבית הלבן בזמן הלילות ולשבת ליד מכשיר טלפון שמעולם לא מצלצל, ושמור למקרי חירום בלבד. מנחשים מה קורה הלאה? נכון מאוד, הטלפון מצלצל והסוכן צולל לתוך עולם של קונספירציות פוליטיות בינלאומיות ומלאות באקשן. הסדרה מבוססת על הספר רב המכר של מת'יו קווירק באותו השם.

מתי: 23.03.23

כמה: 10 פרקים

Wellmania

מה: סלסט בארבר האוסטרלית היא קומיקאית, שחקנית ותסריטאית כבר שנים רבות, אבל בעולם היא מוכרת בעיקר הודות לאינסטגרם שלה, שם היא משחזרת תמונות לוהטות של כוכבות הוליוודיות כמעין ביקורת חברתית פארודית על אידיאל היופי הנשי הבלתי מושג. נכון התמונות של מיה דגן בהן היא לועגת לדוגמניות ולעצמה? אז היא גנבה את זה מסלסט. הסדרה החדשה בכיכובה של בארבר היא הליהוק הכי מדויק ומושלם שאפשר היה לחשוב עליו עבורה. בארבר מגלמת את ליב, אישה בסביבות גיל 40 שמלוהקת לתפקיד שופטת ריאליטי אוכל ובמקביל מגלה שהבריאות שלה בהידרדרות. היא מחליטה לעשות מהפך ולנסות לחיות כמו גווינית' פלטרו, מה שאומר הרבה ניקויי מיצים, אתגרי כושר ותזונה קיצוניים, וכל מה שבארבר עצמה עושה ממנו מטעמים ביומיום.

מתי: 29.03.23

כמה: 8 פרקים

מתוך "Wellmania" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

אבא בהפרעה ( Unstable )

מה: בסיטקום החדש שלו, רוב לאו מגלם את אליס דרגון, מיליארדר הייטק אקצנטרי באווירת אילון מאסק, עם מוח מבריק ואישיות כאוטית ונרקיסיסטית. הבן שלו, ג'קסון, הוא ההיפך המוחלט – איש צעיר וצנוע שמנגן בחליל ולא מעוניין בתשומת הלב הציבורית שמקבל אביו. כמו בכל סיטקום משפחתי, השניים נאלצים לעבוד ביחד כשהחברה המשפחתית בסכנה, ולמצוא דרכים לאחות את הקשר המעורער שלהם. והחלק הכי טוב: מי שמגלם את בנו של לאו בסדרה הוא הבן שלו בחיים האמיתיים – ג'ון אוון לאו בן ה-28. השניים הם גם המפיקים בפועל של הסדרה.

מתי: 30.03.23

כמה: 8 פרקים

עונות חדשות

סקס/לייף, עונה 2 | 02.03.23

איך אפשר להתחרות בסיפור אהבה שקיים גם על המסך וגם כשכובות המצלמות? הכימיה בין שרה שאהי ואדם דמוס, כוכבי "סקס/לייף" של נטפליקס, כל כך לוהטת כי היא אמיתית – והנה השניים האלה חוזרים לעונה שנייה ומהבילה לא פחות. עם סצנות סקס רותחות בין שני כוכבים יפהפיים שמאוהבים גם במציאות ועירום גברי פרונטלי – למישהו אכפת מהעלילה בכלל?

האופנה הבאה, עונה 2 | 03.03.23

ג'יג'י חדיד מחליפה את אלכסה צ'אנג ומצטרפת לטאן פרנס ("קוויר איי") לעונה שנייה של התשובה הנטפליקסית ל"פרויקט מסלול". קשה להתחרות עם ריאליטי האופנה המקורי, אבל הגרסה של נטפליקס מספקת אלטרנטיבה לא רעה, ובעיקר – מאוד מחוברת לעולם האופנה העדכני והעתידי, גם אסתטית וגם ערכית. מדובר בעוד הזדמנות נפלאה לראות כישרונות מבריקים יוצרים אמנות תחת לחץ זמן ומיעוט חומרים.

