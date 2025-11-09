רעידת אדמה בעולם התקשורת בבריטניה: טים דייבי התפטר מתפקידו כמנכ"ל ה-BBC, בדומה לראש חטיבת החדשות של התאגיד, דברה טורנס, שהגישה גם היא את התפטרותה. השניים הודיעו הערב (ראשון) כי יעזבו את תפקידיהם בשל סערה שהתעוררה סביב סרט דוקומנטרי של ה-BBC על נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ונגדו עלו טענות על הטיה קשה ועריכה מגמתית מוגזמת.

לפי פרסום דוח נוקב בן 19 עמודים מאת מייקל פרסקוט, לשעבר יועץ להנחיות עריכה ותקנים ב-BBC, תאגיד השידור הבריטי כשל בהטיה חמורה ושיטתית בנושאים כמו סיקור המלחמה בעזה, טרנסג'נדרים וכן נשיא ארה"ב טראמפ. עיקר הסערה כאמור סובבת סביב הדוקו אודות טראמפ Trump: A Second Chance, ששודר בשנה שעברה בתוכנית של הרשת "פנורמה", ובו נשיא ארה"ב מוצג כמי שמשלהב וקורא במפורש להמון להסתער על הקפיטול באירועי 6 בינואר 2021. בפועל, טוען הדוח, עורכי הסרט חיברו קטעים שונים מתוך הנאום המדובר של טראמפ באופן מלאכותי.

בקטע שציין פרסקוט בדוח נראה טראמפ אומר למשתתפי העצרת: "אנחנו נצעד אל הקפיטול ואני אהיה שם איתכם ונילחם. נילחם בכל הכוח, ואם לא תילחמו בכל הכוח לא תהיה לכם מדינה יותר". הקטע הורכב משלושה חלקים שונים של נאומו של טראמפ כשלפי הדוח קטע באורך של כמעט שעה נזרק החוצה, כך שהדברים נשמעו כמו משפט רציף אחד. זאת בעוד דבריו המקוריים של טראמפ היו: "אנחנו נצעד, ואני אהיה שם איתכם, נצעד, נצעד, כל אחד מכם, אבל אני חושב שכאן, נצעד אל הקפיטול כדי לעודד את הסנאטורים ואנשי הקונגרס האמיצים שלנו".

עוד נטען כי ה-BBC השאיר מחוץ לחלק את דברי הנשיא שבהם אמר: "אני יודע שכולם כאן יצעדו בקרוב אל בניין הקפיטול בדרכי שלום ופטריוטיות כדי להשמיע את קולכם". כמו כן, רק כ-54 דקות לאחר תחילת נאומו, אמר טראמפ לקהל: "אנחנו נילחם בכל הכוח, ואם לא תילחמו בכל הכוח, לא תהיה לכם מדינה יותר".

פרסקוט תיאר את העריכה המוטית כ"מזעזעת", והוסיף כי "זה יצר את הרושם שטראמפ אמר משהו שהוא לא אמר בפועל, ובכך הטעה באופן מהותי את הצופים".

במייל לעובדים ששלח דייבי, שיישאר בתפקידו עד שיימצא לו מחליף, הוא כתב בין היתר: "רציתי ליידע אתכם שהחלטתי לעזוב את ה-BBC לאחר 20 שנה. זו החלטה שלי בלבד, ואני אסיר תודה ליו"ר ולהנהלה על התמיכה המלאה והבלתי מתפשרת שלהם לאורך כל תקופת כהונתי, כולל בימים האחרונים".

פרסומת

עוד הוסיף דייבי, שכיהן בחמש השנים האחרונות בתפקידו כמנכ"ל: "חשבתי רבות על הדרישות האישיות והמקצועיות האינטנסיביות הכרוכות בניהול התפקיד הזה לאורך שנים, במיוחד בתקופה מתוחה שכזו".

כאמור הדוח של פרסקוט, שחלקים נוספים ממנו צפויים להתפרסם, מאשים גם את ה-BBC בין השאר בסיקור מוטה של המלחמה בעזה ונגד ישראל, ונקודתית מתייחס לשידור של התאגיד בשפה הערבית. "הטלגרף" צפוי לפרסם קטעים נוספים מהדוח, שבהם נטען כי השירות הערבי של התאגיד הפגין הטיה בסיקורו את המלחמה.