קרן "הינד ראג'אב", ארגון משפטי אנטי-ציוני הפועל בבלגיה, הגישה בקשה דחופה למעצר שני חיילי צה"ל לאחר שנצפו בקהל בפסטיבל "טומורולנד" מניפים את דגל חטיבת גבעתי. בהודעה שפרסמה הקרן נכתב: "שני אנשים האחראים לפשעים בינלאומיים חמורים, כולל פשעי מלחמה ורצח עם ברצועת עזה, נמצאים כעת על אדמת בלגיה בפסטיבל טומורולנד בעיירה 'בום'. קרן הינד ראג'אב... הגישה בקשה משפטית דחופה לתובע הפדרלי כדי להוביל למעצרם תחת חוק השיפוט הבינלאומי של בלגיה".

עוד תואר בהודעה של הקרן: "קבוצת גברים ישראלים צעירים נראתה אתמול בטומורולנד בשעה שהם מנופפים בדגל חטיבת גבעתי הישראלית, יחידה שתועדה בהרחבה בהשמדה מערכתית של תשתיות אזרחיות בעזה ובזוועות בקנה מידה נרחב כנגד האוכלוסיה הפלסטינית".

BREAKING

The #hindrajabfoundation and @GLAN_LAW have filed urgent legal complaints in #Belgium:

Two Israeli war criminals responsible for crimes in #GazaGenocide are attending the @tomorrowland festival. Givati flag waved.

Belgium must Act now!

More ⬇️… pic.twitter.com/C0eMu1zJDC