5 מוצרי חלב שהכי קל בעולם להכין לבד
באיזה שהוא שלב נשבר לנו. נשבר לנו מהמחלבות שמשגעות אותנו עם חוסרים שמרגישים שרירותיים - פעם זה חודשים ארוכים בלי חמאה, אחר כך הקורבן הוא השמנת המתוקה. אז מה עשינו? התחלנו להכין לבד. חמאה ושמנת מתוקה, אבל גם לאבנה, גבינת שמנת וריקוטה. שהם ירדפו אחרינו!
לאבנה
מתחילים בהכי קל: ידעתם שלאבנה היא בסך הכל יוגורט מסונן?
איך מכינים? מצטיידים ביוגורט, מערבבים אותו עם מלח (היחס הוא בערך כף מלח לליטר וחצי יוגורט) וקושרים בבד חיתול (רק בלי ריח של כביסה, בבקשה). תולים מעל הכיור ומשאירים ל-8-12 שעות. רוצים את הלאבנה שלכם עם אחוזי שומן גבוהים? התחילו עם יוגורט שמן יותר, והניחו לו להגיר יותר נוזלים. רוצים אותה פחות שמנה? בדיוק אותו הדבר אבל הפוך. רוצים לאבנה עיזים? השתמשו ביוגורט עיזים.
ריקוטה
העיקרון בריקוטה הוא קצת אחר: סינון אינו האלמנט המרכזי פה (למרות שהוא נדרש), האלמנט המרכזי הוא חימום של חלב והוספה של חומץ או מיץ לימון, שגורמים למוצקי החלב לצוף למעלה, וקצת מלח. אותם מוצקי חלב הם אלה שיתגבשו בסופו של דבר לכדי גבינת ריקוטה. באמת האמיתית של החיים, יש להודות, מכינים ריקוטה בכלל ממי גבינה - כאלה שנשארו מייצור של גבינות אחרות. אבל יש גרסה ביתית, משתמשים בה בחלב, ובשבילנו זה לגמרי מספיק.
מה שכן, רצוי מאוד להשתמש במד חום בהכנת ריקוטה, כי אסור שהחלב יגיע לרתיחה אמיתית.
גבינת שמנת
גבינת שמנת, מתברר, אינה אלא שמנת חמוצה שסוננה מנוזלים. מרגע שמבינים את זה, לוקח בערך דקה ללכת להצטייד בשמנת חמוצה (לכו על מלוא אחוזי השומן), בשביל לערבב אותה עם מעט מלח ולהניח במסננת שתגיר את נוזליה. אחר כך אפשר לערבב אותה עם עשבי תיבול, שום, בצל מטוגן, פלפל חריף או מה שמתחשק.
חמאה
עכשיו אנחנו בתקופה שהחמאה הרגילה, זאת שנמכרת במחיר מפוקח, מצויה בחנויות בשפע, אבל כמו שכבר למדנו - לא לעולם חוסן. את מה עושים בזמנים שבהם המחלבות בדיוק מבינות שלא משתלם להן לשווק חמאה פשוטה? בהנחה שהשמנת המתוקה בנמצא - פשוט רוכשים שמנת מתוקה ומקציפים אותה עד שהיא נפרדת לחמאה ולנוזל. זה ייקח בערך רבע שעה במהירות הקצפה גבוהה, אבל זה יקרה!
שמנת מתוקה
ממש כמו שאפשר להכין חמאה משמנת מתוקה, כך אפשר להכין שמנת מתוקה מחמאה. לוקחים 200 חמאה רכה וחותכים לקוביות. מחממים 400 מ"ל חלב (כמות כפולה מהחמאה) תוך ערבוב, וכשרותח שופכים על קוביות החמאה. טוחנים היטב בבלנדר מוט - ויש לכם את זה!