את, עונה 4 חלק 2 | 09.03.23

נראה שהמעריצים כבר פענחו את המהפך הגדול של העונה הרביעית של "את", וכרגע התיאוריה המובילה – זהירות, ספוילר פוטנציאלי – היא שמדובר במקרה "מועדון קרב". כלומר, ג'ו מדמיין את ריס, והוא למעשה זה שמבצע את הרציחות, כמו בכל עונה קודמת. למרות שהחלק הראשון של העונה הרביעית לא היה פופולרי במיוחד בקרב המעריצים, כי הוא סטה מהמבנה של הסדרה שהתרגלנו אליו, פן בדג'לי לבדו הוא עדיין סיבה מספיק טובה לצפות.



צל ועצם, עונה 2 | 16.03.23

סדרת הפנטזיה חוזרת עם עונה שנייה שמבטיחה הרפתקאות אפיות, קרבות ענק, חברויות וקשרים רומנטיים חדשים וגם סוד משפחתי אפל שיזעזע את כולם. אלינה סטרקוב, סמל של תקווה עבור אחדים ובוגדת עבור אחרים, עדיין נמצאת במנוסה בעולם שבו הצבא מאיים לא פחות ממפלצות הצל.



האהבה היא עיוורת, עונה 4 | 24.03.23

הריאליטי שכולנו אוהבים לשנוא ימשיך להפיל אותנו עונה אחר עונה. אמנם קצת נמאס מהזוגות הסטרייטים וכולנו כבר בשלים לעונה להטב"קית, אבל מדובר בתאונה שפשוט אי אפשר שלא להסתכל עליה. גם הפעם, אפשר לקוות לסיפורי אהבה מתקתקים, אבל יותר מכך – למערכות יחסים שיתפוצצו לנו בפנים באופן הכי מענג וטראשי שיכול להיות.



ריברדייל, עונה 7 | 29.03.23

סדרת הנוער האפלה והקאמפית חוזרת לעונה אחרונה, ודי מבלבלת – כי הקאסט היפה חוזר בזמן ומתעורר בשנות החמישים. כרגע לא ברור כמה מתוך עלילת העונה תתרחש בעבר, אבל מכיוון שמדובר בעונתה האחרונה של הסדרה, אפשר לצפות שנחזור בשלב מסוים להווה – ולסגירת קווי עלילה מהעונה השישית.



הסדרות המומלצות לחודש פברואר

המיליונים של גונתר ( Gunther's Millions )

מה: שמישהו יאהב אותנו כמו שנטפליקס אוהבים דוקומנטרי על כתות משונות. במקרה הזה, הסיפור אפילו מוזר מהרגיל, ומתחיל עם כלב. גונתר החמוד הוא כלב מסוג רועה גרמני, וגם מיליונר – ולמעשה, הוא מחזיק בתואר "הכלב הכי עשיר בעולם". גונתר חי חיים יוקרתיים במיוחד: הוא טס במטוס פרטי, אוכל סטייקים מצופים בפתיתי זהב לארוחת ערב, ומוקף בפמליה של דוגמנים וזמרות. שירש את הונו, לכאורה, מכיוון שהוא צאצא של כלב שהיה שייך לרוזנת מסתורית. והרקע המשפחתי כאן, איך לא, מרתק במיוחד.

מתי: 01.02.23

כמה: 4 פרקים

מתוך "המיליונים של גונתר" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

פרירידג' ( Freeridge )

מה: הספין-אוף של "בבלוק שלי" נקרא על שם השכונה שבה מתרחשות שתי הסדרות, ומציג הפעם ארבע דמויות ראשיות חדשות. גלוריה ואינס הן אחיות שלא בדיוק מסתדרות אחת עם השנייה, ואליהן מצטרפים החברים דמי וקמרון. לא מספיק שארבעת הטינאייג'רים צריכים להתמודד עם האתגרים היומיומיים הנוראים של גיל הנעורים, הם גם משחררים בטעות קללה שתטיל אימה על החיים שלהם – אבל כנראה מהסוג המצחיק. החדשות הטובות ביותר? באחד התפקידים הראשיים תמצאו את קיילה מונטרוסו מחייה, שחקנית קומית צעירה שהבריקה בתפקיד אורח ב"תרגיע" ומשם המשיכה ל"אבוט אלמנטרי".

