אחרי פיטוריו מ"הארץ": חיים לוינסון פורש מ"אופירה ולוינסון"

העיתונאי והמגיש חיים לוינסון הודיע הערב (חמישי) כי הוא עוזב את הגשת התוכנית "אופירה ולוינסון" בקשת 12 בעקבות הפרשה שבה הוא מעורב והביאה לפיטוריו מעיתון "הארץ". לוינסון החל להגיש את התוכנית ב-2024 כמחליפו של אייל ברקוביץ', וכעת אופירה אסייג, שכבר בשבוע שעבר הגישה לבדה, צפויה לחפש פרטנר חדש.

כזכור, בשבוע שעבר פרסם לוינסון כי הוא פורש מעיתון הארץ עקב מה שהגדיר כ"תחושת מיצוי", אך כעבור מספר שעות התברר כי הוא למעשה פוטר לאחר שכתב העיתון, בר פלג, חשף כי לוינסון קיבל כסף מיועצו של רה"מ נתניהו, שרוליק איינהורן, המעורב בפרשת קטאר, עבור עבודות שביצע בחברת הייעוץ שלו במדינות הבלקן, ולא ביצע גילוי נאות כשכתב והתבטא בעניין הפרשה.

"הודעתי הערב למעסיקי בקשת כי החלטתי לסיים את הגשת התוכנית אופירה ולוינסון בערוץ. עיתונות מבוססת על אמון. לחלק מהצופים נשבר האמון שלהם בי, ובנסיבות האלה, חשבתי שנכון שאסיים. יש לי סיפור מצחיק איך בכלל התגלגלתי לטלויזיה, מככבים בו ברק רביד ויעקב ברדוגו. בהזדמנות. זו הייתה הרפתקאה יפה. לא נולדתי בטלויזיה והבטחתי לעצמי שלא אמות בטלויזיה. לא עבדתי בקשת הרבה שנים, אבל במעט שהייתי שם ראיתי מקום עבודה מקצועי ואנושי, שרואה שליחות בהדבקת הפאזל של החברה הישראלית. פעם בדבק מגע ופעם בסלוטייפ", כתב לוינסון.