היורוליג חזר, ההופעות מבוטלות. מה עושים עם היכל מנורה?
אם היה דבר אחד טוב בשנתיים האחרונות הן ללא ספק קצב ההופעות בהיכל מנורה. עומר אדם, אודיה, אושר כהן, פאר טסי, איתי לוי - כולם עלו לבמה בזה אחר זה. עכשיו, כשמשחקי היורוליג חוזרים לישראל, תעשיית המוזיקה חוטפת מכה רצינית ולוח ההופעות מקוצץ. חלק מההופעות כבר בוטלו, חלק יידחו לתאריך לא ברור. "מקומות שהקהל אוהב ויכולים להכיל קרוב ל-10 אלף מושבים", מספר גורם בתעשייה
החלטת היורוליג להחזיר את המשחקים של מכבי והפועל תל אביב לישראל היא אומנם ברכה לענף הספורט, אבל בפועל זו מכה קשה על תעשיית המוזיקה והמופעים: כל האירועים שנקבעו מבוטלים או נדחו לתאריך לא ברור. בשבועות האחרונים כולם, מהזמרים המובילים ועד המפיקים העמוסים, מתרוצצים בלחץ בניסיון למצוא תחליף להיכל שכבר הפך להיות מוקד התרבות בישראל.
"זה תמיד ריחף מעל, אבל הייתה תחושה שהמלחמה לא תיגמר בקרוב, ככה שאפשר לבנות על מופעים בעתיד הקרוב. זו מכה קשה, מקווים שיימצא פיתרון", מסביר גורם בכיר בתעשיית המוזיקה בשיחה עם mako, על הלך הרוח בתעשייה בשנה האחרונה. איתי לוי, אושר כהן, אודיה, קובי פרץ ועוד שמות גדולים הם רק חלק מהזמרים שכבר סגרו תאריכים טנטטיבים בהיכל או שהיו בבדיקות לקראת מופעים. בסופו של דבר כולם מחכים להבין מתי אפשר יהיה להופיע.
אבל יש גם מי שהמזל האיר לו פנים - אודיה: "היא סגרה תאריכים למספר הופעות שיצאו על פגרת היורוליג - ככה שההופעות שלה אמורות להתקיים כרגיל". ומה עם השאר? "יש עוד זמרים שנלחמים על התאריכים בפגרה יש קרב גדול, מי שינצח בו יזכה".
המשבר הנוכחי של היכל מנורה מציף שוב את אותה הבעיה בתעשיית ההופעות: "יש תסכול רב בתחום, אין יותר מדי מקומות להופיע בהם. מקומות שהקהל אוהב ויכולים להכיל קרוב ל10 אלף מושבים", אומר גורם בשוק הההופעות בשיחה עם mako. כמו שהוא מעיד, באמת אין יותר מדי היכלי הופעות. קיסריה רחוק וקטן כבר ביחס למנורה, בלומפילד פנוי רק שבועיים בשנה (חוץ מהחורף), גם היכל שלמה קטן יחסית.
"זה מדהים שמנורה הפך למקום כל כך מבוקש, ועם הזמן הוא יהפוך ליותר ויותר מבוקש. מישהו צריך להרים את הכפפה ולהקים מנורה נוספת במיקום אטרקטיבי", אומר בייאוש ממש גורם נוסף בתעשייה. יש לציין כי הבעיה הגדולה היא בחורף. לייב פארק ראשון לציון, למשל, יכול להכיל למעלה מ-10 אלף איש. אבל הבעיה היא שאתה יכול להקים במה, להפיק סדרת הופעות ואז גשם יפתיע אותך והלך המופע ואיתו ההשקעה של מאות אלפי שקלים ובמקרים מסוימים אפילו מיליונים.
בין הנפגעות העיקריות היא הפקת הענק של עומר אדם - נקסט, שצפויה לעלות בחנוכה. מפיקי האירוע בודקים מספר אופציות חלופיות אומר גורם המעורה בפרטים: "אם זה לא יסתדר בהיכל מנורה, תהיה חלוקה. חלק יעבור לארנה בירושלים וחלק יהיו בתל אביב". עוד הוסיף אותו גורם שהיכל תוצרת הארץ באקספו בתל אביב, שזכה להצלחה בשנה שעברה, חוזר לפעילות, כך שלא מן הנמנע שנקסט יעבור לשם חלקית וגם הזמרים שלא מוצאים תאריכים במנורה יוכלן להופיע שם. אבל זה רק נקסט, מה יעשו שאר הזמרים?