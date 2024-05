להתראות, הולנד: יוסט קליין, המתמודד ההולנדי, הודח באופן רשמי מתחרות האירוויזיון. ההדחה, שהוכרזה רשמית היום (שבת) על ידי איגוד השידור האירופי, הגיע לפי דיווחים לאחר תקרית אלימה בין קליין לבין צלמת במתחם האירוויזיון. קליין לא יעלה על הבמה הערב בגמר התחרות, והולנד תיפסל השנה כמתמודדת. זו הפעם הראשונה אי פעם בתולדות תחרות האירוויזיון, על 68 שנותיה, בה מתמודד מסולק במהלך התחרות. בעקבות ההדחה של קליין, עדן תעבור למשבצת החמישית בשידור הערב - אבל מספר ההצבעה שלה יוותר 6.

בהודעה של איגוד השידור האירופי נכתב: "האמן ההולנדי יוסט קליין לא יתחרה בגמר האירוויזיון השנה. המשטרה השוודית חקרה תלונה שהגיעה מחברת צוות ההפקה לאחר תקרית שהתרחשה אחרי ההופעה שלו בחצי הגמר ביום חמישי. בשעה שההליך החוקי מגיע עד תומו, אין זה יהיה ראוי עבורו להמשיך להשתתף בתחרות".

בהודעה של האיגוד מבהירים, בניגוד לשמועות כוזבות ברשתות, כי אין קשר למשלחת הישראלית לאירוע שהוביל להדחתו: "נבהיר כי בניגוד לדיווחים וספקולציות, התקרית לא עירבה אף מופיע או חבר משלחת אחר. אנחנו שומרים על מדיניות אפס סובלנות להתנהגות בלתי הולמת באירוע שלנו ומחויבים ליצור סביבה בטוחה לכל צוות התחרות. לאור זאת, התנהגותו של יוסט קליין כלפי חבר צוות מפרה את כללי התחרות. הגמר ימשיך עם 25 שירים".

על פי אתר החדשות השוודי AD, המשטרה התערבה בחקירת התקרית. באתר השוודי מבהירים כי לא הוגשה תלונה, אך המשטרה תשאלה מספר אנשים שהיו מעורבים באירוע, ולא סיפקו פרטים נוספים. תיעוד נוסף שפורסם אתמול (שישי) מראה את קליין חוזר לחדר המלון שלו, בשעה שעיתונאית מנסה לשאול אותו אודות התקרית - אך הוא מסרב לענות.

Joost asked by a journalist question about the investigation but didn’t want to answer. pic.twitter.com/GIk3lLwQUN — Eurovision News (@EurovisionNewZ) May 10, 2024

בתחילה קליין לא עשה רושם של מתמודד "בעייתי" מאף בחינה, וסירב להתייחס באופן ישיר לנושא ההשתתפות הישראלית באירוויזיון במהלך ראיונות שקיים. ביום חמישי, במהלך מסיבת העיתונאים לאחר חצי הגמר השני, זה כבר נראה אחרת: קליין התעטף בדגל הולנד והעמיד פנים שאינו מאזין בכל פעם שעדן גולן ענתה לשאלות העיתונאים, וכאשר מנחה מסיבת העיתונאים אמר לה שהיא לא חייבת לענות על השאלה הפרובוקטיבית של הכתב הפולני - תקף: "למה שהיא לא תענה?".

אתמול כבר התחיל להתעורר חשד שמשהו אינו כשורה: במהלך חזרה שהתקיימה בשעות אחר הצהריים הופיע קליין בשלב הצגת מתמודדי הגמר, אך כשהגיע תורו לעלות עם השיר ההולנדי, רגע לפני עדן - לא נמצא, והחזרה התקדמה לנציגה הישראלית. ב-4 אחה"צ החשדות התחזקו כאשר איגוד השידור האירופי פרסם הודעה: "אנו חוקרים תקרית בה מעורב האמן ההולנדי, והוא לא ישתתף בחזרות עד להודעה חדשה. נעדכן בהמשך".

שמו ודגלו של יוסט קליין הוסרו מחדר ההלבשה שלו | צילום: דב גיל-הר, תאגיד השידור הציבורי

בשעה 7 כבר החלו לזרום דיווחים לפיהם הדגל ההולנדי הוסר מחדר ההלבשה של יוסט קליין, ומספר כלי תקשורת אירופאים חזרו על הדיווחים לפיהם התקיים עימות פיזי בין קליין לבין צלמת כלשהי. בנוסף, זעמו גולשים על סטורי שהעלתה קרן פלס, שנמצאת כעת במאלמו - שצילמה את יוסט קליין בניגוד לרצונו והוסיפה: "המתמודד ההולנדי לא אוהב אותנו וביקש שלא נצלם".