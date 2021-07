עוד סערה באולימפיאדת טוקיו 2020, הפעם על מזרן הג'ודו. הג'ודאית הגרמניה מרטינה טריידוס הייתה זקוקה לעידוד מהמאמן שלה לפני אחד הקרבות. מה שעורר את הזעם של הצופים היא הדרך בה המאמן עשה את זה.

כתבות נוספות על האולימפיאדה בטוקיו:

המאמן קלאודיו פוסה תפס את הג'ודאית, טילטל אותה מספר פעמים ואף סטר לה פעמיים. המדהים הוא שטריידוס פשוט המשיכה למזרן ללא תגובה. מאוחר יותר, כשהקטע הפך לוויראלי ועורר סערה, דווקא הגנה טריידוס על המאמן והסבירה כי היא ביקשה ממנו "לעורר" אותה בדרך הזו.

Amazing pre-fight ritual of German judo competitor Martyna Trajdos and her coach #OlympicGames #Tokyo2020 pic.twitter.com/v74TKj5r2N