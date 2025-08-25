יוצאי "האח הגדול" מגיבים למותו הטרגי של קאזם חליליה: "הלב מרוסק"

הידיעה הקשה הבוקר (שני) על מותו הטרגי של יוצא "האח הגדול" קאזם חליליה בתאונת דרכים, הכתה את מתמודדי העבר, ששהו איתו שבועות ארוכים בבית האח, בהלם ובצער גדול. הם, וגם מתמודדים מעונות אחרות או ידוענים שהכירו את קאזם, מיהרו להספיד אותו ברשתות.

זוכת העונה ה-12 של "האח הגדול" טליה עובדיה, פרסמה בסטורי תמונה של חליליה וכתבה: "אין לי מילים, רק מלא דמעות. הבן אדם עם הלב הכי גדול, עם רגישות וחמלה שאני באמת מאחלת לכולם, ועם אהבת ישראל טהורה שאין כמותה. אתה משהו מיוחד במינו, קאזם", היא כתבה עוד, "לא פגשתי כמוך, וכנראה שגם לא אפגוש בחיים. אתה בלב שלי תמיד. אוהבת לנצח".

בר כהן, מתמודד העבר מהעונה ה-12 גם כן, כתבה: "אני וקאזם היינו חתול ועכבר בדבר הזה שנקרא 'האח הגדול', שמפגיש אותך לראשונה עם אנשים שכנראה לא היית פוגש בשום מקום אחר. אף פעם לא הכרתי או ישנתי לצד ערבי ישראלי גיי. קאזם היה מצחיק אותי עד שכאבה לי הבטן, הוא אפילו בא איתי הביתה לחדר של ליאור. הוא היה זה שהוציא אותי מדעתי בשניות, אבל גם ידע להגיד מילה טובה ברגישות מטורפת.

"נפגשנו פעם אחת אחרי התוכנית", היא הוסיפה, "הוא סיפר לי שהוא לא מוצא את עצמו בחוץ. בכה וחיבקתי אותו. אמרתי לו שאני כאן למה שהוא צריך, ואז הוא סיפר לי על דיכאון עמוק שהוא חווה. כשראיתי שהוא חזר למסלול בשנה האחרונה, שמחתי מאוד לראות. הרגשתי שהוא מתחיל למצוא שלווה". כהן פרסמה בסטורי תמונה שלו במדים, והסבירה: "בחרתי בתמונה הזאת, שאם היו שואלים אותו באיזו תמונה לבחור להיפרד ממנו, הוא היה בוחר בקאזם החייל ולא בקאזם מהאח הגדול. ערבי ישראלי שאהב מאוד את המדינה ואת הצבא, לא משנה כמה הוא נשפט על האהבה הזו ועל מי שהוא במקום שבו הוא גדל".

אליאב טעטי, בעלה של כהן שהתמודד בעונה גם הוא, כתב: "אין לי מושג איך מעכלים דבר שכזה, אין לי מושג למה זה קורה, אין לי מושג איך אפשר לחיות כשיש אנשים שמאבדים הכל ברגע, ועדיין - לא לכל אחד יש תכונה שיודעת לשמח אנשים, ואתה? דבר אחד אני תמיד אזכור לך. לא משנה מתי הסתכלתי עליך, חייכתי, צחקתי, שמחתי. תמיד ידעתי שאם לרגע אני מצוברח - קאזם יגרום לי לצחוק, אז תודה על הכל ובעיקר על זה".

נתנאל רודניצקי נפרד: "הלב שלי מרוסק. אני אוהב אותך קאזם", הוא כתב בסטורי, ואז שיתף צילום מסך מהתכתבות שלו עם חליליה, שבה הגיב לתמונת בנו. "לא הספקת לראות את הבן שלי", הוסיף רודניצקי בצער; "אני לא אשכח לעולם איך עזרת לי באחד הרגעים הקשים בחיי", כתב המתמודד לשעבר אופק לוי. "איך תמכת, הגעת, עזרת והתקשרת. איך עזרת מאחורי הקלעים ובפרונט, הכל מבלי לבקש דבר, מבלי שידעו - רק אתה והלב הענק שלך. אדם חזק, רגיש ואהוב. נוח על משכבך בשלום".

הדוגמנית דיאן שוורץ כתבה: "קמתי לבוקר עם חדשות מזעזעות. קאזם חייאתי. מהרגע הראשון שיצאנו מהחוויה המטורפת שעברנו יחד, תמיד דאגת בכל אבן דרך שלי לעצור ולומר לי מילה טובה. או יותר נכון - הקלטה באורך של שלוש דקות, בדיוק כמו שאתה אוהב. כל קמפיין, כל הישג וכל נקודה בדרך - תמיד היית שם להרים ולהתעדכן. איזו מציאות מטורפת אנחנו חיים בה. נוח על משכבך בשלום חבר".

