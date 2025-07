פרשת גבעתי-טומורולנד נמשכת: אחרי שמשרד החוץ אישר כי אכן עוכבו שני מבלים בפסטיבל טומורולנד, תושאלו ושוחררו, צצות הודעות שכתב אחד מבאי הפסטיבל שהזדהה כאחד החיילים. אותו החייל טען: "יש להם תחנת משטרה סודית בתוך המתחם... הרביצו לנו, השרמוטות, מכות לפנים והכל".

מנהלי קבוצת הווטסאפ של ישראלים בטומורולנד דרשו מהמגיבים להפסיק ולנסות לברר פרטים בנושא: "פנה אלי בפרטי גורם מצד החיילים שביקש באופן מפורש להפסיק במיידי את השיח בנושא בקבוצה ובכל מקום אחר", כתב אחד ממנהלי הקבוצה. "זו הנחיה רשמית שהם קיבלו מגורמי הביטחון וממשרד החוץ - בבקשה אל תסכנו אותם!

הנחו אותם מה לעשות ולא צריך להמשיך לדבר על הנושא".

BREAKTHROUGH: Two Israeli soldiers accused of war crimes in #Gaza were Arrested and interrogated at #Tomorrowland after a joint complaint by the #HindRajabFoundation & @GLAN_LAW.

This is historical!

More info ⬇️https://t.co/ATOiU9wCdB#JusticeForGaza #NoSafeHaven… pic.twitter.com/JBmkHo3vhl