מתי: 02.02.23

כמה: 8 פרקים

ארץ הקרח והשלג ( Make My Day )

מה: כדי לדעת אם "ארץ הקרח והשלג" היא הסדרה בשבילכם, תצטרכו לעשות פעולה אחת פשוטה – ללחוץ פליי על הטריילר. חובבי האנימה הם אולי הקהל המיידי, אבל כל מי שמתלהב ממדע בדיוני או דרמות אנושיות אפיות יישאב בקלות להצצה המבטיחה לסדרה. "ארץ הקרח והשלג" מתרחשת בעולם עתידני על כוכב לכת קפוא, שנראה כמו בתחילה כמו אוטופיה נטולת פשע, אבל מתחת מסתתרת האמת הדכאנית. במקביל, יצור מסתורי דמוי תולעת תוקף את בני האדם, ויכול להיות שיביא לסופו של המין האנושי על הכוכב. נשמע גדול מהחיים? זה גם נראה ככה.

מתי: 02.02.23

כמה: 8 פרקים

הזיווג המושלם ( Perfect Match )

מה: זה לא ולנטיינ'ס בלי ריאליטי דייטינג טראשי וממכר של נטפליקס, והפעם מדובר בסוג של פורמט אולסטארס – "הזיווג המושלם" תפגיש בין רווקות ורווקים שכבר למדנו להכיר, לאהוב או לשנוא. הליהוקים כוללים שמות מ"חם, לוהט, רותח!", "האהבה היא עיוורת", "המעגל" ועוד תוכניות היכרויות של נטפליקס – אבל הסיבה האמיתית לצפות היא חזרתן למסך של קלואי ופרנצ'סקה, שתי הנשים הכי מעניינות לצפייה בתולדות "חם, רותח, לוהט". גם הפעם, צפו לראות את החתיכות והחתיכים לוהטים בבגדי ים, תוך שהם מתחרים בזוגות בינם לבין עצמם, משדכים וגם מפרידים. ניק לאשיי (מ"האהבה היא עיוורת") מנחה, ונראה שמדובר בגילטי פלז'ר הגדול הבא של כולנו.

מתי: 14.02.23

כמה: 12 פרקים

מתוך "הזיווג המושלם" | צילום: יח"צ באדיבות Netflix

כל הפעמים שהתאהבנו ( In Love All Over Again )

מה: תהיו בטוחים שאפשר לסמוך על נטפליקס שיציינו את ולנטיינ'ס עם תכנים רומנטיים חדשים, ומלבד "הזיווג המושלם" ישנה גם הקומדיה הרומנטית הספרדית הזאת, שנראית די מבטיחה. איירין היא צעירה שעוברת למדריד כדי ללמוד קולנוע ולהפוך לבמאית הגדולה הבאה. היא פוגשת שם לראשונה את מי שיהפכו להיות החברים הטובים ביותר שלה וגם את חוליו, שחקן חתיך שהיא מלהקת לתפקיד בסרטים שלה – אבל תופס תפקיד גדול יותר בחיי האהבה הפרטיים שלה.

מתי: 14.02.23

כמה: 8 פרקים

החוק על פי לידיה פואט ( The Law According to Lidia Poët )

מה: תהיתם פעם איך תיראה הכלאה בין "אנולה הולמס" ל"ברידג'רטון"? כנראה שפחות או יותר כמו הסדרה החדשה הזאת, שעוקבת אחר עורכת דין יפה וחצופה אי שם בסוף המאה ה-19 בטורין, איטליה. מסיבות מובנות (כלומר הפטריארכיה), לידיה לא יכולה לעסוק באופן רשמי כעורכת דין, אבל זה לא מפריע לה לנסות. היא כישרונית מאוד בעבודתה וגם ניחנה בכמה יכולות בלשיות וגישה מתקדמת מאוד לחקר האמת, מה שמסייע לה לעזור לחשודים בפשעים להוכיח את חפותם. וכמובן, אין דרמה תקופתית פמיניסטית בלי רומן לוהט.