מנחי התוכנית גיא זו-ארץ ולירון ויצמן פרסמו תמונה שלהם עם חליליה, ונפרדו אף הם. "לא מעכלת", כתבה ויצמן, "אין לי מילים. חיים מופרעים. מההכי אהובים אי פעם, קאזם", וחתמה בלב שבור; "מאוד עצוב הבוקר", כתב זו-ארץ, "יהי זכרך ברוך קאזם יקר. תמיד אזכור את האומץ שלך, ההומור, הרגישות ואת 'החי בסרט' המתנגן...".

גם מתמודדים מעונות אחרות של "האח הגדול" ספדו לו. יובל מעתוק, זוכת העונה ה-13, כתבה: "איזה בשורות, אני פשוט לא מאמינה, אלוהים. רק אתמול סימסתי לו, כואב לי הלב"; "בשורה קשה מאוד", כתב ליאל קוצרי, שהשתתף בעונה שלה, "קאזם האהוב, תמיד היית עם חיוך. אדם טוב עם נשמה ענקית. נשרף לי הלב עליך. עכשיו תנוח"; גם אורי נגר שהיה עמם בעונה כתב: "כפרה עליך נסיך, איזו טרגדיה! אוהב אותך, ילד טוב שאתה. יהי זכרך ברוך".

זוכת העונה השישית טל גלבוע כתבה: "את קאזם פגשתי פעם ראשונה במשרד החוץ, ישבנו אחד ליד השניה וצפינו בסרטון הזוועות של ה-7 באוקטובר. הוא אמר לי 'זה חבר שלי' כשראינו איך רוצחים את יונתי סמרנו הי"ד וחבריו. בכל אירוע שעשה קובי, אבא של יונתי, פגשתי את קאזם, קאזם התלווה באותו בוקר ארור לקובי, לחפש את יונתי. בהלוויה של יונתי קאזם ספד לו וסיפר ששוטר עצר אותם כשהתקרבו לאזור הקרבות. קובי אמר לשוטר 'אם זה היה הבן שלך, מה היית עושה?'. השוטר אמר לו 'הייתי הופך את העולם', ובאותו הרגע סיפר קאזם שהוא ידע, הוא לא יעזוב את קובי עד שיהפכו את העולם ויונתי יחזור. יונתי הי"ד הוחזר. הלילה קאזם נהרג בתאונת דרכים. בחור עם לב ענק, רגיש, מלא אהבה ועצב. יום עצוב מאוד. קאזם, תהיה נשמתך צרורה בצרור החיים, תנוח על משכבך בשלום ואמן ותפגוש את יונתי בגן עדן".

"קאזם חליליה, חבר ואח יקר, נהרג הלילה בתאונת דרכים", כתב פעיל ההסברה הישראלי יוסף חדאד בפוסט שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו. "קאזם היה פורץ דרך אמיתי, ערבי מוסלמי שהתנדב לשרת בצה"ל, היה הערבי הראשון בגלי צה"ל. הוא רצה להביא שינוי אמיתי והשפעה בכל פלטפורמה בתקשורת, ברשתות ובכנסת. קאזם עסק בהסברה ישראלית למרות ההשלכות והמחיר האישי ששילם. הוא איבד את בן דודו הגיבור עווד דראוושה שנרצח ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה כשפעל להציל חיים כפרמדיק. שאבתי המון כוחות ומורל מהשיחות שלנו. איזה אובדן ענק וכואב! יהי זכרו ברוך, אללה ירחמו. תנוח בשלום על משכבך, אחי".

נטלי דדון כתבה: "התעוררתי הבוקר לבשורה קשה וכואבת. אדם יקר לליבי, השראה לאהבת המולדת, אח לדרך במלחמת התודעה למען ישראל, למרות האיומים על חייו, למרות כל הלחצים הלך תמיד עם האמת, בנוסף נאבק להתגייס לצבא. קאזם אהוב נהרג הלילה בתאונת דרכים. בלתי נתפס. כואב. נוח על משכבך בשלום. אוהבת אותך".

קאזם חליליה לצד דיאן שוורץ, אופק לוי ומרינה קוזנצובה | צילום: Instagram

התאונה הקטלנית אירעה בכביש 6, סמוך למחלף ניצני עוז, בין משאית לרכב פרטי. ממד"א נמסר כי הדיווח התקבל במוקד שרון בשעה 22:07, וחובשים ופרמדיקים דיווחו על בחור צעיר שנלכד ברכבו הפרטי, במצב אנוש, עם חבלה רב מערכתית. מותו נקבע במקום, והמשטרה פתחה בחקירה נסיבות התאונה.

