רופאים רבים יעידו כי אחת התלונות הנפוצות ביותר של אנשים היא חבלות ושטפי דם שמופיעים לעתים קרובות. מסקר שנערך בקרב 500 מבוגרים בריאים, נמצא כי 18 אחוז מהם דיווחו על כך שהם סובלים מחבלות ושטפי דם פנימיים לעתים באופן תדיר. בעוד שמדובר בתלונה נפוצה שבמרבית המקרים אינה מעידה על בעיה, חשוב להיות ערניים למקרים שבהם חבלות עשויות להעיד על בעיות אחרות. >> לייק בפייסבוק כבר עשיתם? הסיבה שחלקנו רגישים יותר לשטפי דם שטף דם פנימי הוא למעשה דם מתחת לעור שיצא מכלי הדם. לכן המראה הכחול-סגול על גבי העור, שדוהה עם הזמן, כשהדם נספג בחזרה בדם. ישנן סיבות שונות לכך שאתם נוטים לסבול משטפי דם בקלות, מחריגות בכלי הדם, דרך הפרעות בקרישת הדם ועד לתרופות שאתם נוטלים. גם עור דק יכול להוביל להופעת שטפי דם. ד"ר רוי סילברסטין, נשיא האגודה האמריקאית להמטולוגיה, אומר שבמקרים נדירים חבלות ושטפי דם מופיעים באופן רנדומלי בגוף. במרבית המקרים, יש סיבה להופעת החבלות. "אנחנו חווים פציעות קלות מדי יום, כמו מכה בזרוע כתוצאה מפגיעה בדלת בזמן הליכה, ואנחנו לא תמיד זוכרים את זה", הוא מסביר. עם זאת, ישנן חבלות שעשויות להעיד על בעיה בגוף שיש לטפל בה. ד"ר קתרין מקלהני, המתמחה ברפואת ספורט, מסבירה כי ישנן כמה דרכים לזהות חבלות שעשויות להיות חשודות. נסו לחשוב מה גרם לחבלה, באיזו תדירות החבלות מופיעות וכיצד הן נראות. גורמים שעלולים להדאיג כוללים בין היתר ארבע או חמש חבלות שקוטרן יותר מס"מ אחד (וסיבת הופעתן לא ידועה). נוסף על כך, דימום חוזר במקומות אחרים בגוף (כמו דימום באף או בחניכיים), או בדיקות דם שנעשו בעבר והעידו על הפרעה בקרישת דם. במקרים אלו, שטפי דם עשויים להיות אינדיקציה לבעיה בריאותית אחרת שכדאי לבדוק אותה מול רופא המשפחה. אך אין זה אומר שכל שטף דם צריך להדאיג אתכם. "שטף דם פעם או פעמיים בחודש זה לרוב לא ביג דיל", מסביר ד"ר סילברסטין. מה יכול לגרום לשטפי דם חוזרים? כאמור, ישנן שלל סיבות להופעת חבלות ושטפי דם. אם לא מדובר בחבלה כתוצאה ממכה או אם אינכם סובלים מבעיה רפואית שהופכת אתכם לרגישים לשטפי דם – הנה כמה גורמים שעשויים להיות הסיבה לכך שאם סובלים משטפי דם פנימיים באופן קבוע. מחסור בוויטמין C ד"ר טזנים בהטיה, המתמחה ברפואה אינטגרטיבית (רפואה קונבנציונלית משולבת עם רפואה משלימה), מסבירה כי גופם של בני האדם אינו מסוגל לייצר כמויות גדולות של ויטמין C. סימנים למחסור בוויטמין C כוללים בין היתר, נטייה לחבורות, רמת ברזל נמוכה ודימום בחניכיים. אם אתם חוששים שאינכם צורכים מספיק ויטמין C, כדאי מאוד להתחיל לשים לב לתזונה שלכם. ד"ר בהטיה ממליצה לצרוך יותר פירות הדר, כמו תפוזים, לימונים ואשכוליות. גם פירות אחרים כמו תותים, קיווי, אננס, פטל ופפאיה יכולים לעשות את העבודה. "כשאתם אוכלים פירות הדר בשביל ויטמין C, זכרו להשתמש גם בקליפה, מאחר שהיא מכילה פי 5-10 יותר ויטמינים מהפרי עצמו", כותבת ד"ר בהטיה ל-mindbodygreen. עוד ב-mako בריאות: >> האצבע הנפוחה התגלתה כתסמין למחלה קטלנית

>> הפעולה ששורפת לא מעט קלוריות

>> 1 מכל 20 אנשים בעולם ימות בגלל אלכוהול תרופות תוספי תזונה ותרופות מסוימות, כמו תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים, מדללי דם וסטרואידים, עשויים להגביר את הסיכוי לחבורות ודימום משום שמדובר בתרופות המשבשות את קרישת הדם בגוף. אחד האלמנטים החשובים ביותר בדם, המסייע למנוע דימום יתר אחרי פציעה, הם טסיות הדם", מסביר ד"ר סילברסטין. "כשאתם נוטלים אספירין או תרופות אחרות שאין סטרואידים, כמו איבופרופן, תרופות אלה משתקות את טסיות הדם, כך שהן לא פועלות כרגיל וזה יכול לגרום לדימום ולחבלות". גם משככי כאבים יכולים לגרום לכם להיות חשופים יותר לשטפי דם | צילום: sebra, shutterstock עישון וחשיפה לשמש "אחד מהתפקידים של העור (והרקמות שתחתיו) הוא לשמור על שלמות כלי הדם ועל רשת השומן והרקמות ששומרות על הכול במקום", מסביר ד"ר סילברסטין. אז כל דבר שמזיק לעור – כמו עישון סיגריות, או חשיפה ממושכת לשמש – עשוי לבסוף לגרום להיחלשות הרקמות ולפיכך יפגע ביכולתן לשמור על כלי הדם, מה שיכול לגרום לכם להיות יותר רגישים לחבלות. גיל ככל שאתם מזדקנים, כך העור שלכם נעשה דק יותר ומאבד משכבת השומן שמסייעת להגן על כלי הדם מפני פציעות. לפיכך, אתם עלולים לסבול יותר מחבלות בגילים מבוגרים יותר. מאחר שאין ביכולתנו (עדיין) למנוע את ההזדקנות שלנו, חשוב לשמור על שגרת טיפוח עור בריאה; פילינג, קרם לחות – ולא לשכוח אף פעם למרוח קרם הגנה. חשיפה לשמש חשיפה ממושכת של שנים ארוכות לאור השמש ללא הגנה יכולה להחליש את דפנות כלי הדם ואת רקמות העור, מה שתורם להופעת שטפי דם קטנים (senile purpura), הנפוצים בקרב קשישים ומופיעים לרוב בגב כפות הידיים ובאמות. שטפי דם אלה אינם סכנה לבריאות, אך ניתן למנוע אותם – באמצעות מריחת מקדם הגנה מדי יום. האם יש דרך לרפא במהירות שטף דם? כשזה נוגע לשטפי דם, סבלנות היא הדרך הטובה והפשוטה ביותר להתמודד איתם. "אין ממש מה לעשות כדי שהם ייעלמו מהר יותר", מסביר ד"ר סילברסטין. "אם קיבלתם מכה ואתם חושבים שיופיע שטף דם, שימו קרח כדי למנוע מזה לקרות, אבל מעבר לכך היו סבלניים וזה יעבור". {title}





* התוכן בערוץ זה אינו מהווה חוות דעת מקצועית, המלצה, תחליף להתייעצות עם מומחה או קבלת ייעוץ רפואי. תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן

הכי נצפים