אופירה אסייג נפרדת מחיים לוינסון בשידור: "מודה שעצוב לי"

היום פתחה אסייג את הרצועה בהגשתה, שתובל מעתה על ידה בלבד ותקרא "אופירה", והתייחסה להתפטרותו של לוינסון: "שותפי וחברי לתוכנית הודיע אמש על עזיבתו את התוכנית שלנו בעקבות הפרסום לפיו עבד עבור שרוליק איינהורן והוא לא עידכן אותנו על כך, לא את מעסיקיו ולא אותי. אני מודה שעצוב לי, אוהבת את חיים".