בעקבות כך, יותר מ-400 טיסות כבר בוטלו, כשאייר אסיה הפיליפינים ואייר אסיה מלזיה ביטלו טיסות פנים ובין-לאומיות רבות שתוכננו להיום ולמחר. מומלץ לנוסעים לבדוק את העדכונים באתר האינטרנט של אייר אסיה בנוגע למצב הטיסות. מי שנגפעו מהביטולים קיבלו עדכונים, ויכולים להזמין מחדש את טיסותיהם תוך 30 יום ללא עלות נוספת.

על פי ההערכות, הסופה צפויה להגיע לחוף במחוז אורורה בערב יום ראשון ויותר ממיליון איש כבר פונו באזורים המרכזיים והדרום-מזרחיים, כולל מחוזות קטנדואנס וקמרינס סור. אזורים אלה נמצאים תחת אזהרה ברמה 5, רמת האזהרה הגבוהה ביותר בפיליפינים, בעוד שמנילה והמחוזות הסמוכים לה נמצאים תחת אזהרה ברמה 3.

Asking for everyone’s prayers as the Philippines esp those who are within Cebu need it. They have just experienced a devastating typhoon (Tino) & now another one - Uwan is expected to make hit Luzon Region on Sunday but look at the size of it. It’s as big as the whole PH (ctto) pic.twitter.com/zZ3FSGLWnr — lourds (@fxfrvr) November 7, 2025

BUMAGSAK NA PADER DAHIL SA SUPER BAGYONG UWAN



Nag-collapse ang pader ng Ibalon Central School sa Legazpi City, Albay sa gitna ng pagbahang dulot ng Super Typhoon #UwanPH ngayong Linggo, Nov. 9.



: Vice Mayor Luis Gutierrez pic.twitter.com/tcuiDG5AZx — News5 (@News5PH) November 9, 2025

PANOORIN | Matinding pagbaha ang naitala sa Barangay District 3, San Miguel, Catanduanes.



Sa ibinahaging video ng MDRRMO San Miguel, halos mga bubong na lamang ng mga kabahayan ang makikita sa lugar matapos ang malakas na pag-ulan na dulot ng Super Typhoon Uwan.



Agad namang… pic.twitter.com/whvxTNiajF — Radyo Pilipinas (@radyopilipinas1) November 9, 2025

שר ההגנה במדינה, גילברטו תאודורו, קרא לתושבים לציית לצווי הפינוי שחולקו, והזהיר כי אלו שנשארים מאחור מסתכנים בסיכון צוותי חילוץ וגם את עצמם. "אנו מבקשים שאנשים יתפנו מראש כדי שלא נצטרך לבצע חילוץ ברגע האחרון, דבר שעלול לסכן את חייהם של שוטרים, חיילים, כבאים ואנשי משמר החופים", אמר בנאום פומבי.