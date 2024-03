פרסום ראשון: כך נשמע October Rain בביצוע של עדן גולן. אירוויזיון 2024 נמצא כבר במרחק נגיעה (הגמר ייערך ב-11 במאי) ובזמן שהנציגה הישראלית מתכוננת בכל הכוח בשביל לייצג את ישראל בכבוד עם "הוריקן", לידי mako הגיעה ההקלטה המקורית של השיר בגרסתו המקורית - לפני השינויים של הרגע האחרון.

בהודעת התאגיד הדגישו שהשיר החדש עוסק באישה שמתמודדת עם פרידה כואבת, אבל בפועל רוב המילים לא השתנו. רק המילים החשודות: flowers (הרוג בשפה הצבאית) הפך ל-empowers, ו-We got nothing to hide הפך ל-I got nothing to hide בשביל לבטל את השייכות.

השינוי העיקרי כמובן, כשם השיר "אוקטובר ריין", כשגולן שרה בפזמון: "Baby, promise me that never again, I'm still wet from this October rain", כשב"הוריקן" היא שרה: "I’m still broken from this hurricane".

בינתיים "הוריקן" נמצא במקום השמיני בהימורים לאירוויזיון 2024, כשמעלינו יוון, בלגיה והולנד. במקום הראשון התברג השיר של קרואטיה, Rim Tim Tagi Dim. מה קורה בישראל? "הוריקן" נכנס ישירות למקום השני בהיטליסט - מצעד המוזיקה הרשמי של ישראל (כש"מנגן ושר" של אושר כהן עדיין במקום הראשון). בזמנו "יוניקורן" נכנס ישירות למקום הראשון, אבל זה עדיין לא אומר כלום, כמובן.

עדן גולן - October Rain

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I'm losing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I'm still wet from this October rain

October rain

Living in a fantasy

Ecstasy

Everything's meant to be

We shall pass but love will never die

Hours and hours and flowers

Life is no game for the cowards

Why does time go wild

Every day I'm loosing my mind

Holding on in this mysterious ride

Dancing in the storm

We got nothing to hide

Take me home

And leave the world behind

And I promise you that never again

I'm still wet from this October rain

October rain

October rain