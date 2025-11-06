ערב של עומס בכבישי גוש דן: היום (חמישי) בערב צפויות להתקיים שתי הופעות ענק בתל אביב: בפארק הירקון, אייל גולן יופיע בפעם האחרונה כחלק מסדרת ההופעות שלו שעוררה סערה וסכסוך מתמשך שכלל גם את עיריית רמת גן ועיריית תל אביב. בהיכל מנורה יופיע איתי לוי.

משטרת ישראל פרסמה את מאמצי ההיערכות שלה לקראת ההופעה של גולן בפארק הירקון ואת הכבישים שייחסמו. החל מהשעה 21:00 ייחסמו לתנועת כלי רכב מחלף רוקח מכיוון דרום לצפון, מחלף מרכז הירידים וכן שדרות רוקח מרחוב שטרית ועד רחוב ירוחם משל, לשני הכיוונים.

עוד מציינים במשטרת ישראל כי התחבורה הציבורית תתוגבר כדי לסייע לקהל שמגיע להופעה וממנה. משטרת ישראל לא פרסמה מידע על חסימות באזור היכל מנורה, שנמצא בשכונת יד אליהו - אבל גם שם צפויים עומסים בשעות הערב בעקבות הופעתו של איתי לוי.

בנוסף פרסמה המשטרה רשימה של חניונים שיעמדו לרשות הקהל בסמוך להופעה של גולן: