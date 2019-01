קורבן לא צפוי לקמפיין ה-Metoo# העולמי

הכירו את רמונה חזן, יזמית בתחום המזון המתגוררת בלונדון ואשר לפני יותר מעשור הקימה חברת MeToo! foods המתמחה במאכלים ים תיכוניים בהשראת המורשת המשפחתית המצרית שלה. בין המוצרים של החברה ניתן למצוא סוגים שונים של חומוס, פלאפל, מטבוחה, סלט בורגול, טחינה, ממרח חצילים, זיתים ועוד. אלא שבעקבות תנועת ה-Metoo# העולמית, שהפכה את השימוש בצמד המילים לנפוץ כדי לחלוק סיפורים על התעללות, תקיפות והטרדות מיניות, מספרת חזן שרשתות מזון נמנעות מקניית המוצרים שלה. עכשיו, כך החליטה, הגיע הזמן למיתוג מחדש. השם של MeToo! מזונות הגיע מתוך סיפור משפחתי: "הרעיון לשם הגיע מתוך המסורת המשפחתית שלנו. המשפחה הייתה קוראת לכולם לשבת להתלכד ביחד ואני, כילדה, הייתי צועקת 'גם אני! גם אני!' בכדי לא להישאר בחוץ" סיפרה חזן לגרדיאן הבריטי, "אבל מה שעבורי היה זיכרון ילדות מתוק הפך בשנתיים האחרונות לשם נרדף להטרדות מיניות ונפילה של אנשים רבי עוצמה. קיוויתי שאולי זה יפסיק להיות ביטוי כל כך טעון מתישהו אבל זה לא קורה". #MondayMotivation Head down to your local @sainsburys and grab our 500g tubs of houmous for just £2!#vegan #glutenfree #houmous #hummus #veganfood pic.twitter.com/4I5xdK7pdf — Me Too! Foods (@MeTooFoods) July 16, 2018

חזן מספרת שאף היה שלב בו חשבה בינה ובין עצמה להשתמש בהאשטג וברוח התנועה בכדי לקדם את העסק. "היה שלב שחשבתי להשתמש בזה ככלי שיווקי, אנחנו בכל זאת עסק מאוד נשי. אבל היה חכם מצידי לרדת מהרעיון הזה מהר מאוד. לא הייתי רוצה לנסות להרים את העסק על גבן של נשים אחרות והסבל שעברו". עכשיו נמצאת חזן במסע להמציא מחדש את החברה שלה ואת השם שלה. היא עוד לא החליטה מה הוא יהיה אבל מביעה תקווה גדולה שהרשתות והקמעוניאים איתם עבדה לפני יחזרו לרכוש את המוצרים שלה שוב. בסופו של דבר, היא בסך הכל מנסה למכור חומוס. {title}





