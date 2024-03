שבוע חמישי ברציפות: "מנגן ושר" של אושר כהן במקום הראשון בהיטליסט - מצעד המוזיקה הרשמי של ישראל. כהן אמנם במקום הראשון כבר לא מעט זמן, אבל נדמה שיש לו מתמודדת ראויה חדשה: נציגת ישראל לאירוויזיון 2024, עדן גולן. "הוריקן" נכנס בשבוע הראשון שלו במצעד ישירות למקום השני.

סיכוי סביר מאוד שההייפ סביב השיר רק יצמח, גם בישראל, והוא יתפוס את הפסגה ויחליף את "מנגן ושר".. זה אמנם לא באותו קצב של "יוניקורן" של נועה קירל בשנה שעברה - שנכנסה ישירות למקום הראשון בשבוע שיצא - אבל מקום שני על הוואן מסמל רק דברים טובים. בספוטיפיי יש לה כבר מיליון האזנות, וביוטיוב הרשמי של תחרות האירוויזיון השיר עומד כמעט על 2.5 מיליון צפיות.

העשירייה הראשונה לא השתנתה יותר מדי חוץ מ"הוריקן": כהן עם שני שירים, ששון איפרם שאולוב עם שני שירים, "צוחקת ובוכה" של עדן חסון ו"אין לי מקום אחר" של איתי לוי עדיין בחמישייה הראשונה. בגזרה הבינלאומית דווקא יש כמה שינויים. Beautiful Things של בנסון בון (Benson Boone) הדי אנונימי שצמח, איך לא, בטיקטוק - ממשיך לטפס והשבוע הוא כבר במקום 14 (ומקום ראשון במצעד הבינלאומי).

בון עקף אפילו את אריאנה גרנדה, שנכנסה השבוע למקום 20 עם we can't be friends (wait for your love). Carnival של קניה ווסט מטפס שלוש מקומות ל-37, ו-End Of Beginning של djo (שהתברר ככוכב "דברים מוזרים", ג'ו קירי) מטפס למקום 46 (קפיצה של 21 מקומות משבוע שעבר).

כניסות חדשות השבוע למצעד: הוריקן של עדן גולן (2), we can't be friends (wait for your love) של אריאנה גרנדה (20), "עזה בובי" של משה כורסיה (50), "שפוי בשבילך" של ליאור נרקיס (65), "הכי יפה בעיר + LA" של היוצרים (67) ו-Chikita של נויה ציקורל.