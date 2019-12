OCD

המסעדה של השף רז רהב היא אחת המפורסמות בקרב הפודיז בארץ, אבל בגלל המתכונת המיוחדת שלה (ארוחה עם תפריט קבוע שאורכת כמה שעות, הזמנת מקום שבועות מראש ומחיר לא נמוך) היא עדיין פחות במיינסטרים ממסעדות עילית אחרות. מבחינתנו מדובר באחת המסעדות הכי טובות בארץ, לא רק באזור יפו; רהב והצוות שלו מגישים כאן מנות מסקרנות, מרתקות ומוקפדות, שפשוט אי אפשר למצוא במקומות אחרים. לא עוד העתק-הדבק של תפריטי המסעדות הפופולריים במרכז, אלא קול ייחודי של ממש. OCD. תרצה 17, יפו. 03-5566774. לא כשר מהמקומות האהובים עלינו ביפו ובכלל. OCD | צילום: חיים יוסף, יחסי ציבור >> מתכונים לסופגניות >> מתכונים ללביבות מנסורה

אפשר להתווכח האם מנסורה שייכת לאזור תל אביב או ליפו, אבל לא צריך - עדיף להתמקד באוכל המצוין שמגישים בה. מנסורה היא הוכחה מעולה לכך שאפשר ליצור מקום טוב גם בלי יחסי ציבור מטורפים ולחץ תקשורתי - פשוט על ידי עבודה טובה, אווירה נעימה ואוכל מוקפד שהשמועה עליו עוברת מפה לאוזן. המנות במנסורה מגוונות ונעות בין אופציות צמחוניות-טבעוניות נהדרות, שעושות כבוד לירקות, למנות דגים ובשר. בין האפשרויות: סטייק חציל עם אחו בלנקו, לחי בקר עם פסטה טרייה וירקות ירוקים, מרק דגים וכרוב בגחלים עם קרם אגוזי לוז וזעתר. מנסורה. דרך שלמה 13, יפו. 03-9446556. לא כשר טלה במנסורה | צילום: מתן כץ, יחסי ציבור ויטושה

אי אפשר לדבר על מסעדות ביפו בלי להזכיר את הסצנה הבולגרית שפעם הייתה רווחת בהרבה והיום נותר ממנה בעיקר דור הנפילים. מסעדת ויטושה היא אחד מעמודי התווך הבולטים של אותה תרבות. בתפריט: קלאסיקות אלמותיות כמו מרק שקמבה, קיופולו (חצילים על האש עם שום), איקרה, טרטור, פלפל קלוי במילוי גבינה, אגריסטדה עוף, מוסקה חצילים או תפוחי אדמה, קבב וכבש בתנור. מסוג המקומות שלשבת בהם זה כמו לחזור אחורה בזמן, וזה נהדר. ויטושה. יהודה הימית 3, יפו. 03-5181974 מונקה

עוד מקום שהוא לא פחות מאגדה יפואית. מהמסעדות שהחוויה בהן תמיד פשוטה וטובה, לא יקרה, והכי חשוב טעימה נורא. גם פה תמצאו את כל המנות הבולגריות המפורסמות, כמו מרק שקמבה, מוסקה, קציצות פרסה ומבחר רחב של תבשילים, אבל גולת הכותרת היא באופן מובהק הקבב. אפשר להכביר במילים על הקבב המצוין, אבל עדיף פשוט להגיע לאכול אותו. מדובר באמת באחד הקבבים הכי טעימים בארץ. מונקה. יהודה הימית 15, יפו. 03-6820723 רעמסס

אחד מברי האוכל השוקקים ביותר באזור. לא משנה מתי תעברו בשוק היווני, תמצאו את הרעמסס עמוס בליינים וסועדים, בייחוד בסופי השבוע. מדובר במקום גדול למדי, שעל האוכל בו אחראי אלי שטיין והוא מציע מנות קלילות שכיף לשלב עם אלכוהול. בין היתר תמצאו פה מסבחה עם ביצה קצוצה ותבלינים, קארי דגים עם שבבי קוקוס וצ'ילי, פרגית טנדורי עם איולי קרם פרש ותפוחי אדמה ובוואריה לקינוח. רעמסס. בן פרחיה 7, יפו. 03-6163885 מקום בילוי ואוכל. רעמסס | צילום: עודד קרני, אוכל טוב דון קמילו. חלק ממתחם האוכל של מלון דה ג'אפה | צילום: דן פרץ, יחסי ציבור מתחם האוכל במלון דה ג'אפה

