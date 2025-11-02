מילי בובי בראון נגד כוכב "דברים מוזרים": "הציק והטריד אותי"
בדיילי מייל דווח כי בנטפליקס פתחו בבדיקה פנימית, לאחר שהכוכבת הראשית של הסדרה התלוננה על הקולגה שלה דיוויד הארבור. "היו עמודים על גבי עמודים של טענות. החקירה נמשכה חודשים", סיפר מקורב, אבל הבהיר כי הסערה הזו לא תעיב על חגיגות הסיום של העונה האחרונה. "מיליוני מעריצים ברחבי העולם מצפים לסיום, ואף אחד לא רוצה שמשהו יסיט את תשומת הלב מכך"
השחקן דיוויד הארבור נמצא בימים האחרונים במרכז תשומת הלב התקשורתית, לאחר שבת זוגו לשעבר, הזמרת לילי אלן, חשפה באלבומה החדש פרטים על נישואיהם הכושלים - כולל האשמות בבגידות ובמניפולציות רגשיות. כעת שמו של הארבור עולה שוב לכותרות - וגם הפעם הן לא עושות עמו חסד.
ב"דיילי מייל" דווח הבוקר (ראשון) כי בנטפליקס פתחו בבדיקה פנימית לאחר שהשחקנית מילי בובי בראון, המגלמת את אילבן בסדרה "דברים מוזרים", האשימה את עמיתה לסט, דיוויד הארבור, בכך ש"הציק והטריד אותה". "מילי הגישה תלונה על הטרדה והתנכלות לפני תחילת צילומי העונה האחרונה", סיפר לעיתון מקורב להפקה, "היו עמודים על גבי עמודים של טענות. החקירה נמשכה חודשים". בדיילי הבהירו כי הטענות של בראון - שמגלם בסדרה את אביה המאמץ של לא כללו האשמות בנוגע להתנהגות מינית בלתי הולמת.
העונה החמישית והאחרונה של "דברים מוזרים" צפויה לעלות בנטפליקס בשני חלקים - הראשון יעלה ב-26 בנובמבר, והשני ב-25 בדצמבר. פרק הסיום ישודר בערב הסילבסטר, והוא אף יוקרן בבתי הקולנוע. "זה הולך להיות אירוע קולנועי של ממש", אמר מקור בנטפליקס לדיילי, "שום דבר לא יעיב על כך - אפילו לא חייו האישיים של הכוכב הראשי".
המקור אמר עוד כי "נטפליקס לעולם לא תגיב על חקירה פנימית, אך העובדה שהם לא הכחישו את הדברים - אומרת הכל. 'דברים מוזרים' סייעה למקם את נטפליקס על המפה. מיליוני מעריצים ברחבי העולם מצפים לסיום, ואף אחד לא רוצה שמשהו יסיט את תשומת הלב מכך".
וכאמור, באשר להארבור: על פי דיווחים שהתפרסמו בחודש מרץ האחרון, השחקן היה במערכת יחסים סודית עם מעצבת תלבושות במשך רוב הזוגיות שלו עם אלן. מקור סיפר בזמנו לדיילי כי "דיוויד בגד בלילי, הוא והמעצבת הכירו בסרט שהם עשו יחד - ולא היו מאוד חשאיים לגבי מערכת היחסים שלהם". אלן לא נותרה חייבת, ובאלבומה החדש היא חשפה את הכל (כולל הכל).