מתי: 15.02.23

כמה: 6 פרקים

רצח כפול: שערורייה בדרום קרוליינה ( Murdaugh Murders: A Southern Scandal )

מה: אי אפשר לפתוח חודש חדש בנטפליקס בלי דוקו פשע. "רצח כפול: שערורייה בדרום קרוליינה" עוקב אחר משפחת מורדאו, משפחה מוכרת ומוערכת במדינה הדרום-ארה"בית שהסודות מאחוריה מתחילים להיחשף לאחר ששניים מבני המשפחה נרצחים באלימות. ברקע יש מוות נוסף שקשור למשפחה וסיפור מרתק של שחיתות, כוח וטיוח של האמת.

מתי: 22.02.23

כמה: 3 פרקים

עונות חדשות

את, עונה 4 | 09.02.23

פן בדג'לי ממשיך להפציר בקהל שלא לעשות רומנטיזציה לתפקיד הראשי שלו כרוצח הסדרתי הכי מושך בסביבה, אבל לבקש מאיתנו לא להימשך לג'ו גולדברג רק מחמיר את הקראש. בעונה הרביעית ג'ו נוסע ללונדון לעקוב אחר מריאן, ואפשר כבר לדמיין איך הסיפור הזה ייגמר. העונה החדשה מחולקת לשני חלקים שיעלו בהפרש של חודש, וכדאי לשים לב גם לבכורת הבימוי של פן בדג'לי, שקיבל לידיו את מלאכת הבימוי של פרק 9.



האהבה היא עיוורת, עונה 3 – אחרי החתונה | 10.02.23

אחרי שהתאהבנו ברייבן והתבאסנו על ברטיס, הגיע הזמן לבדוק מה קורה עם הרווקות והרווקים של העונה השלישית, ומה עלה בגורלם של הזוגות הנשואים. למרות שלא מדובר בעונה המרתקת ביותר של ריאליטי הדייטינג, אפשר לקוות לפחות למריבה עסיסית אחת או פרידה מפתיעה.

חופים של סודות, עונה 3 | 23.02.23

הטינאייג'רים הכי יפים ושזופים על המסך חוזרים, ובעונה השלישית הפוגס מוצאים את עצמם באי בודד ונטול דאגות – אבל רק לרגע. הם מרוששים, רחוקים מהבית, רעבים לנקמה ולא יכולים לבטוח באף אחד. הדרך היחידה לשרוד היא להישאר ביחד.



הסדרות המומלצות לחודש ינואר

קליידוסקופ (Kaleidoscope)

מה: מתגעגעים ל"בית הנייר"? מתרפקים על סרטי "אושן"? או בקיצור, אוהבים שודדים שאפתנים? במקרה הזה, לא רק השודדים שמתכננים לפרוץ לכספת המוגנת ביותר בעולם הם בעלי השאיפות, אלא יוצרי המותחן בעצמם, שנוקטים בגישה חדשה לגמרי. "קליידוסקופ" תעלה לנטפליקס בצורה בלתי לינארית, כך שכל צופה יראה את הפרקים שלה בסדר שונה – כשרק פרק אחד הוא הפרק האחרון עבור כולם. ממש כמו ששם הסדרה מציע, כל חוויית צפייה בסדרה תהיה אחרת, ובהמשך למטאפורת הקליידוסקופ שמות הפרקים הם שמות של צבעים. וגם בגזרת השחקנים נראה שמחכה לנו חוויה מעניינת: ג'יאנקרלו אספוזיטו (גאס מ"שובר שורות") מככב לצדן של פז וגה וטטי גבריאל ("הרפתקאותיה המצמררות של סברינה", "את").

מתי: 01.01.23

כמה: 8 פרקים

מתוך "קליידוסקופ" | צילום: CLIFTON PRESCOD, יח"צ באדיבות Netflix

חיי השקר של המבוגרים (The Lying Life of Adults)

מה: אחרי ההצלחה של "החברה הגאונה" וסדרת הרומנים הנפוליטניים, אין פלא שספרה האחרון של אלנה פרנטה, שראה אור ב-2019 (וב-2020 בתרגום לעברית), כבר זוכה לעיבוד לסדרה. פרנטה ידועה בחיבתה לכתיבה תקופתית – שלא ידוע עד כמה היא אוטוביוגרפית – והפעם היא ממקמת את העלילה בשנות ה-90, בנפולי כמובן, כשבמרכזה צעירה בשם ג'ובנה. "חיי השקר של המבוגרים" הוא סיפור ההתבגרות של ג'ובנה, שנחשפת לעולם המבוגרים דרך דודתה, שהוחרמה שנים על ידי משפחתה, ומגלה עולם של שקרים ובגידות.