מתחם מלון ג'אפה ביפו הוא מקום שחייבים להגיע אליו לפחות פעם אחת, ולו רק בשביל לראות במה מדובר. ספוילר: מדובר באחד המקומות המרשימים בארץ וללא ספק מהמיזמים המוקפדים שנפתחו כאן אי פעם. השילוב בין הבר המדהים דה צ'אפל, שמשויך למלון והכניסה אליו מהרחוב הראשי, למסעדה האיטלקית ניו יורקית דון קמילו שמוביל שף רועי ענתבי לדלי האמריקאי גולדה שקשה למצוא דומים לו בארץ - יוצר קומפלקס אוכל ובילוי מרשים במיוחד. מתחם מלון דה ג'אפה. לואי פסטר 2, יפו עברו מקום בהצלחה. פר דרייר | צילום: OVLAC, יחסי ציבור פר דרייר

בר היין הוותיק, שפעל ברחוב המלך ג'ורג' ובשנים האחרונות עבר ליפו, נותר פנינה כיפית ולא יומרנית בנוף המקומי. בגרסה החדשה מדובר במקום נוח ורחב ידיים בהרבה, ששם דגש לא רק על היין אלא גם על האוכל, עם תפריט מגוון שכולל בין השאר קלמרי על הפלאנצ'ה, סלט כרובית עם פקאן סיני, כבדי עוף ברוטב יין אדום ופסטה פירות ים עם חמאת עגבניות. פר דרייר. בת עמי 7, יפו איציק הגדול. בבשר עסקינן | צילום: Photo by Flash90, יחסי ציבור איציק הגדול

אחת המסעדות המוערכות בארץ, שמככבת לעיתים תכופות ברשימות המסעדות הכי טובות. הכוכב הבלתי מעורער אצל איציק הגדול הוא כמובן הבשר, למרות שמדובר במקום שלוקח באותו כובד ראש את המנה העיקרית ואת המנות הנלוות לה. בשנים האחרונות מתמקדים כאן בבשר ואגיו, שגם נמכר בקצבייה הסמוכה והמדוברת של המקום, אבל יש גם נתחים רבים אחרים וגם מנות עוף ודגים. איציק הגדול. דוד רזיאל 3, יפו. 03-6830033 שבתאי היפה

לפחות מבחינה מיתוגית, יפו מזוהה מאוד עם מסעדות דגים. העניין הוא שאין באמת הרבה כאלה כאן, וזה בהחלט מפתיע. אחת המסעדות הוותיקות והמוכרות הקיימות בז'אנר היא מסעדת שבתאי היפה, שפועלת קרוב לשישים שנה ומגישה מנות דגים ופירות ים בסגנון יווני. בין האופציות פה מבחר דגים בשיטות הכנה לבחירה, כמו טיגון עמוק, גריל פחמים או חצי טיגון וחצי גריל, ומנות פירות ים בטיגון או לצד רטבים שונים. שבתאי היפה. הצורפים 36, תל אביב. 03-6832250 אונזה

בר האוכל הטורקי אונזה הוא אחד המקומות הבולטים באזור שוק הפשפשים העמוס ביפו. בעוד שרוב מקומות הבילוי בשוק מהווים מוקדי משיכה בגלל האווירה והמשקאות, פחות בגלל האוכל - לאונזה מגיעים קודם כל כדי לאכול. בין המנות: סיגר פסטרומה בסגנון טורקי, סלט כרובית, מאפה פידה טורקי עם עגבניות ומוצרלה, חציל חם עם יוגורט, חמאה ופיסטוקים וסלט שומר עם אוכמניות, פקאן והדרים. אונזה. רבי חנינא 3, יפו. 03-6486060 שולחן באונזה | צילום: אנטולי מיכאלו, אוכל טוב פועה

