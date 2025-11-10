הטלטלה ב-BBC: עובדים יהודים קוראים לחקור את האנטישמיות בחברה

תאגיד השידור הציבורי הבריטי BBC נמצא כעת בעיצומו של משבר, לאחר שהמנכ"ל טים דייבי וראש חטיבת החדשות דברה טורנס הודיעו אמש (ראשון) על התפטרותם. השניים עוזבים את תפקידיהם על רקע פרסום דוח חריף, שהצביע על כשלים מהותיים בסיקור התאגיד והטיות חוזרות ונשנות בנושאים רבים - כמו למשל שידור דוקומנטרי שהציג באופן מוטה ומטעה חלקים מנאום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ביום ההסתערות על הקפיטול.

עיקר הסיקור אמש בעקבות התפטרותם התמקד סביב הדוקו המוטה על טראמפ, אך בדוח מקיף של מייקל פרסקוט, לשעבר יועץ להנחיות עריכה ותקנים ב-BBC, נחשפו כשלים נוספים: בין היתר צוין כי סיקור המלחמה בעזה התאפיין ב"הטייה מערכתית", ופרסקוט גם כתב על חוסר הנכונות של הערוץ לנקוט צעדים לתיקון ואת החששות שלו לגבי הסיקור של ערוץ ה-BBC בשפה הערבית במלחמה.

ובצל כל אלו, כעת מתעוררת סערה חדשה: ב"דיילי מייל" דווח כי יותר מ-200 עובדים יהודים האשימו את מועצת תאגיד ה-BBC בכך שהיא "מתעלמת" מבקשותיהם לפתוח בחקירה בנוגע לטענות על אנטישמיות בתחנה. על המכתב, אותו הגישו ביום שישי, חתמו קבלנים, ספקים, תורמים וכאמור גם עובדים בערוץ - יהודים בהווה ובעבר - בהם המפיק ליאו פרלמן, ראש מחלקת הבידור לשעבר של ITV קלאודיה רוזנקרנץ, בכיר ה-BBC לשעבר דני כהן ואחרים.

הפנייה החדשה לתאגיד נעשתה לאחר שכבר ביולי של השנה שעברה דרשו החותמים מיו"ר ה-BBC, סמיר שאה, לפתוח בחקירה רשמית ודחופה בנוגע ל"בעיות מערכתיות של אנטישמיות והטיה בתוך ה-BBC, לצד כישלונה הברור של ההנהלה הבכירה בטיפול הראוי בנושא". למכתב המקורי צורף דוח שכותרתו "להיות יהודי ולעבוד ב-BBC", והוא כלל עדויות מעובדים שטענו כי התאגיד כבר איננו "מקום בטוח להיות בו יהודי".

בקשתם של החותמים לפתוח בחקירה לא נענתה, ועל כן בשישי האחרון הם כאמור פנו שוב - והפעם הם מאשימים את מועצת התאגיד בהתעלמות. "למרות שהוצגו ראיות מתועדות להטיה אנטי-יהודית בתוך ה-BBC, ובמיוחד במחלקת החדשות והאקטואליה, הבקשה הבסיסית הזו לא נענתה", הם כתבו. "אנו עדיין מיעוט עם בקשה פשוטה למועצת התאגיד. הגזענות האנטי-יהודית של ה-BBC נחשפה כעת בפומבי - מי יישא באחריות?".

נציג מטעם החותמים אמר ל"דיילי מייל": "הפנינו את תשומת לב התאגיד לכל אלה כבר לפני יותר משנה, ומאז אנו, כיהודים, ממשיכים להישאר ללא מענה, נתונים למניפולציות, ובמקרה הגרוע - מוכפשים כ'לובי'. נאמר לנו שה-BBC מחויב לניטרליות והגינות, אך באופן מובהק זה אינו המצב. ה-BBC חייב לעמוד בערכיו", הוא הוסיף עוד, "דבר כזה לעולם לא היה קורה לקבוצה מיעוט אחרת. זו גזענות. ה-BBC נכשל בטיפול בבעיה הבסיסית הזו מהדרג הגבוה ביותר. אנחנו קוראים לפעולה אמיתית וללקיחת אחריות - לא לעוד מילים ריקות".

התפטרה גם היא. דבורה טורנס, מנהלת החדשות של הרשת | צילום: Leon Neal, Getty images

מנהיגת השמרנים בבריטניה, קמי בנדוק, התייחסה גם היא לדברים ואמרה ל"דיילי מייל" כי "אין דרך להצדיק את העובדה שה-BBC התעלם מתלונות על אנטישמיות והטיה מצד יותר מ-200 מעובדיו ותורמיו במשך כמעט 18 חודשים. זהו כישלון מנהיגות מביש. אלה לא היו טעויות בודדות, אלא כשלים עריכתיים חוזרים תחת פיקוחה של טורנס.

"חובתו של ה-BBC היא לדווח באמת ובניטרליות, לא לספק כיסוי לקיצונים או להשמיץ את ישראל בשקרים. שדרן ציבורי אינו יכול להרשות לאנטישמיות או להטיה לזהם את העיתונות שלו". בנדוק הבהירה כי "מועצת ה-BBC חייבת כעת להתערב כדי להשיב את האמון ולוודא שהאחריות תתחיל מהמקום שבו אירעו הכשלים - בחדשות של התאגיד".

מחאה מחות למשרדי ה-BBC | צילום: James Manning/PA Images, getty images

ה-BBC עורר סערות בשנים האחרונות, תחת כהונתו של דייבי - במיוחד במהלך השנתיים האחרונות של הלחימה. מהסירוב לכנות את מחבלי הנוח'בה "מחבלים", דרך הסרט הדוקומנטרי על ילדי עזה שבו השתתף בנו של בכיר חמאס, ועד הפרשן שקבע כי "היהודים סובלים בגלל איך שהם נראים". והיה גם את שידור ההופעה של "בוב וילן" שקראו "מוות לצה"ל" בשידור חי, ההתעלמות מסיפור ההישרדות של יובל רפאל ב-7 באוקטובר והסיקור החיובי של איראן במהלך מבצע "עם כלביא".

כאמור, בדוח שפורסם לאחרונה נמצא כי בדוקו Trump: A Second Chance, ששודר בשנה שעברה בתוכנית של הרשת "פנורמה", הוצג נשיא ארה"ב כמי שמשלהב וקורא במפורש להמון להסתער על הקפיטול באירועי 6 בינואר 2021. בפועל, כך לפי הדוח, עורכי הסרט חיברו קטעים שונים מתוך הנאום המדובר של טראמפ באופן מלאכותי.

בקטע שציין פרסקוט בדוח נראה טראמפ אומר למשתתפי העצרת: "אנחנו נצעד אל הקפיטול ואני אהיה שם איתכם ונילחם. נילחם בכל הכוח, ואם לא תילחמו בכל הכוח לא תהיה לכם מדינה יותר". הקטע הורכב משלושה חלקים שונים של נאומו של טראמפ כשלפי הדוח קטע באורך של כמעט שעה נזרק החוצה, כך שהדברים נשמעו כמו משפט רציף אחד.