מתי: 04.01.23

כמה: 6 פרקים

מתוך "חיי השקר של המבוגרים" | צילום: EDUARDO CASTALDO, יח"צ באדיבות Netflix

מיידוף: המפלצת מוול סטריט (MADOFF: The Monster of Wall Street)

מה: הונאת הפונזי של ברני מיידוף, בשווי של 64 מיליארד דולר, היא הגדולה ביותר שנחשפה אי פעם – והיא הותירה מאחוריה אינספור משקיעים מרוסקים. הסדרה הדוקומנטרית החדשה אודות הפרשה מכילה עדויות וידאו ישירות שלא שודרו מעולם של מיידוף עצמו, שמת ב-2021, בעודו בכלא; לצדן, היא מציגה גם עדויות של עובדות ועובדים, חוקרות וחוקרים – האנשים מבפנים, שחשפו את האמת ואת היקף התרמית שלו. ארבעת חלקי הדוקו יעקבו אחר כל המרכיבים שהביאו לעלייתו של מיידוף ויפרטו את המנגנונים מאחורי עסקי ההונאה שלו, וגם ינסו להפריך את המיתוס שמדובר בגאון רשע אחד שיזם את תוכנית הפעולה – תוך שהם חושפים אינדיבידואלים, כמו גם מוסדות ומערכות, ששיתפו עמו פעולה.

מתי: 04.01.23

כמה: 4 פרקים

מתוך "מיידוף: המפלצת מוול סטריט" | צילום: באדיבות Netflix

מופע שנות ה-90 ( That 90's Show )

מה: חשבנו שטרנד תחיית הסדרות הנוסטלגיות משנות התשעים ותחילת האלפיים כבר נמצא מאחורינו, אבל כל פעם מחדש – כשעוד חידוש או סדרת המשך מגיעים למסך – אנחנו נוכחים לדעת שטעינו. הפעם, זהו תורה של "מופע שנות ה-70". בהתאם לקו הזמן של הסדרה המקורית, הדמויות של סדרת ההמשך חיות בניינטיז, והסיטקום החדש יאחד שוב חבורה של טינאייג'רים משועממים במרתף של קיטי ורד. במקום אריק, הפעם נפגוש את ליה – הבת שלו, והנכדה של רד וקיטי – שמחליטה לעבור לגור איתם למשך הקיץ ופוגשת חברים חדשים וכנראה סטריאוטיפיים לא פחות מהמקור. החלק המרגש באמת ב"מופע שנות ה-90" הוא שכמעט כל השחקנים המקוריים מתארחים – כולל אשטון קוצ'ר ומילה קוניס שהכירו לראשונה על הסט והפכו לזוג שנים לאחר סיום הצילומים.

מתי: 19.01.23

כמה: 10 פרקים

מתוך "מופע שנות ה-90" | צילום: PATRICK WYMORE, יח"צ באדיבות Netflix

אימפריית הבלינג: ניו יורק ( Bling Empire: New York )

מה: כפי שהוכיחו היטב הקרדשיאנס ופרנצ'ייז "עקרות בית אמיתיות" – ריאליטי על אנשים עשירים זה ז'אנר שפשוט עובד: ההצצה לחיים הראוותניים של אנשים שיכולים להרשות לעצמם היא גילטי פלז'ר מהסוג שקשה להוריד ממנו את העיניים. גם נטפליקס רוצה חתיכה מהעוגה הזו, לכן היא מרחיבה את העולם של "אימפריית הבלינג", שכבר הפכה להצלחה. לאחר שלוש עונות בלוס אנג'לס, הסדרה עוברת לניו יורק יחד עם דורותי וונג, שהשתתפה בעונה השנייה של סדרת המקור. לצדה, כמובן, יככבו גם עשירות ועשירים חדשים. יהיה טראשי.