ואם כבר שוק הפשפשים, אחד המקומות עם האווירה הכי טובה באזור הוא קפה פועה: מקום כיפי לארוחת בוקר בשעות היום, אופציה טובה לארוחת צהריים או ערב קלילה ולא מחייבת, ובשעות הלילה - מקום שנעים לשבת לשתות בו משהו בלב הרחוב המרכזי של השוק, תוך צפייה בעוברים והשבים. בין המנות: מולים וירקות שורש, המבורגר ותפוחי אדמה, ניוקי ערמונים ברוטב שמנת מוסקט ועוגת ביסקוויטים עם שוקולד. ערבוב כיפי בין אוכל מעט מתוחכם למנות קלילות ונגישות. פועה. רבי יוחנן 8, יפו. 03-6823821 ג'מה

בין המסעדות המשפחתיות הכי חביבות ביפו אפשר למצוא את ג'מה האיטלקית - מקום פשוט אבל מקצועי באחד המיקומים האטרקטיביים ביפו, שנעים מאוד לשבת בו וליהנות מפסטה או פיצה טובה. התפריט של ג'מה מציע משהו לכל אחד מהמטבח האיטלקי הפופולרי גם ככה; בין היתר יש פה פיצה רומאית עם תפוחי אדמה, מוצרלה, פרמזן ופיקורינו; ריזוטו פטריות ועלי תרד עם פרמזן; ופיצה יפואית עם רוטב עגבניות, שוק טלה, טחינה וצנוברים קלויים. ג'מה. תרצה 14, יפו. 03-6058276 חג' כחיל

אחת המסעדות המפורסמות ביותר ביפו, שמושכת אליה קהל מכל הארץ ולא בכדי. האוכל שמוגש בחג' כחיל הוא פשוט טעים מאוד, וקולע תמיד למה שמחפשים. התפריט כולל להיטים של המטבח הערבי, לצד מנות דגים ובשרים מהגריל. בין המנות: סלט פטוש עם גבינת עיזים וקרעי פיתה; מחמר - חצי עוף עם בצל וסומאק על פיתה עיראקית; כתף טלה במילוי אורז, אנטרקוט טחון ושקדים; קבבים על מקל קינמון; וצלעות טלה על הגריל. חג' כחיל. דוד רזיאל 18, יפו. 03-5188866 חג' כחיל. תמיד טעים | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור חיים נלו

יפו מלאה במקומות מפורסמים ועתירי היסטוריה כמו דוקטור שקשוקה, שכל תייר שאי פעם הגיע לאזור ביקר בה, או מסעדת מרגרט תייר, שנמצאת במיקום מרכזי במיוחד אך פתוחה לעיתים רחוקות בלבד לאלה הקרובים לליבה של תייר. עוד מקום מיתולוגי שעודנו חי ובועט הוא מסעדת חיים נלו – מסעדת גריל משפחתית עם תפריט קלאסי שיש בו הכל מהכל: מרגל קרושה עם חזרת ולימון, דרך ורניקס תפוחי אדמה, מרק צ'ורבה וירקות רומני וכרוב ממולא, ועד - איך לא - קבב רומני. חיים נלו. אילת 11, יפו. 03-5101919

אין מי שלא מכיר את חומוס אבו חסן ביפו. מדובר באחד המוסדות הכי מפורסמים בישראל, ואף שאפשר להתווכח מי מגיש את החומוס הטוב ביותר בארץ, אי אפשר להתווכח על ההצלחה של המקום הזה. אבו חסן ברחוב הדולפין נחשבת לגרסת הבוטיק של אבו חסן, המקום שנשמר כפי שהיה בימיו הראשונים, ויש שיגידו שהוא מפונפן פחות ובסיסי יותר, אבל גם לה קהל מעריצים רציני במיוחד. למי שמחפש מסבחה טובה או תבשילים משעות הבוקר המוקדמות ועד הצהריים, וגם מצליח לתפוס פה שולחן - ההנאה מובטחת. אבו חסן הדולפין. הדולפין 1, יפו. 03-6820387 הזקן והים

