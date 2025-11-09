סכסוך ענק בין שתי הכוכבות: "זנדאיה מסרבת לעמוד ליד סידני סוויני"

הן גדלו יחד על הסט של הדרמה הטלוויזיונית של HBO "אופוריה", הפכו לחברות קרובות עם שמות חיבה, ובהמשך גם נהיו לשתיים מהכוכבות הגדולות ביותר בעולם - אבל מסתבר שהיחסים עלו על שרטון, וסידני סוויני וזנדאיה כבר לא בסטיז. ב"דיילי מייל" דווח הבוקר (ראשון) כי זנדאיה כועסת על סוויני, עד כדי כך שהיא מסרבת אפילו לעמוד לצידה באירועים מתוקשרים. הסיבה? פוליטיקה.

לפי הדיווח, סוויני (28) היא "רפובליקנית גאה שהביעה תמיכה בטראמפ", בניגוד לזנדאיה - שלא פעם הסתייגה מהנשיא המכהן. יש לציין כי למרות הדברים שנכתבו ב"דיילי", סוויני מעולם לא הכריזה על תמיכתה במועמד מסוים באופן רשמי, אך בעבר דווח שהיא נרשמה במפלגה הרפובליקנית של פלורידה במחוז מונרו. מי שעוד יותר חיזק את השמועות סביבה היה טראמפ עצמו, כשבשיא סערת הג'ינס והסקיני יצא להגנתה של סוויני.

לפי מקורות שצוטטו ב"דיילי", זנדאיה (29) נעלבה מהדעות של סוויני, ובשל כך היא מסרבת לקיים איתה מסיבות עיתונאים לקראת העונה השלישית של "אופוריה" - שצילומיה הסתיימו בתחילת החודש. "לא פלא שהיא מסרבת לעשות את זה", אמר גורם פנימי, "זו עמדת קשה עבור זנדאיה, כי אם היא אפילו תעמוד ליד סידני על השטיח האדום, זה יכול להתפרש כהצדקה לדעות של סידני על טראמפ ולהיעדר ההתנצלות שלה על הפרסומת הגזענית".

לא נראה תמונות כאלה יותר? סוויני וזנדאיה, 2022 | צילום: Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO/HBO MAX, Getty images

"הפרסומת הגזענית" היא כמובן הפרסומת של סוויני ל"אמריקן איגל", שהרגיזה רבים: סווני הובילה ביולי האחרון את קמפיין הג'ינסים של מותג האופנה, כשהסלוגן שלו היה "Sydney Sweeney Has Great Jeans" - משחק מילים על ההגייה של המילה jeans (מכנסי ג'ינס) ושל genes - גנים, תורשה ביולוגית. הקמפיין עורר דיון ציבורי נרחב על גזע וסטנדרטים של יופי, כאשר רבים האשימו את סוויני ב"עליונות לבנה".