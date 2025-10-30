החלטת היורוליג להחזיר את המשחקים של מכבי והפועל תל אביב לישראל היא אומנם ברכה לענף הספורט, אבל בפועל זו מכה קשה על תעשיית המוזיקה והמופעים: כל האירועים שנקבעו מבוטלים או נדחו לתאריך לא ברור. בשבועות האחרונים כולם, מהזמרים המובילים ועד המפיקים העמוסים, מתרוצצים בלחץ בניסיון למצוא תחליף להיכל שכבר הפך להיות מוקד התרבות בישראל.

"זה תמיד ריחף מעל, אבל הייתה תחושה שהמלחמה לא תיגמר בקרוב, ככה שאפשר לבנות על מופעים בעתיד הקרוב. זו מכה קשה, מקווים שיימצא פיתרון", מסביר גורם בכיר בתעשיית המוזיקה בשיחה עם mako, על הלך הרוח בתעשייה בשנה האחרונה. איתי לוי, אושר כהן, אודיה, קובי פרץ ועוד שמות גדולים הם רק חלק מהזמרים שכבר סגרו תאריכים טנטטיבים בהיכל או שהיו בבדיקות לקראת מופעים. בסופו של דבר כולם מחכים להבין מתי אפשר יהיה להופיע.

אבל יש גם מי שהמזל האיר לו פנים - אודיה: "היא סגרה תאריכים למספר הופעות שיצאו על פגרת היורוליג - ככה שההופעות שלה אמורות להתקיים כרגיל". ומה עם השאר? "יש עוד זמרים שנלחמים על התאריכים בפגרה יש קרב גדול, מי שינצח בו יזכה".

המשבר הנוכחי של היכל מנורה מציף שוב את אותה הבעיה בתעשיית ההופעות: "יש תסכול רב בתחום, אין יותר מדי מקומות להופיע בהם. מקומות שהקהל אוהב ויכולים להכיל קרוב ל10 אלף מושבים", אומר גורם בשוק הההופעות בשיחה עם mako. כמו שהוא מעיד, באמת אין יותר מדי היכלי הופעות. קיסריה רחוק וקטן כבר ביחס למנורה, בלומפילד פנוי רק שבועיים בשנה (חוץ מהחורף), גם היכל שלמה קטן יחסית.

"זה מדהים שמנורה הפך למקום כל כך מבוקש, ועם הזמן הוא יהפוך ליותר ויותר מבוקש. מישהו צריך להרים את הכפפה ולהקים מנורה נוספת במיקום אטרקטיבי", אומר בייאוש ממש גורם נוסף בתעשייה. יש לציין כי הבעיה הגדולה היא בחורף. לייב פארק ראשון לציון, למשל, יכול להכיל למעלה מ-10 אלף איש. אבל הבעיה היא שאתה יכול להקים במה, להפיק סדרת הופעות ואז גשם יפתיע אותך והלך המופע ואיתו ההשקעה של מאות אלפי שקלים ובמקרים מסוימים אפילו מיליונים.

