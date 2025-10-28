5 מוצרי חלב שהכי קל בעולם להכין לבד

לאבנה

מתחילים בהכי קל: ידעתם שלאבנה היא בסך הכל יוגורט מסונן?

איך מכינים? מצטיידים ביוגורט, מערבבים אותו עם מלח (היחס הוא בערך כף מלח לליטר וחצי יוגורט) וקושרים בבד חיתול (רק בלי ריח של כביסה, בבקשה). תולים מעל הכיור ומשאירים ל-8-12 שעות. רוצים את הלאבנה שלכם עם אחוזי שומן גבוהים? התחילו עם יוגורט שמן יותר, והניחו לו להגיר יותר נוזלים. רוצים אותה פחות שמנה? בדיוק אותו הדבר אבל הפוך. רוצים לאבנה עיזים? השתמשו ביוגורט עיזים.

הכי טעים להכין לבד | צילום: חנושה (בת חן שמעיה), mako אוכל

ריקוטה

העיקרון בריקוטה הוא קצת אחר: סינון אינו האלמנט המרכזי פה (למרות שהוא נדרש), האלמנט המרכזי הוא חימום של חלב והוספה של חומץ או מיץ לימון, שגורמים למוצקי החלב לצוף למעלה, וקצת מלח. אותם מוצקי חלב הם אלה שיתגבשו בסופו של דבר לכדי גבינת ריקוטה. באמת האמיתית של החיים, יש להודות, מכינים ריקוטה בכלל ממי גבינה - כאלה שנשארו מייצור של גבינות אחרות. אבל יש גרסה ביתית, משתמשים בה בחלב, ובשבילנו זה לגמרי מספיק.

מה שכן, רצוי מאוד להשתמש במד חום בהכנת ריקוטה, כי אסור שהחלב יגיע לרתיחה אמיתית.

חלב, חומץ, מלח ויש לכם ריקוטה | צילום: Vladislav Noseek, shutterstock

גבינת שמנת

גבינת שמנת, מתברר, אינה אלא שמנת חמוצה שסוננה מנוזלים. מרגע שמבינים את זה, לוקח בערך דקה ללכת להצטייד בשמנת חמוצה (לכו על מלוא אחוזי השומן), בשביל לערבב אותה עם מעט מלח ולהניח במסננת שתגיר את נוזליה. אחר כך אפשר לערבב אותה עם עשבי תיבול, שום, בצל מטוגן, פלפל חריף או מה שמתחשק.

שמנת חמוצה+מסננת=גבינת שמנת ביתית | צילום: ירדן וייס, mako

זוכרים שלא לעולם חוסן? | צילום: MagioreStock, shutterstock

חמאה

עכשיו אנחנו בתקופה שהחמאה הרגילה, זאת שנמכרת במחיר מפוקח, מצויה בחנויות בשפע, אבל כמו שכבר למדנו - לא לעולם חוסן. את מה עושים בזמנים שבהם המחלבות בדיוק מבינות שלא משתלם להן לשווק חמאה פשוטה? בהנחה שהשמנת המתוקה בנמצא - פשוט רוכשים שמנת מתוקה ומקציפים אותה עד שהיא נפרדת לחמאה ולנוזל. זה ייקח בערך רבע שעה במהירות הקצפה גבוהה, אבל זה יקרה!

שמנת מתוקה