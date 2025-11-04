אחרי התביעה: הדרישה החדשה של נטעלי שם טוב

פרסום ראשון: מגישת חדשות 13 לשעבר נטעלי שם טוב פנתה לרשות השנייה בבקשה שזו תחשוף פרוטוקולים בנוגע למינויה של המנכל"ית הזמנית של חברת החדשות, טלי בן עובדיה - כך נודע היום (ג') ל-mako. דרישתה של שם טוב מגיעה בהמשך לתביעה שזו הגישה בחודש שעבר נגד החברה, שבה היא דורשת 3.5 מיליון שקל כפיצויים על פיטורים שלא כדין, פגיעה במוניטין ובשמה הטוב ועוגמת נפש.

בפנייתה של שם טוב לרשות השנייה, באמצעות עורך הדין יניב ימפולסקי המייצג אותה גם בתביעה נגד חדשות 13, נכתב: "בהתאם להוראות חוק חופש המידע, אבקש לקבל לעיוני את הפרוטוקולים ו/או החלטות התייחסות לנושאים שעניינם במינויה של הגב' בן עובדיה למנכ"לית הזמנית של חברת החדשות (לרבות הדיונים שעסקו באי-חוקיות המינוי)".

עוד נכתב בפנייתה של שם טוב כי "הפרוטוקולים וכלל המידע המבוקש לעיל נדרשים למרשתי מתוך שיקולים מקצועיים, הכל על מנת שתעמוד לה הזכות לנהל מאבק משפטי הוגן וכן לנוכח חשיבות הנושא לציבור הרחב ולשקיפות פעולותיה של הרשות השנייה".