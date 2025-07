קרן "הינד רג'ב", ארגון משפטי אנטי-ציוני הפועל בבלגיה, הגישה אתמול (ראשון) בקשה דחופה למעצר שני חיילי צה"ל לאחר שנצפו בקהל בפסטיבל "טומורולנד" מניפים את דגל חטיבת גבעתי. היום, על פי דיווחים בכלי תקשורת בלגיים, שני החיילים הנ"ל אכן עוכבו ותושאלו על ידי משטרת בלגיה, ולאחר מכן שוחררו.

בדיווח של אתר החדשות הבלגי HLN נכתב כי משרד התובע הפדרלי של בלגיה קיבל את התלונה של קרן הינד רג'ב בנושא "הפרות של החוק ההומניטרי הבינלאומי שבוצעו ברצועת עזה", ובהתאם לכך בחר משרד התובע לבקש ממשטרת בלגיה לאתר ולחקור את שני החיילים. "לאחר החקירה השניים שוחררו", נטען בהצהרה של המשרד. משרד החוץ מסר: "אזרח ישראלי וחייל צה"ל ששהו בבלגיה במסגרת חופשה עוכבו אתמול לתשאול, ושוחררו זמן קצר לאחר מכן. משרד החוץ וצה"ל טיפלו בנושא ונמצאים בקשר עם השניים".

