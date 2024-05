לונה מפולין לא הייתה אחת המתמודדות הבולטות בתחרות האירוויזיון 2024 - היא הופיעה בחצי הגמר הראשון וסיימה מחוץ לגמר. עכשיו, בראיון לכלי תקשורת פולני אחרי חזרתה הביתה, היא טוענת: "המשלחת הישראלית הטרידה את כל הזמרים באירוויזיון". כשנתבקשה לפרט הסבירה: "אלו פשוט היו סיטואציות לא נעימות".

במהלך הראיון נשאלה לונה אם היא יודעת פרטים על התקרית שבגללה הודח המתמודד ההולנדי, יוסט, מהשתתפות באירוויזיון - תקרית שעל פי דיווחים הייתה עימות בינו לבין צלמת במתחם התחרות. "אני לא יודעת מה קרה בין יוסט ובין המשלחת הישראלית, אבל הם הטרידו את כל המתמודדים", טענה.

