מנהיגי מדינות העולם מברכים את ההנהגה החדשה בישראל: לאחר השבעת הממשלה אמש (ראשון), מנהיגים מכל רחבי העולם איחלו לבנט ולפיד הצלחה ובירכו אותם על הקמת הממשלה החדשה. בין המברכים: נשיא ארה"ב, ראשי ממשלות בריטניה, הודו וקנדה, ועוד רבים.

בהצהרה מטעם נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, נכתב: "בשם העם האמריקני אני מברך את ראש הממשלה נפתלי בנט, את ראש הממשלה החלופי ושר החוץ יאיר לפיד ואת כל חברי הקבינט הישראלי החדש. אני מצפה לעבוד עם ראש הממשלה בנט כדי לחזק את הקשרים העמוקים והקרובים בין 2 המדינות, על כל היבטיהם". ביידן אף שוחח עם בנט בטלפון אתמול לאחר ההצבעה בכנסת.

ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, אמר: "בשם הממלכה המאוחדת, אני מברך את נפתלי בנט ויאיר לפיד על כינונה של ממשלה חדשה בישראל. בשעה שאנחנו יוצאים ממשבר הקורונה, זהו זמן מצוין עבור ישראל ובריטניה להמשיך לפעול יחד בכדי לקדם שלום ושגשוג עבור כולם".

On behalf of the UK, I offer my congratulations to @naftalibennett and @yairlapid on forming a new government in Israel.



As we emerge from COVID-19, this is an exciting time for the UK and Israel to continue working together to advance peace and prosperity for all. — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 13, 2021

דוברת קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, פרסמה הודעה מטעמה בטוויטר: "גרמניה וישראל מחוברות בידידות ייחודית שברצוננו להמשיך ולחזק. לאור זאת, אני מצפה לפעול בשיתוף פעולה הדוק איתך", אמרה מרקל בפנייה לבנט.

סגנית נשיא ארה"ב, קמלה האריס, אמרה: "ברכות לראש הממשלה הישראלי החדש, נפתלי בנט, לראש הממשלה החלופי ושר החוץ יאיר לפיד ולכל אנשי הקבינט הישראלי החדש. אנחנו מצפים לעבוד יחד עם הממשלה הישראלית החדשה ולקדם ביטחון ושלום עבור ישראלים ופלסטינים".

We look forward to working closely with Israel’s new government to build on the strong bonds between our two countries and advance security and peace for Israelis and Palestinians. — Vice President Kamala Harris (@VP) June 13, 2021

ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, בירך את בנט בטוויטר בעברית: "כבוד ראש הממשלה, ברכותי לכבוד קבלת תפקידך החדש כראש ממשלת ישראל. לקראת ציון 30 שנה לשדרוג היחסים הדיפלומטים בשנה הבאה, אני מצפה להיפגש איתך ולהעמקת היחסים האסטרטגיים בין המדינות שלנו".

כבוד ראש הממשלה,

ברכותי לכבוד קבלת תפקידך החדש כראש ממשלת ישראל. לקראת ציון 30 שנה לשדרוג היחסים הדיפלומטים בשנה הבאה, אני מצפה להיפגש איתך ולהעמקת היחסים האסטרטגיים

בין המדינות שלנו.@naftalibennett @IsraeliPM — Narendra Modi (@narendramodi) June 14, 2021

מודי גם הוסיף בציוץ אחר שפנה אל נתניהו: "לקראת סיום תפקידך המוצלח כראש ממשלת ישראל, ברצוני להביע הוקרה עמוקה עבור מנהיגותך ומתן תשומת לב מיוחדת ליחסים האסטרטגים בין הודו לישראל".

ראש ממשלת אוסטריה, סבסטיאן קורץ, אמר: "ברכות לראש הממשלה נפתלי בנט ולראש הממשלה החלופי יאיר לפיד על כינון הממשלה. אני מצפה לעבוד איתכם. אוסטריה מחויבת לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והיא תמשיך לעמוד לצדה של ישראל", כך קורץ.

Congratulations to PM @naftalibennett and alternate PM @yairlapid for forming a government. I look forward to working with you. Austria is committed to Israel as a Jewish and democratic state and will continue to stand by Israel‘s side. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) June 13, 2021

ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, כתב: "ברכות על הקמתה של הממשלה החדשה בישראל. ראש הממשלה נפתלי בנט וראש הממשלה החלופי יאיר לפיד, יחד, בואו נמצא דרכים כדי לחזק את הקשרים בין קנדה וישראל".

Congratulations on the formation of a new Israeli government, Prime Minister @NaftaliBennett and Alternate Prime Minister @YairLapid. Together, let’s explore ways to further strengthen the relationship between Canada and Israel. https://t.co/Rcw2UDXpBk — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 13, 2021

שגרירת ארה"ב לאו"ם לשעבר, ניקי היילי, המבקרת בישראל בימים אלו, כתבה: "תרומתו של ראש הממשלה נתניהו לביטחונה של ישראל, ליחסיה המדיניים ולכלכלתה, הייתה היסטורית. הוא חבר אישי שלי ושל ארצות הברית. אני מאחלת לו ולשרה את הטוב ביותר. ברכות לראש הממשלה בנט. אנחנו מחויבים לקשר בין ארה"ב וישראל, שאיננו מוטל בספק".

נשיא המועצה האירופית, שארל מישל, כתב: "ברכות לראש הממשלה נפתלי בנט ולראש הממשלה החלופי ושר החוץ יאיר לפיד על השבעת הממשלה החדשה בישראל. מצפים לחזק את השותפות בין ישראל והאיחוד האירופי ליצירת שגשוג משותף, ולחתירה לשלום ויציבות באזור".