הקרבות על ה-AI ממשיכים, וכעת גרוק 4 של X תופס את הכותרות. אילון מאסק הכריז על המודל החדש של הצ'אטבוט שלו השבוע - אבל כל זה קרה בצל פרשת התשובות האנטישמיות והאדרת אדולף היטלר של גרוק והתפטרותה של לינדה יאקרינו מ-X.

כשמאסק קנה את טוויטר, עוד לפני ששינה את שמה ל-X, ונכנס למשרדים עם הכיור המפורסם ופיטר חלק חשוב מהעובדים - הוא חשב שטוויטר היא העתיד. אבל במרץ 2023 הוא מבין - הרשת החברתית שלו היא לא הרכישה החשובה שלו, אלא המידע שיש בה. מאסק הפך את טוויטר לבסיס נתונים ענק לאימון כלי בינה מלאכותית והצליח ליצור את הכלי המוצלח ביותר, נכון להיום.

בביוגרפיה על מאסק נכתב שבדיעבד הרכישה של טוויטר הייתה גרועה, אבל נכס חשוב אחד היה הפיד של טוויטר, שכולל יותר מטריליון ציוצים במהלך השנים. בכל יום עוד 500 מיליון ציוצים "נולדים", וזה בעצם סוג של מוח הכוורת של האנושות, מערך נתונים עדכני בעולם של שיחות, חדשות, תחומי עניין וחידודי לשון, ויכוחים וטרנדים אנושיים.

זה בעצם שדה אימונים מצוין עבור צ'אטבוט, שבו הוא יכול לבדוק איך אנשים מגיבים גם לעולם, אבל גם למה שהוא בעצמו כותב. ואת זה מאסק עוד לא קלט בהתחלה, הוא אמר: "למעשה הבנתי את זה רק אחרי הרכישה שקניתי דאטה בייס פסיכוטי".

בסופו של דבר חברת ה-AI של מאסק - xAI קונה את X, או טוויטר, והופכת להיות הבעלים של הרשת החברתית. הקנייה הזאת היא סוג של נקודת מפנה: במקום שה-AI ישרת את בני האדם, בני האדם משרתים את ה-AI עם כל ציוץ שנכתב.

הנה כמה דוגמאות למה שמשתמשים הספיקו לעשות עם המודל החזק של גרוק 4: גולש אחד כתב לו, "תעשה לי אנימציה של קהל של בני אדם שיוצרים בגופם את המילים 'הלו גרוק'", והוא עשה זאת מפרומט בלבד. דוגמה נוספת היא גולש שבנה כלי שבודק ציוצים ומוסיף הערות קהילה לפוסטים בעייתים, גולש אחר ביקש ממנו לבנות כלי השקעה כדי להרוויח כסף ועוד אחד ביקש "דמו" של המשחק וורלד אוף וורקראפט ועוד.

המודל הכי מתקדם שלו, שהמנוי אליו עולה 300 דולר לחודש, נקרא "סופר האבי" והוא באמת מדהים. יש לו ארכיטקטורה של סוכנים (agents) ומדגימים כמה הוא מוצלח עם "המבחן האחרון של האנושות", מבחן שעוסק במספר תחומים מדעיים, שגרוק מבצע לא רע בכלל. בטבלת הביצועים מול ג'מיני, שהצליח 26.9% מהמבחן, גרוק האבי כבר מצליח 44% מהמבחן, כמעט כפול מהכלי של גוגל.

אבל מה הצעד הבא של גרוק? בנוסף להיותו צ'אטבוט מוצלח במיוחד - מאסק מתכנן לשלב אותו בשאר המוצרים שלו. השבוע הוא כבר הכניס אותו לטסלות בארה"ב, מה שמעלה את החשש מה יקרה כשרכב אוטונומי מסונכרן עם AI שלפעמים הופך לאנטישמי. טסלה גם עובדת על רובוטים אנושיים, גם הם ככל הנראה יקבלו את גרוק בתוכם ויהפכו לעוזר חכם במיוחד. במקביל, מאסק גם רוצה להקים מפלגה, ואם משלבים את זה עם שלל המיזמים הראוותנים שלו, הבינה המלאכותית בין הטובות בעולם ומסד נתונים בלתי מוגבל של X נותר לשאול - מה יכול להשתבש?

