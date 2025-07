לינדה יאקרינו, מנכ"לית X ומי שנחשבה לבוגר האחראי ליד אילון מאסק בפלטפורמה השנויה במחלוקת, עוזבת את טוויטר, מבלי לפרט מדוע היא עוזבת את הרשת החברתית.

"לאחר שנתיים מדהימות, החלטתי להתפטר מתפקידי כמנכ"לית X," כתבה בפוסט. "כאשר אילון מאסק ואני שוחחנו לראשונה על החזון שלו ל-X, ידעתי שזו תהיה הזדמנות של פעם בחיים לבצע את המשימה יוצאת הדופן של החברה הזו. אני אסירת תודה לו על כך שנתן בי אמון והפקיד בידי את האחריות להגן על חופש הביטוי, להבריא את החברה, ולהפוך את X לאפליקציה של הכול. אני גאה מאוד בצוות של X - המהפך העסקי ההיסטורי שהשגנו יחד הוא לא פחות ממדהים" הוסיפה.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of .



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me… — Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025

השנה האחרונה הייתה כאוטית במיוחד בחייו של אילון מאסק. לאחר שעזר לטראמפ להיבחר מחדש לנשיאות ארה"ב וקיבל תפקיד רשמי בממשל - הוא נפרד מתפקידו הממשלתי, החל בסכסוך מלוכלך ופומבי עם נשיא ארה"ב והחליט להקים מפלגה פוליטית משלו. זאת בזמן שהוא עומד בראש כמה מהחברות החשובות בעולם כמו טסלה, ספייס איקס, ניורולינק וכמובן X. כעת, מי שעמדה שם לצידו והייתה אמורה "לאזן" את השגעונות שלו, עוזבת אותו מבלי להסביר מדוע.

ביממה האחרונה טוויטר סופגת ביקורת רבה בעקבות שינויים שעשו באלגוריתם של גרוק, כלי הבינה מלאכותית של X, אשר קיבל הוראה להפסיק להיות פוליטקלי קורקט ובתוך זמן קצר התחיל לתת תשובות שבהן טען שהוא היטלר, נתן תשובות אנטישמיות ואפילו נתן טיפים איך לפרוץ לביתו של פעיל שמאל בארה"ב ולאנוס אותו - כן גרוק יצא משליטה מהר מאוד ונאלץ לעבור שינויים כדי להפסיק זאת. לא ברור עדיין האם העזיבה של יאקרינו קשורה לפיאסקו האחרון של גרוק. אילון מאסק התייחס לעזיבתה ברשת שבבעלותו וכתב בציוץ לקוני: "תודה על תרומתך".

Thank you for your contributions — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2025

לפני שהסכימה לתפקיד בטוויטר בשנת 2023, לינדה יאקרינו הייתה סמנכ"לית המכירות הבכירה לפרסום ב-NBCUniversal, ועבדה בחברה מאז 2011. לפני שהצטרפה ל-NBCU, יאקרינו עבדה במשך 20 שנה בתפקידי מכירות פרסום ושיווק בחברת Turner, שם שימשה לבסוף כסגנית נשיא בכירה/מנהלת תפעול בתחום מכירות הפרסום, השיווק והרכישות. יאקרינו ידועה בכך שהיא מחזיקה בדעות פוליטיות שמרניות, ובמהלך כהונתו הראשונה של דונלד טראמפ שירתה במועצה שלו לענייני ספורט ותזונה.