מתי: 20.01.23

כמה: 8 פרקים

לוקווד ושות' (. Lockwood & Co )

מה: בנטפליקס מ-אוד אוהבים סדרות נוער, ואם הן מפגישות בין דרמות רגילות של תיכוניסטים לבין פנטזיה או מסתורין – הרי זה משובח. "לוקווד ושות", הסדרה החדשה של ענקית הסטרימינג, שמבוססת על סדרה של ספרים מהעשור הקודם, יושבת בדיוק על המשבצת הזאת. העלילה בהחלט מסקרנת: בעולם שנרדף על ידי רוחות רפאים, תאגידי ענק מעסיקים נערות ונערים עם יכולות על-טבעיות לעזור להם להילחם בתופעה; אבל הנער אנתוני לוקווד מחליט לפתוח סוכנות משל עצמו, ומגייס את לוסי וג'ורג' לסייע לו לפצח תעלומה מאיימת שעשויה לשנות את ההיסטוריה.

מתי: 27.01.23

כמה: 8 פרקים

השקפת עולם עם פילומינה קונק ( Cunk On Earth )

מה: פילומינה קונק אולי נראית כמו דמות אמיתית, אבל היא למעשה סאטירה בסגנון דמותו של סטיבן קולבר או הדמויות של סשה ברון כהן. פילומינה היא עיתונאית בגילומה של הקומיקאית הבריטית דיאן מורגן, שיוצאת לחקור את המין האנושי; התוצאה היא סדרה מוקומנטרית שסוקרת את האנושות החל מתקופה הפרה-היסטורית ועד ימינו, עם מרואיינים שלא תמיד ברור אם הם חלק מהבדיחה או לא. וחכו לזה: יוצר הסדרה הוא צ'ארלי ברוקר, האיש מאחורי "מראה שחורה".

מתי: 27.01.23

כמה: 8 פרקים

עונות חדשות

ג'יני וג'ורג'יה, עונה 2 | 05.01.23

"בנות גילמור" של ימינו – הלא הן "ג'יני וג'ורג'יה" – חוזרות לעונה נוספת. כזכור, בסיום העונה הראשונה ג'יני חשפה את סודה של ג'ורג'יה, וסוף סוף הבינה למה השתיים תמיד בתנועה. ונראה שבעונה השנייה יהיה מעניין לא פחות: בזמן שג'ורג'יה עמֵלה על תכנון חתונה, ג'יני חושפת עוד סודות מהעבר המשפחתי, ומנסה לשלב בין הסערה הרגשית שהיא חווה לבין חיי החברה החדשים שלה.



ויקינגים: ולהאלה, עונה 2 | 12.01.23

הספין אוף של "ויקינגים" מתרחשת כמאה שנה לאחר סדרת המקור, בתחילת המאה ה-11, ועוקבת אחר הרפתקאותיהם של כמה מהוויקינגים המפורסמים בהיסטוריה. העונה השנייה פוגשת אותם כשהם נמלטים לאחר הנפילה של קטגט – אירוע שהותיר מאחוריו חלומות שבורים וגורלות חדשים.

שמיים אדומים, עונה 3 | 13.01.23

עונה אחרונה בהחלט לסדרה של יוצרי "בית הנייר" שעשתה פחות רעש מאחותה, ומלווה שלוש עובדות מין שנמלטות מהסרסור שלהן. העונה החדשה מתרחשת כחצי שנה לאחר הקודמת, כשהחיים של קורל, וונדי וג'ינה עוברים שוב טלטלה. הן מבינות שהדרך היחידה להשתחרר מהעבר היא לקבור אותו – וייתכן שגם את הסרסור.



פאודה, עונה 4 | 20.01.23

בקיץ האחרון העונה הרביעית של "פאודה" הגיעה ל-yes, וכעת – לשמחתם של הצופים שאינם מנויים – היא נוחתת גם בנטפליקס. העונה מתרחשת כשנתיים לאחר אירועי העונה השלישית: אנחנו פוגשים את דורון כשהוא חי בחווה של אביו עד שהוא נקרא להצטרף למשימה בבריסל שמסתבכת.

