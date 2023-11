02:48 - נתניהו ל-CBS: "ישראל 'לא מצליחה' למזער את הפגיעה באזרחים בעזה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בריאיון לרשת CBS האמריקנית כי ישראל עושה כל שביכולתה כדי לחלץ אזרחים מכלל סכנה בזמן שהיא נלחמת בחמאס ברצועת עזה, כולל פיזור כרוזי אזהרה, אך ניסיונותיה למזער נפגעים 'לא צלחו'. הוא נשאל אם הרג אלפי פלסטינים בעזה יתדלק דור חדש של שנאה, ואמר כי "כל הרג של אזרחים הוא טרגדיה".

ראש הממשלה הדגיש כי "אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי להוציא את האזרחים מכלל סכנה, בעוד חמאס עושה הכל כדי להשאיר אותם בסכנה". לדבריו, "אנחנו שולחים עלונים, מתקשרים אליהם בטלפונים הסלולריים שלהם, ואומרים: 'עזבו'. ורבים אכן עזבו". נתניהו הוסיף כי "ננסה לסיים את העבודה הזאת עם מינימום נפגעים אזרחיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות, אבל לצערי אנחנו לא מצליחים".

BREAKING NEWS: Israeli PM Netanyahu tells me they had “strong indications” some of the hostages were held in Al-Shifa Hospital. We’ll have more of our exclusive interview tonight on the @CBSEveningNews pic.twitter.com/xoTD4FdMZC