אופירה אסייג נפרדת מחיים לוינסון בשידור: "מודה שעצוב לי"
לאחר שנחשף שקיבל כספים מחברתו של שרוליק איינהורן החשוד בפרשת קטארגייט, התפטר חיים לוינסון מעבודתו בעיתון "הארץ" - והודיע גם על עזיבתו את התוכנית שהגיש לצד אופירה אסייג. המגישה המשיכה לבדה, פתחה את הרצועה שתקרא "אופירה" והתייחסה לשותף לשעבר: "זכיתי להכיר איש אחר שהציבור לא מכיר"
בשבוע האחרון פורסם שהעיתונאי חיים לוינסון קיבל סכומי כסף גבוהים מחברתו של שרוליק איינהורן החשוד בפרשת קטארגייט. בעקבות החשיפה הוא התפטר מעבודתו בעיתון "הארץ" ואתמול (חמישי) הודיע שהוא עוזב את הגשת התוכנית לצד אופירה אסייג בקשת 12.
היום פתחה אסייג את הרצועה בהגשתה, שתובל מעתה על ידה בלבד ותקרא "אופירה", והתייחסה להתפטרותו של לוינסון: "שותפי וחברי לתוכנית הודיע אמש על עזיבתו את התוכנית שלנו בעקבות הפרסום לפיו עבד עבור שרוליק איינהורן והוא לא עידכן אותנו על כך, לא את מעסיקיו ולא אותי. אני מודה שעצוב לי, אוהבת את חיים".
"לפני כשנה וחצי התחלנו להגיש ביחד את התוכנית וזכיתי להכיר איש אחר שהציבור לא מכיר", המשיכה אסייג. "הוא מקסים, טוב לב, בעל חוש הומור נפלא, כריזמה, אינטליגנט, איש ספר, אבא נהדר לשני ילדיו ושותף הכי מיוחד להגשה". אסייג הוסיפה פנייה לשותף לשעבר: "אני בטוחה שתצליח איפה שתלך ואני מאחלת לך רק טוב, שתדע שאני כבר מתגעגעת ובהצלחה גם לנו".