מעל ל-10 טריליון דולר הרוויחו נוכלים שונים מהונאות פיננסיות בסייבר רק ב-2025. בשנת 2024 יותר מ-42 אחוז מההונאות היו ב-AI כששיעור ההצלחה היה 29 אחוז. אז מה היו ההונאות הגדולות של הזמן האחרון ואיזה כלים יש כדי לא ליפול בהן?

הונאות פיננסיות

כפי שקרה בישראל, אבל גם בכל העולם. הונאות שמשתמשות בשמות של אנשי כלכלה מוכרים כדי להרוויח כסף על חשבון אזרחים פשוטים הייתה מאוד נפוצה. בישראל היו מספר דמויות שהתחזו אליהן כדי לפתוח "קבוצות וואטסאפ" שהמליצו על מניות, כמו גיא רולניק, יובל רפאל ונינט טייב. בארה"ב זה קרה לאחרונה עם היזם סקוט גאלווי ש"המליץ" להשקיע במטבעות קריפטו או מניות זולות, ולאחר שהכסף עובר הקבוצות נסגרות ונעלמות.

הודעות טקסט

הסמס הקלאסי שאנחנו מקבלים מ"דואר ישראל", חברות אשראי וקופות חולים, אבל בעצם מדובר בפישינג מתוחכם כדי להוציא את הפרטים שלנו. בארה"ב התופעה יותר קשה כי השימוש בוואטסאפ הוא מינורי יחסית, ולכן נוכלים משתמשים בהודעות טקסט כדי לשלוח לאנשים רנדומליים, לפתח איתם יחסים כאלה ואחרים ולעקוץ אותם.

תמונות AI

כולנו נתקלנו בהן, חלקנו זיהינו וחלק נפלו בפח. היום יש כל כך הרבה כלי AI שיודעים לייצר תמונות וסרטונים ברמה שקשה לדעת אם מדובר באמת או בשקר. בין התמונות המפורסמות ביותר היו של קייטי פרי בטקס הגאלה, שהצליחו להפיל את אמא שלה, או האפיפיור הקודם בבגדי יוקרה. 1 מכל 3 הודה שהצליחו לעבוד עליו.

הונאות אהבה

1 מכל 4 הודה שהייתה לו תקשורת באפליקציית הכרויות עם פרופיל פיקטיבי. חלק מאותם מתחזים בונים פרופילים שלמים עם תמונות, טקסטים ועוד שנעשו ב-AI ומתקשרים עם הקורבן. בשלב מסוים הם מבקשים שישלח להם כסף ואז נעלמים.

הונאות קוליות

הונאות אלו פורחות בזכות הקלות שבה אפשר לזייף קולות, למשל עם הכלי החדש של ElevenLabs, שבו אפשר לזייף קולות של בני אדם. גם המשתמש מיכאל לוגסי העלה קטע סאונד בו הוא מצליח לעקוף את הזיהוי הקולי של בנק הפועלים ונכנס לחשבון שלו בזכות הבוט שבנה ב-ElevenLabs. כל מה שצריך זה כמה שניות של דגימת קול.

דיפ פייק

השיטה להחלפת פנים היא לא חדשה אבל היא הופכת לטובה יותר ויותר, נוכלים משתמשים במפורסמים כדי לפרסם הונאות מסוגים שונים, וזה קרה כבר עם אילון מאסק, בראד פיט ועוד. אבל מה שהכי מפחיד הוא השימוש בדיפ פייק בפורנו - מה שהופך בבתי ספר לדרך אכזרית לפגוע בילדות.

אתרים פיקטיביים

אתרים עם שמות דומים לאתרים מוכרים. זה קרה עם N12, וואלה! ועוד. כל מה שצריך הוא לבנות אתר עם שם דומה, לעשות עיצוב די דומה ואפשר לפרסם מוצרים עם כתבות מזויפות "שמתחפשות" לאתרים רציניים.

יש גם פתרונות

ישנן חברות שונות שעובדות כדי להציע לנו כלים לאמת אם מדובר ביצירה של AI או לא. למשל AI Light, לה יש בוט וואטסאפ שיודע לענות במהרה אם תמונה או סרטון נעשו ב-AI. בנוסף אם תירשמו לפלטפורמה שלהם, תוכלו לנתח את אותם קטעים בעזרת קונטקסט, דמיון לסרטונים אחרים וכלים מקצועיים נוספים. בנוסף, גם קלאריטי, עובדת כדי למגר את תופעת הפייק ניוז וכך גם קופיליקס שמתיימרת לזהות בדיוק של 99.9 אחוז טקסטים שנכתבו בעזרת AI.

