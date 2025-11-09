דרמה בצילומי "גולסטאר": "הורו להסתגר בחדרים"

"יש התראה לצונאמי": אנשי הצוות ומשתתפי העונה ה-13 של "גולסטאר", תוכנית הדוקו-ריאליטי של HOT המצטלמת כעת בפיליפינים, נצורים במדינת האיים האסייתית בשל סופת הטייפון שצפויה להגיע היום לאזור. "יש בלגן ומפחיד פה", אומר היום (א') ל-mako גורם בהפקה, "הורו למשתתפים ולצוות להסתגר בחדרים".

צילומי עונת הפיליפינים של "גולסטאר", הראשונה שבה לא משתתף מאמן הכדורגל שייע פייגנבוים, יצאו לדרך לפני כשבועיים בהשתתפותם של כוכב "האח הגדול" ארז איסקוב, שורד השבי איתי רגב, הזמר אליאב זוהר, ליאם גולן, רז זהבי, רון נשר, ניר בנילוש, תומר טליאס, לירון אופיר, ירון ברלד, חיים "חמימו" שועי, ליאור ברקוביץ' והמאמנים ג'ובאני רוסו ואיתי שכטר. בשעה שסופת הטייפון עושה את דרכה למדינה, צילומי העונה כבר הושלמו כמעט לחלוטין - כשכל מה שנותר לצלם במדינה הוא יום "טסטות", שבו מצלמים המשתתפים את עדויותיהם למצלמה. יום הצילום בוטל בעקבות נפילת החשמל בפיליפינים, וטיסתם של צלמי התוכנית שתוכננה להיום בוטלה. גם טיסתם של המשתתפים, שתוכננה למחר, מוטלת כעת בספק גדול.

ברקוביץ', כדורגלן עבר ובנו של כדורגלן העבר ואיש התקשורת אייל ברקוביץ', מצייץ מאז שעות הבוקר בחשבון ה-X שלו על המצב - וכתב בין היתר כי "הלחץ מתחיל להתגבר" ו"שמישהו יעדכן את ההורים שלי שיש פה סופת טייפון מטורפת, למה לא נראה לי שאכפת להם ממני". יש לציין כי צוות "גולסטאר" שוהה כעת בפרובינציית זאמבאלס שבמרכז-מערב המדינה, בצד ההפוך לזה שבו אמורה לפגוע הסופה, אך תיעוד מאזור הלינה של אנשי הצוות שהגיע לידי mako מעיד על מזג האוויר הסוער גם בו. "יש התראה לצונאמי באזור שלנו", אמר ל-mako אותו גורם בהפקה, יומיים בלבד לפני המועד המתוכנן של צילומי גמר העונה, שצפויים להתקיים ביום ג' הקרוב באצטדיון סמי עופר שבחיפה.

על פי ההערכות, הסופה שעושה את דרכה לפיליפינים צפויה להגיע לחוף במחוז אורורה בערב יום ג', ויותר ממיליון איש כבר פונו באזורים המרכזיים והדרום-מזרחיים, כולל מחוזות קטנדואנס וקמרינס סור. אזורים אלה נמצאים תחת אזהרה ברמה 5, רמת האזהרה הגבוהה ביותר בפיליפינים, בעוד שמנילה והמחוזות הסמוכים לה נמצאים תחת אזהרה ברמה 3.

שר ההגנה הפיליפיני, גילברטו תאודורו, קרא לתושבים לציית לצווי הפינוי שחולקו, והזהיר כי אלו שנשארים מאחור מסתכנים בסיכון צוותי חילוץ וגם את עצמם. "אנו מבקשים שאנשים יתפנו מראש כדי שלא נצטרך לבצע חילוץ ברגע האחרון, דבר שעלול לסכן את חייהם של שוטרים, חיילים, כבאים ואנשי משמר החופים", אמר בנאום פומבי.