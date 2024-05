אירוויזיון 2024 היה אחד הסוערים בתולדות כל 68 שנות התחרות, וכעת תאגיד השידור הציבורי בבריטניה, ה-BBC, מגיב באופן רשמי לתחרות הסוערת שהייתה רווית דרמות ופרובוקציות.

בהצהרה שפרסם ה-BBC נאמר: "קיבלנו תלונות מאנשים שאינם מרוצים מהיבטים של האירוויזיון השנה. התחרות ממשיכה להיות אחת מתוכניות הבידור הכי פופולריות ב-BBC עם מיליוני צופים, ואמנם היא נשארה השנה בטווח הציפיות, אבל היו כמה היבטים של השידור שלא כולם התחברו אליהם. אנחנו ממשיכים להקשיב לקהל שלנו, והעברנו את הפידבק לגורמים האחראים על השידור".

