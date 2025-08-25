טרגדיה: יוצא "האח הגדול" קאזם חליליה נהרג בתאונת דרכים בגיל 32

יוצא "האח הגדול" קאזם חליליה נהרג הלילה (בין ראשון לשני) בתאונת דרכים בגיל 32. בני משפחתו עודכנו על מותו דרך אתרים שפרסמו את שמו, עוד לפני אישורם. mako בחר להמתין עם הידיעה עד שמקורביו יקבלו את הבשורה הקשה.

התאונה הקטלנית אירעה בכביש 6, סמוך למחלף ניצני עוז, בין משאית לרכב פרטי. ממד"א נמסר כי הדיווח התקבל במוקד שרון בשעה 22:07, וחובשים ופרמדיקים דיווחו על בחור צעיר שנלכד ברכבו הפרטי, במצב אנוש, עם חבלה רב מערכתית. מותו נקבע במקום, והמשטרה פתחה בחקירה נסיבות התאונה.