טרגדיה: יוצא "האח הגדול" קאזם חליליה נהרג בתאונת דרכים בגיל 32
התאונה הקטלנית אירעה בכביש 6, סמוך למחלף ניצני עוז, בין משאית לרכב פרטי. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום דיווחו על בחור צעיר אשר נלכד ברכבו הפרטי, במצב אנוש, עם חבלה רב מערכתית. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירה נסיבות התאונה
יוצא "האח הגדול" קאזם חליליה נהרג הלילה (בין ראשון לשני) בתאונת דרכים בגיל 32. בני משפחתו עודכנו על מותו דרך אתרים שפרסמו את שמו, עוד לפני אישורם. mako בחר להמתין עם הידיעה עד שמקורביו יקבלו את הבשורה הקשה.
התאונה הקטלנית אירעה בכביש 6, סמוך למחלף ניצני עוז, בין משאית לרכב פרטי. ממד"א נמסר כי הדיווח התקבל במוקד שרון בשעה 22:07, וחובשים ופרמדיקים דיווחו על בחור צעיר שנלכד ברכבו הפרטי, במצב אנוש, עם חבלה רב מערכתית. מותו נקבע במקום, והמשטרה פתחה בחקירה נסיבות התאונה.
חליליה השתתף בעונה ה-12 של "האח הגדול", שבסופה ניצחה טליה עובדיה. הוא גדל בכפר אכסאל שבצפון, ובהמשך עבר לגור בתל אביב. הוא המוסלמי הראשון ששירת בגלי צה"ל, ובתעודת הזהות שלו בתוכנית הריאליטי - שממנה הודח אחרי 13 שבועות - הוא הגדיר את עצמו כערבי ישראלי מוסלמי והומו גאה. עוד לפני שפרצה מלחמת "חרבות ברזל" וגם במהלכה, חליליה עבד בהסברה בחו"ל למען מדינת ישראל.