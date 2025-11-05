הפסד לכרמל שאמה הכהן נגד אייל גולן בבית המשפט
פרסום ראשון: בית המשפט דחה את בקשת עיריית רמת גן "להסרת מטרד הרעש" וסירב להעניק צו במעמד צד אחד מול חברת גני יהושע, מה שאיפשר את קיום ההופעה של אייל גולן בפארק הירקון אתמול, וכל הנראה תאפשר גם את ההופעה בפארק הירקון מחר (חמישי). השופט ציין בנוסף שהצדדים חייבים לשבת עד מחר בצהריים ולדון בפשרה
בית משפט השלום בתל אביב דחה את בקשת עיריית רמת גן למתן צו במעמד אחד, אחרי הדרישה "להסיר את מטרד הרעש", כלומר, ההופעות של אייל גולן בפארק הירקון. הבקשה הגיעה אתמול (רביעי) בצהריים והשופטת נאווה ברוורמן ביקרה את עיריית רמת גן שביקשה הליך בהול מחוץ לשעות העבודה - כשלמעשה היא מכירה בנושא למעלה מ-10 ימים וחיכתה עד לרגע האחרון. השופט גד מינא דן היום בנושא וגם הוא החליט שאין הצדקה למתן צווים במעמד צד אחד.
עוד הוסיף ש"לאור ההופעה הנוספת הצפויה מחר והטענות לגבי הרעש בהופעות האחרונות של אייל גולן, מצופה מהמשיבות להיפגש עם נציגי המבקשת ובכלל זה לפעול בהתאם למנגנון ליישוב סכסוכים". הפגישה תיערך בהקדם "ככל שניתן עוד היום ולכל המאוחר מחר עד שעות הצהריים באופן שיאפשר הקפדה על הוראות הדין והסכם הפשרה לפני ההופעה מחר".
עיריית תל אביב הגיבה אתמול כבר במכתב רשמי לעיריית רמת גן: "מלווים בייעוץ ובפיקוח אקוסטי בזמן אמת, באמצעות מומחה מוסמך ומוסכם על הצדדים, לרבות מדידות הנערכות גם בתחומי רמת גן" - וכך, לדבריהם, נעשה בכלל ההופעות של אייל גולן בפארק, כולל בהופעה שהתקיימה ביום שני.
כרמל שאמה הכהן נגד אייל גולן ועיריית ת"א
המלחמה בין שאמה הכהן לאייל גולן ועיריית תל אביב צפה בעקבות חשיפת mako: לפני כשבוע, אחרי הערב הראשון של גולן בפארק הירקון, ברמת גן הוציאו מכתב התראה תקדימי לעיריית תל אביב בטענה שההופעות של אייל גולן חורגות מהרעש המותר. התלונה מטעם העירייה מגיעה ככל הנראה אחרי "הסכסוך" המתוקשר בין שני הצדדים, כשגולן רצה להעביר לאיצטדיון רמת גן את המופע שלו ובעירייה דחו את הבקשה שלו בטענה שזה יגרום להפרת סדר, למרות שעומר אדם הורשה להופיע באותו מיקום ואחרי שעבר "פיילוט מוצלח", שכלל אפילו את נוכחתו של ראש העיר כרמל שאמה הכהן במקום.
האווירה בין הצדדים הפכה מתוחה עוד יותר כאשר השניים עקצו אחד את השני. שאמה משום מה בחר להשוות את הסיטואציה למתלוננת של אייל גולן, וטען ש"רמת גן היא לא טאיסיה! רמת גן חזקה". גולן החזיר בהופעה השנייה שלו בפארק כשקרא למעריצים: "בואו תרימו את הידיים שלכם חזק למעלה ונדאג ששומעים אותנו ברמת גן טוב".
פארק הירקון ידוע כלוקיישן המרכזי של ההופעות הגדולות בישראל. כזה שיכול להכיל גם למעלה מ-50 אלף איש כפי שקורה לרוב בהופעות בינלאומיות כדוגמת מארון 5 וברונו מארס לפני שנתיים. האומנים הישראלים מסתפקים בהופעה קטנה בהרבה שלרוב נעה סביב 30-25 אלף איש. בתחילת ספטמבר הופיע באותו מקום בדיוק עידן עמדי, במאי התקיימו בפארק הופעות של פאר טסי ונועה קירל, שלא זכו למכתב מצד עיריית רמת גן.