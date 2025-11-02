השחקן דיוויד הארבור נמצא בימים האחרונים במרכז תשומת הלב התקשורתית, לאחר שבת זוגו לשעבר, הזמרת לילי אלן, חשפה באלבומה החדש פרטים על נישואיהם הכושלים - כולל האשמות בבגידות ובמניפולציות רגשיות. כעת שמו של הארבור עולה שוב לכותרות - וגם הפעם הן לא עושות עמו חסד.

ב"דיילי מייל" דווח הבוקר (ראשון) כי בנטפליקס פתחו בבדיקה פנימית לאחר שהשחקנית מילי בובי בראון, המגלמת את אילבן בסדרה "דברים מוזרים", האשימה את עמיתה לסט, דיוויד הארבור, בכך ש"הציק והטריד אותה". "מילי הגישה תלונה על הטרדה והתנכלות לפני תחילת צילומי העונה האחרונה", סיפר לעיתון מקורב להפקה, "היו עמודים על גבי עמודים של טענות. החקירה נמשכה חודשים". בדיילי הבהירו כי הטענות של בראון - שמגלם בסדרה את אביה המאמץ של לא כללו האשמות בנוגע להתנהגות מינית בלתי הולמת.

העונה החמישית והאחרונה של "דברים מוזרים" צפויה לעלות בנטפליקס בשני חלקים - הראשון יעלה ב-26 בנובמבר, והשני ב-25 בדצמבר. פרק הסיום ישודר בערב הסילבסטר, והוא אף יוקרן בבתי הקולנוע. "זה הולך להיות אירוע קולנועי של ממש", אמר מקור בנטפליקס לדיילי, "שום דבר לא יעיב על כך - אפילו לא חייו האישיים של הכוכב הראשי".

המקור אמר עוד כי "נטפליקס לעולם לא תגיב על חקירה פנימית, אך העובדה שהם לא הכחישו את הדברים - אומרת הכל. 'דברים מוזרים' סייעה למקם את נטפליקס על המפה. מיליוני מעריצים ברחבי העולם מצפים לסיום, ואף אחד לא רוצה שמשהו יסיט את תשומת הלב מכך".