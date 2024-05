"אין לאף אנטישמי זכות לשיר או לנשות לידנו ושלא יתקרב": קרן פלס מצליחה לעורר סערה בקרב חובבי האירוויזיון הפרו-פלסטינים. מאתמול בצהריים, הם מנטרים את הסושיאל שלה וכל סטורי שהיא מעלה מתורגם ומופץ לאלפים ברשתות החברתיות. יש מי שיגיד שזה פוגע כרגע בנרטיב שעדן, והמשלחת הישראלית, היא בעצם הקורבן האמיתי בתחרות, אחרי שבמשך סוף שבוע שלם מתמודדים שונים מתחמקים מאינטרקציה עם עדן גולן, וסובלים מפרובוקציות.

אחד הסרטונים שתפסו תאוצה היה כשקרן הטרילה את יוסט קליין, המתמודד ההולנדי שהודח היום מהתחרות, ו"צילמה" את הצוות הישראלי אבל בפועל תפסה אותו במצלמה. "הנציג ההולנדי לא אוהב אותנו וביקש לא לצלם אותו, כיבדתי את רצונו וצילמתי את הרקדן המקסים שלנו", המסר שכתבה תורגם והופץ - אלא שבאירופה זה נתפס כהטרדה.

"קרן פלס מהמשלחת הישראלית הטרידה וממשיכה להטריד אמנים בצורה פומבית בחשבון האינסטגרם שלה שמונה 353k עוקבים", נטען באחד מהציוצים, "היא עדיין במשלחת ועדיין יש לה גישה לאולם ולמאחורי הקלעים".

“The Dutch representative doesn't like us and asked not to take his picture”



Keren Peles, songwriter of Israel’s Eurovision entry ‘Hurricane’, records Joost Klein (the Netherlands’ Eurovision entrant) without his permission.#BanIsrselFromEurovision pic.twitter.com/auIGWunNl5 — Israel Breaks Rules (@IsrBreaksRules) May 8, 2024

here's one for the iceberg: Keren Peles taking creepy pics without contestants permission and putting smug vaguely threatening captions next to them, Joost didn't want to take a picture with you so you violated his boundaries instead.@EBU_HQ #ESF24 #joostklein #Eurovision2024 pic.twitter.com/FpAZk5yz63 — Arjen "Top Cut" Robben (@caucasiancunt) May 11, 2024

keren peles from the Israeli delegation was and still harassing artists publicly through her instagram account where she has 353k followers, she is still with the delegation and she still has access to the arena and to the backstage.@EBU_HQ PROTECT THE ARTISTS pic.twitter.com/ZpU10jyz4i — that guy talal (@talalazbi) May 11, 2024

המתמודד ההולנדי סולק מהאירוויזיון

עם כל הכבוד לפלס, הדבר העיקרי שכולם עסוקים בו כרגע הוא יוסט קליין, המתמודד ההולנדי שהודח בשעות האחרונות על ידי ה-EBU. לדבריהם, אין קשר לתקרית ממסיבת העיתונאים. ההדחה, שהוכרזה רשמית היום (שבת) על ידי איגוד השידור האירופי, הגיע לפי דיווחים לאחר תקרית אלימה בין קליין לבין צלמת במתחם האירוויזיון. קליין לא יעלה על הבמה הערב בגמר התחרות, והולנד תיפסל השנה כמתמודדת. זו הפעם הראשונה אי פעם בתולדות תחרות האירוויזיון, על 68 שנותיה, בה מתמודד מסולק במהלך התחרות. בעקבות ההדחה של קליין, עדן תעבור למשבצת החמישית בשידור הערב - אבל מספר ההצבעה שלה יוותר 6.

בהודעה של איגוד השידור האירופי נכתב: "האמן ההולנדי יוסט קליין לא יתחרה בגמר האירוויזיון השנה. המשטרה השוודית חקרה תלונה שהגיעה מחברת צוות ההפקה לאחר תקרית שהתרחשה אחרי ההופעה שלו בחצי הגמר ביום חמישי. בשעה שההליך החוקי מגיע עד תומו, אין זה יהיה ראוי עבורו להמשיך להשתתף בתחרות".