תאגיד השידור הישראלי חושף היום (חמישי) את מילות השיר "הגשם של אוקטובר" ומגדיר אותו כ"יצירה במחלוקת". את השיר אמורה לבצע על בימת מאלמו באירוויזיון 2024 זוכת "הכוכב הבא", עדן גולן. לטענת התאגיד "השיר באופן חריג טרם אושר וכי אין בכוונת כאן להחליף את השיר אם לא יאושר".

השיר אוקטובר ריין התחרה בשיר שיצרו ינון יהל, רון ביטון ועדן גולן. עוד לפני כן, פורסם ב-mako כי חברי הוועדה שמחליטה על בחירת השיר מורכבת בין השאר מיואב צפיר וטמירה ירדני לצד יו"ר הוועדה עפרי גופר, וכן אנשים מתחום המוזיקה מתוכניות הרדיו והטלוויזיה של התאגיד.

הגשם של אוקטובר

מילים ולחן: קרן פלס, אבי אוחיון וסתיו בגר

כותבי ההיסטוריה

עמדו לצידי

הביטו לתוך עיניי ותראו

אנשים הולכים אבל לעולם לא נפרדים

מישהו גנב הלילה את הירח

לקח את האור שלי

הכול שחור ולבן

מי הטיפש שאמר לכם

שבנים לא בוכים

שעות ועוד שעות ופרחים

החיים הם לא משחק לפחדנים

למה הזמן משתגע

כל יום אני מאבדת את שפיותי

נאחזת במסע המסתורי הזה

רוקדת בסערה

אין לנו מה להסתיר

קחו אותי הביתה

השאירו את העולם מאחור

ואני מבטיחה לכם שלעולם לא עוד

אני עדיין ספוגה מהגשם של אוקטובר

הגשם של אוקטובר

חיה בפנטזיה

באקסטזה

הכול נועד להיות

אנחנו נמות, אבל האהבה לעולם לא

שעות ועוד שעות ופרחים

החיים הם לא משחק לפחדנים

למה הזמן משתגע

כל יום אני מאבדת את שפיותי

נאחזת במסע המסתורי הזה

רוקדת בסערה



אין לנו מה להסתיר

קחו אותי הביתה

והשאירו את העולם מאחור

ואני מבטיחה לכם שלעולם לא עוד

אני עדיין ספוגה מהגשם של אוקטובר

הגשם של אוקטובר

הגשם של אוקטובר

(קטע בעברית)

לא נשאר אוויר לנשום

אין מקום אין אותי מיום ליום

כולם ילדים טובים אחד אחד

גולן, שאמורה לייצג אותנו בשוודיה, העפילה לגמר "הכוכב הבא" אחרי שהתבלטה מהאודישן הראשון שלה, שבו השיגה תוצאה חסרת תקדים של 100 אחוזים. בגמר התוכנית, שבו גברה על המתמודדים אור כהן, מיקה משה ודור שמעון, היא ביצעה שני שירים אייקוניים שהובילו לזכייתה, "I Have Nothing" ו"I Don’t Want To Miss A Thing".