הרבה מאוד סערות חוותה מסעדת הזקן והים היפואית, אבל עם או בלי קשר - מדובר באחת המסעדות הכי מצליחות בהיסטוריה היפואית, וזה בזכות ולא בחסד. המיקום של הזקן והים הוא מהיפהפיים ביותר שיש לנוף הישראלי להציע, עם מבט חזיתי לנמל יפו, האוכל מדבר לכולם - ממבחר סלטים צבעוני ומהנה ועד דגים או פירות ים בשלל צורות הכנה - השירות מקצועי והחשבון בסוף סביר. אחד המקומות היציבים בארץ. הזקן והים. רציף העלייה השנייה, יפו. 03-5448820 View this post on Instagram הברבוניה היא יותר מאשר הצ'יפס של הים #הזקןוהים #קדם85_יפו #דגים_פירות_ים_גריל_בר_אוכל_ים_תיכוני A post shared by הזקן והים العجوز والبحر (@hazaken_v_hayam_1999) on Nov 28, 2019 at 1:27am PST זלמניקו

במסגרת המגמה של השנים האחרונות להצמיד לקצביות טובות מקום שמכין באופן פשוט ומיטבי את נתחי הבשר הנמכרים במקום, פתחה הקצבייה של זלמן היפואית את זלמניקו - דוכן בשרים שהוא לא ממש מסעדה אבל כן מקום לאכול בו בוריק או פיתה טובה עם קבב, נקניקיות מרגז או שקדים עם רטבים מצוינים. אומנם לא מדובר במסעדה באופן רשמי, אבל עבור חובבי הבשרים - זה מקום שחבל לפספס. זלמניקו. בן זומא 1, יפו חגיגה בזלמניקו | צילום: איילה כהן, אוכל טוב בית קנדינוף

באחד מהמיקומים הכי מרשימים ביפו, נמצאת מסעדת בית קנדינוף, מקום שמגיעים אליו כשמחפשים אווירה קלילה ולא מחייבת, אוכל טוב ולא מתיימר, ועיצוב שמותיר חותם. הדבר הכי קשה כאן זה לבחור בתוך אילו מהחללים הרבים במסעדה להתיישב, כי כל אחד יותר אטרקטיבי, צבעוני, ומעניין מהשני. התפריט כאן אקלקטי וכולל מחד אופציות כמו מסבחה שעועית לימה עם כמון; ומאידך טורטליני חצילים ועגבניות צלויות או בר ים בתנור עם ארטישוקים. אנחנו מחבבים גם את ארוחת הבראנץ' כאן שמוגשת בסופי השבוע והיא כיפית מאוד. בית קנדינוף. הצורפים 14, יפו אוכל באווירה לא מחייבת. בית קנדינוף | צילום: אנטולי מיכאלו, יחסי ציבור סר עבדול

אחת מהמסעדות החדשות ביותר ברשימה היא סר עבדול של בוגרת מאסטר שף ליאור אוחיון. מדובר במקום שהוא בר אוכל, ובמהותו הוא קודם כל מקום בילוי ואלכוהול. אוחיון אחראית על האוכל במקום והיא יצרה כאן תפריט שמתאים למשקאות. היא מציעה מבחר אפשרויות קלילות וקטנות שמלוות היטב ערב שנמשך עד השעות הקטנות, כשבין היתר מככב בתפריט סלט הברווז שלה שהפך לסוג של סלב בעצמו, מאז ימי התכנית. עוד מנות כאן: לחמעג'ון, טאקו עם סביצ'ה ואבוקדו, וסשימי מעוטר בקישוטי ירקות. קחו בחשבון שהוא אמנם רק נפתח אך סר עבדול הוא כבר אחד ממוקדי הבילוי השוקקים באזור. סר עבדול. פנחס בן יאיר 4, יפו גם היא ביפו. ליאור אוחיון | צילום: יוסי מאמיה, יחסי ציבור





